Gyvenimo būdas Psichologija

Galvosūkis tikriems krepšinio fanams: ar rasite klaidą per 5 sekundes?

2025 m. rugsėjo 9 d. 15:47
Lrytas.lt
Galvosūkiai yra puikus būdas patikrinti savo kognityvinius gebėjimus, išlaikyti proto aštrumą bei lavinti kritinį mąstymą, loginį samprotavimą ir pastabumą.
Gebėjimą greitai mąstyti ir pastebėti detales galima parodyti sprendžiant galvosūkius per ribotą laiką.
Šį kartą skaitytojams pateikiama optinė mįslė – iš pirmo žvilgsnio įprastas krepšinio piešinys. Užduotis paprasta: vos per 5 sekundes pastebėti, kas čia ne taip.
Ar esate tarp 1 proc. žmonių, kurie gali tai padaryti?
Užduotis
Atidžiai apžiūrėkite paveikslą, kuriame vyras rengiasi įmesti kamuolį į krepšį. Kažkas jame ne taip. Turite vos 5 sekundes pastebėti klaidą.
Atsakymas
Jeigu klaidos nepastebėjote – nesijaudinkite. Atsakymas slypi pačiame krepšyje: tinklas yra susiūtas apačioje, nors turėtų būti atviras.
Ar jums pavyko išspręsti šį galvosūkį?
Įdomus faktas
Ar žinojote, kad pirmieji krepšinio tinklai XIX a. pabaigoje buvo gaminami iš paprastų vaisių krepšių? Jie buvo uždari, todėl kiekvieną kartą įkritus kamuoliui tekdavo jį išimti rankomis. Vėliau krepšiai buvo prapjauti apačioje ir tik tada žaidimas tapo greitesnis bei patogesnis.
Kodėl verta spręsti galvosūkius?
Tokie galvosūkiai lavina gebėjimą pastebėti detales, ugdo kantrybę ir netgi padeda praplėsti akiratį. Psichologai pabrėžia, kad net kelios minutės kasdien skiriamos mįslėms ar loginėms užduotims yra tikras „sportas“ protui.
Parengta pagal timesofindia.indiatimes.com
