Ant kurios kėdės atsisėsite? Tai neįtikėtinai taikliai jus apibūdina

Internete šis „kėdžių testas“ tapo tikru hitu. Mokslas čia ne pagrindinis, bet psichologijos principai ir žmonių elgesio stebėjimai panaudoti taip taikliai, kad rezultatas privers nusišypsoti – o kartais net geriau pažinti save, nei tikėjotės.
Kaip tai veikia
Sąlyga paprasta: pasirinkite vietą prie stalo. Pagal pasirinktą poziciją atskleidžiamos jūsų bendravimo stiliaus savybės, požiūris į autoritetą ir vaidmuo komandoje.
Svarbu atminti, kad tai tik pramoginis testas, ne psichodiagnostikos priemonė. Ir būtent dėl to jo žavesys – lengvas būdas aptarti rimtas temas.
Pasirinkimo reikšmės
Kėdė Nr. 1
Jūs šalia vadovo – pasirinkimas „dešinės rankos“ pozicijai.
Gebate dirbti komandoje, gerbiate hierarchiją ir visada pasiruošę paremti lyderį.
Vidinis balsas: „Aš šalia, jei prireiks – paimsiu vadeles į savo rankas.“
Kėdė Nr. 2
Šoninė vieta, bet arti įvykių. Tokius žmones galima pavadinti taikdariais.
Gebate klausytis, siekiate harmonijos, nesiveržiate į centrą, bet išlaikote kontaktą.
Vidinis balsas: „Esu čia, bet laikau atstumą.“
Kėdė Nr. 3
Atsargumo pasirinkimas. Stebėtojas, retai kalbantis be reikalo.
Apgalvojate veiksmus, vengiate impulsyvių sprendimų.
Vidinis balsas: „Paskubėti visada spėsime, o kartais geriau patylėti.“
Kėdė Nr. 4
Analitikas su šiek tiek skepticizmo. Dalyvaujate, bet užduodate nepatogius klausimus.
Vertinate kritiką ir gebėjimą abejoti.
Vidinis balsas: „Esu procese, bet nesutinku iš karto.“
Kėdė Nr. 5
Iššūkis autoritetui. Tiesmukumas, pasitikėjimas savimi, noras pareikšti savo nuomonę.
Stipri asmenybė, pasiruošusi diskutuoti.
Vidinis balsas: „Pasakysiu tiesiai – ir neatsitrauksiu.“
Kėdės Nr. 6
Stebėtojas iš šalies. Analizuojate giliau nei atrodo, vertinate situaciją ir žmones.
Retai kišatės, bet jūsų žodis turi svorio.
Vidinis balsas: „Tyliu, bet viską matau.“
Kėdė Nr. 7
Rezervinis žaidėjas. Esate čia ne dėl demonstracijos, bet dėl esmės.
Ramumas, apgalvotumas, dalyvavimas tik tada, kai iš tiesų svarbu.
Vidinis balsas: „Prisijungsiu, jei pajusiu poreikį.“
Kėdė Nr. 8
Vertinate atmosferą ir vienybę. Gebate sumažinti įtampą, palaikyti pokalbį, sušvelninti konfliktus.
Vidinis balsas: „Aš už ramybę ir lengvumą, bendraukime žmogaus kalba.“
Kėdė Nr. 9
Arčiau valdžios. Svarbu jausti lyderio palaikymą, būti jo orbitoje. Ieškote krypties ir pasitikėjimo stiprioje figūroje.
Vidinis balsas: „Man svarbu būti šalia, kad suprasčiau ir sekčiau.“