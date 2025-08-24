Vardų reikšmės: rugpjūčio 25–31 d. varduvininkai

Liucilė: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „šviesa“.
Liudas, Liudvikas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „garsi kova“.
Mangailas, Mangailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumanus (-i) ir stiprus (-i)“ (man – manyti, sumanus, gail – gailas, stiprus).
Rugpjūčio 26 d. vardo dieną švenčia Aleksandras, Algintė, Gailius, Gailutė, Gailutis, Zefirinas ir Žilvinas.
Aleksandras: graikų kilmės vardas, reiškiantis „gynėjas“. Algintė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visus ginanti“ (al – aliai vienas, gin – ginti).
Gailius, Gailutė, Gailutis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „stipus (-i)“ (gailas, galingas).
Zefirinas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „zefyrietis, Zefyro gyventojas“.
Žilvinas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ūglys, atžala“ (žilvis).
Rugpjūčio 27 d. vardo dieną švenčia Aušrinė, Cezarijus, Cezaris, Monika ir Tolvydas.
Aušrinė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „aušra“ (senovės lietuvių grožio dievaitės vardas).
Cezarijus, Cezaris: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „ilgaplaukis“.
Monika: graikų kilmės vardas, reiškiantis „viena, vieniša“ (monos).
Tolvydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „toli matantis (tol – toli, vyd – iš-vydo).
Rugpjūčio 28 d. vardo dieną švenčia Augustinas, Mėta, Patricija, Steigvilė ir Tarvilas.
Augustinas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „didžiai garbingas, didingas“.
Mėta: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis augalą mėtą.
Patricija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „kilmingoji“.
Steigvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „besistengianti ir turinti vilties“ (steig – steigti, labai norėti, stengtis, vil – viltis).
Tarvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kalbantis su viltimi“ (tar – tarti, vil – viltis).
Rugpjūčio 29 d. vardo dieną švenčia Adolfas, Barvydas, Beatričė, Gaudvydė, Sabina ir Svajonė.
Adolfas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kilmingas vilkas“ (adal – kilmingas, wolf – vilkas).
Barvydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „išvydęs kovą“ (bart – kovoti, plg. rusų „borotsia“, vyd – iš-vydo).
Beatričė: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „laiminanti kitus, palaiminta“.
Gaudvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „garsi ir visų matoma“ (gaud – gaudus, garsus, vyd – iš-vydo).
Sabina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „sabinė, kilusi iš sabinų genties“.
Svajonė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis svajonę.
Rugpjūčio 30 d. vardo dieną švenčia Adauktas, Augūna, Feliksas, Gaudencija, Kintenis ir Laimis.
Adauktas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „padidintas, padaugintas“.
Augūna: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „augalota, didelė“.
Feliksas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „laimingas“.
Gaudencija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „besidžiaugianti, džiūgaujanti“.
Kintenis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kantrus, kenčiantis“ (kint – kentėti).
Laimis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „laimingas“.
Rugpjūčio 31 d. vardo dieną švenčia Izabelė, Raimunda, Raimundas, Vilmantas ir Vilmantė.
Izabelė: ispaniška vardo Elžbieta versija; Elžbieta: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „prisiekiu Dievu“.
Raimunda, Raimundas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „lemtis ir apsauga“.
Vilmantas, Vilmantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumanus (-i) ir teikiantis (-i) vilties“ (vil – viltis, mant – mantus, sumanus).
