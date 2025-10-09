Spalio 10-ąją Lietuva sužaliuos: junkitės prie akcijos „Žalia šviesa gyvenimui“ ir #SureikšminkimJausmus kartu

Sureikšminkime jausmus
Šių metų tema #SureikšminkimJausmus primena, kad jausmų slėpimas ar neigimas gali turėti skaudžių pasekmių, o drąsa atvirai kalbėti apie tai, kaip jaučiamės – pirmasis žingsnis į emocinę stiprybę.
„Šiandien, kai gyvename krizių, karų ir nuolatinio nerimo fone, emociškai atspari ir neįbauginta Lietuvos visuomenė yra ir valstybės saugumo pagrindas. Tad jaunų žmonių emocinio atsparumo ugdymas turėtų būti viena iš svarbiausių užduočių mūsų visuomenėje“, – sako „Jaunimo linijos“ vadovė Diana Bukantaitė.
Kas vyks spalio 10-ąją
„Jaunimo linija“ 10 val. organizuoja nuotolinę pamoką gimnazistams visoje Lietuvoje. Šios pamokos metu bus pristatytas edukacinis projektas „O kaip Tu?“, skirtas emocinio atsparumo ugdymui. Nuo 13 val. Kauno „Ąžuolyno“ bibliotekoje vyks konferencija „Jei gaus sirenos – ar panikuosit?“.
Vakare, nuo 17 val., Vilniuje, kultūros vietoje „Kablys“, – renginys jaunimui, kuriame – užsiėmimai emocinei sveikatai, diskusija apie nerimą, stand-up pasirodymai bei jaunimo mylimų atlikėjų Angelou, „Superkoloritas“, „Abii“ koncertas bei diskoteka.
Visą penktadienį daugybė organizacijų, verslų, bendruomenių minės Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Per akcijos gyvavimo metus jau tapo tradicija šią dieną pasipuošti žalios spalvos simboliais, žaliai apšviesti pastatus, kartu gerti žalią arbatą ir, svarbiausia, – skirti dėmesio savo ir šalia esančių žmonių emocinei sveikatai.
Akcijos „Žalia šviesa gyvenimui“ kulminacija – 19 val., kai vienu metu žaliai nušvis daugiau nei keli šimtai objektų visoje Lietuvoje. Žaliai apsišvies Lietuvos Respublikos Seimas, Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Aplinkos ir Užsienio reikalų ministerijos, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos teismai, Energetikos ir technikos muziejus, TV bokštas, Vilniaus miesto tiltai – Mindaugo, Žaliasis, Baltasis ir Žvėryno bei daugybė savivaldybių pastatų, bibliotekų ir muziejų, mokyklų ir verslo centrų visoje Lietuvoje.
Verslai jungiasi už emocinę sveikatą
Prie „Jaunimo linijos“ akcijos taip pat jungiasi socialiai atsakingas verslas. Šių metų akcijos pagrindiniai rėmėjai – „Acme Grupė“ ir „Tele2“ – pabrėžia, kad rūpestis emocine sveikata turi prasidėti kiekvienoje bendruomenėje.
„Tikime, kad emocinė sveikata yra tvirtas pamatas visaverčiam gyvenimui, ypač jaunų žmonių, kurie kuria mūsų visų ateitį. Todėl prisidėti prie „Žalia šviesa gyvenimui“ iniciatyvos mums – natūralus žingsnis. Patys kuriame emociškai saugią ir palaikančią aplinką savo darbuotojams, tad rūpinimasis emocine sveikata mums nėra tik trumpalaikis projektas – kasdien tuo gyvename“, – sako VšĮ „Acme Geri darbai“ komandos vadovė Sigita Paulauskienė.
„Tele2“ pabrėžia, kad jiems rūpi atsakingas technologijų vartojimas ir jaunų žmonių emocinė gerovė. „Džiaugiamės galėdami prisidėti prie to, kad dar daugiau jaunų žmonių būtų išklausyti tada, kai jiems to labiausiai reikia“, – sako Petras Masiulis, „Tele2“ grupės viceprezidentas ir generalinis direktorius Baltijos šalims.
Akcijos programą iš dalies remia Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. Renginių partneriai – Kauno „Ąžuolyno“ biblioteka, „Kablys“ ir bilietų platintojas kakava.lt. Informaciniai partneriai – „TV3 Group“, lrytas.lt, „DPD Lietuva“, „Owexx“, „JCDecaux“, „Forum Cinemas“, „Skalvija“, LTG Link, „Clear Channel“, „Žalgirio arena“ ir kiti.
Kviečiame prisijungti
Spalio 10-ąją uždekime žalią šviesą gyvenimui kartu: apsirenkime žaliai, dalinkimės žinute socialiniuose tinkluose, paklauskime šalia esančio – kaip jautiesi? Bent vieną dieną per metus #SureikšminkimJausmus kartu. Daugiau informacijos: https://zaliasviesagyvenimui.lt/