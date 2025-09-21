Vardų reikšmės: rugsėjo 22–28 d. varduvininkai

Digna: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „verta, garbinga“.
Tarvinas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „dėl to, kas pasakyta“ (tar – tarti, vin – vaina, priežastis, kaltė).
Tomas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „dvynys“.
Virmantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „vyraujanti ir sumani“ (vir – vyrauti, įsigalėti, viešpatauti, mant – mantus, sumanus).
Rugsėjo 23 d. vardo dieną švenčia Galinta, Galintas, Lina, Linas ir Teklė.
Galinta, Galintas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „galingas, daug galintis (-i)“.
Lina, Linas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis liną (augalą); graikų kilmės vardas, reiškiantis „paguodos giesmė“.
Teklė: graikų kilmės vardas, reiškiantis „Dievo garbė“.
Rugsėjo 24 d. vardo dieną švenčia Gedvinas, Gedvinė, Gerardas ir Rupertas.
Gedvinas, Gedvinė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ilgesio priežastis“ (ged – gedėti, ilgėtis, vin – vaina, priežastis, kaltė).
Gerardas: germanų kilmės vardas, reiškiantis „tvirta ietis“ (ger – ietis, hart – kietas, stiprus).
Rupertas: vardo Robertas variantas, senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „garbingas ir žymus“.
Rugsėjo 25 d. vardo dieną švenčia Aurelija, Kleopas, Ramvydė, Rimvydas, Rimvydė ir Vaigintas.
Aurelija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „auksinė“.
Kleopas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „tėvo garbė“.
Ramvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „išvydusi ramybę“ (ram – ramus, vyd – iš-vydo).
Rimvydas, Rimvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ramus (-i) ir daug matęs (-iusi)“ (rim – rimti, vyd – iš-vydo).
Vaigintas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ginantis žygūnas“ (vai – vajys, žygūnas, gint – ginti, saugoti, užstoti).
Rugsėjo 26 d. vardo dieną švenčia Damijonas, Gražina, Justė, Justina, Kipras, Vydenis ir Vykintė.
Damijonas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „tramdytojas, taikdarys“.
Gražina: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gražuolė“. Paplito iš A.Mickevičiaus poemos „Gražina“.
Justė, Justina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „teisinga“.
Kipras: graikų kilmės vardas, reiškiantis „kiprietis, Kipro gyventojas“.
Vydenis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daug matęs“ (vyd – iš-vydo).
Vykintė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kantri karžygė“ (vyt – vytis, raitelis, karžygys, kint – kentėti).
Rugsėjo 27 d. vardo dieną švenčia Adalbertas, Daugilė, Kęsgailė, Kovaldas ir Vincentas.
Adalbertas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kilmingas ir žymus“.
Daugilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „stipriai skaudinanti“ (dau – daug, gil – gildyti, skaudinti).
Kęsgailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kantri ir stipri“ (kęs – kęsti, gail – gailas, stiprus).
Kovaldas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kieno valdžia“ (ko – kilmininko linksnis, ko, vald – valdyti).
Vincentas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „nugalintis“.
Rugsėjo 28 d. vardo dieną švenčia Salemonas, Saliamonas, Tautvydas, Vaclovas, Vacys ir Vientautė.
Salemonas, Saliamonas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „taikingasis“.
Tautvydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „matomas tautos“ (taut – tauta, vyd – iš-vydo).
Vaclovas, Vacys: senovės slavų kilmės vardas, reiškiantis „didelė šlovė“.
Vientautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „vienijantis tautą“ (vien – vienyti, taut – tauta).
vardaivardadieniaivardų reikšmės
Rodyti daugiau žymių