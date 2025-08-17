Vardų reikšmės: rugpjūčio 18–24 d. varduvininkai

Agapitas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „mylimas dangiška meile“.
Gendvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „trokštama viltis“ (gend – pasi-genda, trokšta, vil – viltis).
Ilona: vengriškas vardo Elena variantas; Elena – graikų kilmės vardas, reiškiantis „šviesioji“ (helios – saulė, deglas, šviesa).
Mantautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kilęs iš protingos tautos“ (man – manyti, sumanus, taut – tauta).
Saulenė, Saulenis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „saulėta (-as)“.
Rugpjūčio 19 d. vardo dieną švenčia Argaudas, Balys, Boleslovas, Emilija ir Tolvina.
Argaudas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „taip pat garsus“ (ar – taip pat, irgi, gaud – gaudus, garsus).
Balys, Boleslovas: slavų kilmės vardas, reiškiantis „dar šlovingesnis“.
Emilija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „veržli, nepralenkiama“.
Tolvina: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tolima priežastis“ (tol – toli, vin/vain – vaina, kaltė, priežastis).
Rugpjūčio 20 d. vardo dieną švenčia Bernardas, Beržas, Nemunas, Neringa ir Tolvinas.
Bernardas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „stiprus kaip lokys“.
Beržas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis medį beržą.
Nemunas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis upę Nemuną.
Neringa: lietuvių kilmės vardas iš padavimo apie Neringą ir Naglį; galima reikšmė – „panerianti, nyranti žemė“.
Tolvinas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tolima priežastis“ (tol – toli, vin/vain – vaina, kaltė, priežastis).
Rugpjūčio 21 d. vardo dieną švenčia Gaudvydas, Joana, Kazė, Kazimiera, Linda, Medeina, Medeinė, Pijus ir Violeta.
Gaudvydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „garsus ir visų matomas“ (gaud – gaudus, garsus, vyd – iš-vydo).
Joana: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Jahvės išklausyta, palaiminta“.
Kazė, Kazimiera: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „didžiakalbė, garsėjanti iškalba“.
Linda: vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „liepa“; keltų kilmės vardas, reiškiantis „švelni, maloni“.
Pijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „pamaldus“. Medeina, Medeinė: senovės lietuvių miškų deivės vardas, kilęs iš žodžio „medis“.
Violeta: italų ir lotynų kilmės vardas, reiškiantis „žibuoklė“.
Rugpjūčio 22 d. vardo dieną švenčia Ipolitas, Karijotas, Laura, Rimantė, Sigitas, Zygfridas ir Zygfrydas.
Ipolitas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „arklių iškinkytojas“
Karijotas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „jojantis karys“ (kar – kariuomenė, karys, jot – joti).
Laura: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „lauras“ (medis). Lauro lapai buvo pasiekimo ženklas, jais būdavo vainikuojami valdovai, sportininkai, menininkai.
Rimantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ramaus būdo“ (rim – rimti).
Sigitas, Zygfridas, Zygfrydas: germanų kilmės vardas, reiškiantis „pergalinga taika“.
Rugpjūčio 23 d. vardo dieną švenčia Dovainis, Girmantas, Pilypas, Rožė ir Tautgailė.
Dovainis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „duotas su priežastimi“ (do – dotas, dovis, davimas, vain – vaina, priežastis, kaltė).
Girmantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumanus girininkas“ (gir – giria, mant – mantus, sumanus).
Pilypas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „mylintis arklius“.
Rožė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis gėlę rožę.
Tautgailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tautos galia“ (taut – tauta, gail – gailas, stiprus).
Rugpjūčio 24 d. vardo dieną švenčia Alicija, Audronis, Baltramiejus, Baltrus, Rasuolė ir Viešvilas.
Alicija: daugiakilmis vardas, vardų Adelaidė (germanų kilmės vardas, reiškiantis „kilmingos prigimties“), Elžbieta (hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „prisiekiu Dievu“) ir Aleksandra (graikų kilmės vardas, reiškiantis „žmonijos gynėja“) trumpinys, vardo Alisa variantas.
Audronis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „audra“.
Baltramiejus, Baltrus: daugiakilmis vardas, aramėjų kilmės vardas, reiškiantis „Tomajo sūnus“; aramėjiškas graikiško vardo Ptolemėjus vedinys; hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „raukšlėtas, vagotas“.
Rasuolė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „rasa“.
Viešvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „apsilankiusi viltis“ (vieš – viešėti, viešė, kaimas, kiemas, vil – viltis).
