Vardų reikšmės: rugsėjo 15–21 d. varduvininkai

Erdvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „didelė viltis“ (erd – erdvus, didelis, vil – viltis).
Eugenija: graikų kilmės vardas, reiškiantis „gerai gimusi, kilminga“.
Nikodemas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „liaudies pergalė“.
Rimgailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „rami ir stipri“ (rim – rimti, gail – gailas, stiprus).
Vismantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visokeriopai sumanus“ (visa – visas, visai, mant – mantus, sumanus).
Rugsėjo 16 d. vardo dieną švenčia Edita, Eufemija, Gediminas, Jogintė, Kamilė, Kornelijus, Rimgaudas.
Edita: senovės anglų kilmės vardas, reiškiantis „turtas įgytas kovoje“ (ead – turtas, gyth – kova).
Eufemija: graikų kilmės vardas, reiškiantis „iškalbioji“.
Gediminas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tas, kurį mini ir ilgisi“ (ged – gedėti, ilgėtis, min – minėti).
Jogintė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „raitelė gynėja“ (jo – joti, gint – ginti).
Kamilė: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „patarnaujanti aukojant“.
Kornelijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „ragas“ arba „sedula, laukinė vyšnia“.
Rimgaudas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „rimtai nuskambėjęs“ (rim – rimtas, gaud – gaudus, garsus).
Rugsėjo 17 d. vardo dieną švenčia Narcizas, Pranas, Pranciškus, Robertas, Sintautas ir Sintautė.
Narcizas: graikų kilmės vardas, reiškiantis gėlę narcizą (pažodžiui – miegas, apmirimas), kilęs iš mito apie gražų jaunuolį, kuris mėgavosi savo atvaizdu ir už tai buvo nubaustas jį įsimylėjusios deivės Afroditės.
Pranas, Pranciškus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „prancūzas“.
Robertas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „garbingas ir žymus“.
Sintautas, Sintautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „galvojantis (-i) apie tautą“ (sin – sinti, sieti, manyti, galvoti, taut – tauta).
Rugsėjo 18 d. vardo dieną švenčia Galmantė, Juozapas, Mingailas, Stefa ir Stefanija.
Galmantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „galinga ir sumani“ (gal – galėti, mant – mantus, sumanus).
Juozapas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „teprideda Jahvė (Dievas) prie šio (gimusio) dar vieną sūnų“.
Mingailas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „minimas kaip stipruolis“ (min – minėti, gail – gailas, stiprus).
Stefa, Stefanija: graikų kilmės vardas, reiškiantis „vainikas“.
Rugsėjo 19 d. vardo dieną švenčia Giedrė, Girvinas, Vilė, Vilhelmina ir Vytė.
Giedrė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „giedra“ (šviesi, saulėta).
Girvinas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „dėl miško“ (gir – giria, miškas, vin – vaina, kaltė, priežastis).
Vilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „besivilianti, turinti vilties“.
Vilhelmina: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „stiprios valios“ (willo – valia, noras, helm – šalmas, apsauga).
Vytė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „raitelė, karžygė“.
Rugsėjo 20 d. vardo dieną švenčia Andriejus, Eustachijus, Fausta, Tautgirdė, Vainora ir Vainoras.
Andriejus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „vyriškas, drąsus“.
Eustachijus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „derlingas, gausus“.
Fausta: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „laiminga, teikianti palaimą“.
Tautgirdė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „girdima tautos“ (taut – tauta, gird – girdėti).
Vainora, Vainoras: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „laukiamas žygūnas (-ė)“ (vajys – žygūnas, nor – norėti).
Rugsėjo 21 d. vardo dieną švenčia Mantvilas, Matas, Nijolė ir Viskintė.
Mantvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumanus ir turintis vilties“ (mant – mantus, sumanus, vil – viltis).
Matas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Dievo dovana“.
Nijolė: lietuvių deivės, požemio valdovės vardas.
Viskintė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kantri, viską iškenčianti“ (vis – visa, kint – kentėti).
