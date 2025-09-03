„Jaunimo linija“ plečia pagalbos internetu laiką – galima kreiptis ir po vidurnakčio

Sprendimas augančio poreikio fone
Šį sprendimą „Jaunimo linija“ priėmė atsižvelgdama į kelis svarbius veiksnius: augantį pagalbos poreikį ir jaunimo pasirinkimą bendrauti raštu. Pokalbių internetu (chat’u) poreikis nuosekliai auga – 2022 m. sulaukta apie 9 500 bandymų kreiptis, praėjusiais metais – virš 11 000, o 2025 m. pirmąjį pusmetį šis skaičius jau siekia daugiau nei 6 700. Kartu sparčiai didėja ir pokalbių internetu budėjimo valandų skaičius: nuo 7 000 val. (2022 m.) iki 14 000 val. (2024 m.).
Emocinės pagalbos internetu plėtros įgyvendinimą remia pagrindinis projekto partneris – „Volvo Trucks Lietuva“. Prie „Jaunimo linijos“ veiklos užtikrinimo taip pat reikšmingai prisideda ir kiti organizacijos nuolatiniai rėmėjai.
Kodėl verta kalbėtis?
Kalbėjimas padeda geriau suprasti save ir savo jausmus, nusiraminti, įžvelgti sprendimus. Emocinė pagalba internetu leidžia saugiai ir anonimiškai pasidalinti tuo, kas slegia. Jauni žmonės dažnai renkasi rašytinį bendravimą – kai sunku kalbėti garsiai arba pritrūksta žodžių, parašyti yra lengviau. Būtent todėl pokalbiai internetu tampa vis svarbesniu emocinės gerovės stiprinimo įrankiu – jie padeda nelikti vienam su savo jausmais ir būti išgirstam.
„Jaunimo linija“ – emocinė parama jaunimui (16–35 m.):
● Telefonu – visą parą, nemokamu numeriu: 0 800 28888
● Pokalbiais internetu (chat’u) – kasdien nuo 13:00 iki 01:00 val.: https://jaunimolinija.lt/pasikalbekim/