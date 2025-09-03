Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Gyvenimo būdasPsichologija

„Jaunimo linija“ plečia pagalbos internetu laiką – galima kreiptis ir po vidurnakčio

2025 m. rugsėjo 3 d. 12:52
Nuo rugsėjo 1 d. „Jaunimo linija“ emocinę pagalbą internetu (chatu) teikia ilgesnį laiką – kasdien nuo 13:00 iki 01:00 val. Emocinės pagalbos teikimas šiuo būdu pratęstas 3 valandomis ilgiau. Tikslas – kad jaunimas galėtų kreiptis tuo metu, kai jiems to labiausiai reikia. Telefonu emocinė parama teikiama kaip visada – nemokamai visą parą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (1)
Sprendimas augančio poreikio fone
Šį sprendimą „Jaunimo linija“ priėmė atsižvelgdama į kelis svarbius veiksnius: augantį pagalbos poreikį ir jaunimo pasirinkimą bendrauti raštu. Pokalbių internetu (chat’u) poreikis nuosekliai auga – 2022 m. sulaukta apie 9 500 bandymų kreiptis, praėjusiais metais – virš 11 000, o 2025 m. pirmąjį pusmetį šis skaičius jau siekia daugiau nei 6 700. Kartu sparčiai didėja ir pokalbių internetu budėjimo valandų skaičius: nuo 7 000 val. (2022 m.) iki 14 000 val. (2024 m.).
Emocinės pagalbos internetu plėtros įgyvendinimą remia pagrindinis projekto partneris – „Volvo Trucks Lietuva“. Prie „Jaunimo linijos“ veiklos užtikrinimo taip pat reikšmingai prisideda ir kiti organizacijos nuolatiniai rėmėjai.
Kodėl verta kalbėtis?
Kalbėjimas padeda geriau suprasti save ir savo jausmus, nusiraminti, įžvelgti sprendimus. Emocinė pagalba internetu leidžia saugiai ir anonimiškai pasidalinti tuo, kas slegia. Jauni žmonės dažnai renkasi rašytinį bendravimą – kai sunku kalbėti garsiai arba pritrūksta žodžių, parašyti yra lengviau. Būtent todėl pokalbiai internetu tampa vis svarbesniu emocinės gerovės stiprinimo įrankiu – jie padeda nelikti vienam su savo jausmais ir būti išgirstam.
„Jaunimo linija“ – emocinė parama jaunimui (16–35 m.):
● Telefonu – visą parą, nemokamu numeriu: 0 800 28888
● Pokalbiais internetu (chat’u) – kasdien nuo 13:00 iki 01:00 val.: https://jaunimolinija.lt/pasikalbekim/
Jaunimo linijapsichologinė paramaSveikame kūne – sveika siela

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.