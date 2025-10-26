Vardų reikšmės: spalio 27 – lapkričio 2 d. varduvininkai

Ramojus: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ramus, ramaus būdo“.
Sabina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „sabinė, kilusi iš sabinų genties“.
Tautmilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „mylinti tautą“ arba „mylima tautos“ (taut – tauta, mil – pa-milti).
Vincentas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „nugalintis“.
Spalio 28 d. vardo dieną švenčia Almantė, Gaudrimas, Simas, Simonas ir Tadas.
Almantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visa išmananti“ (al – aliai vienas, mant – mantus, sumanus).
Gaudrimas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „garsus ir ramus“ (gaud – gaudus, garsus, rim – rimti).
Simas, Simonas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „išklausymas“ (šimon – „Dievas išklausė“).
Tadas: aramėjų-graikų kilmės vardas, reiškiantis „širdis“.
Spalio 29 d. vardo dieną švenčia Gelgaudas, Narcizas, Tolvydė ir Violeta.
Gelgaudas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „jaudinantis ir garsus“ (gel – gelti širdį, jaudinti, gaud – gaudus, garsus, skambus).
Narcizas: graikų kilmės vardas, reiškiantis gėlę narcizą (pažodžiui – miegas, apmirimas), kilęs iš mito apie gražų jaunuolį, kuris mėgavosi savo atvaizdu ir už tai buvo nubaustas jį įsimylėjusios deivės Afroditės.
Tolvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „toli matanti (tol – toli, vyd – iš-vydo).
Violeta: italų ir lotynų kilmės vardas, reiškiantis „žibuoklė“.
Spalio 30 d. vardo dieną švenčia Darata, Edmundas, Skirgaila ir Skirvydė.
Darata: graikų kilmės vardas, vardo Dorotėja trumpinys, reiškiantis „Dievo dovana“.
Edmundas: senovės anglų kilmės vardas, reiškiantis „turto gynėjas“.
Skirgaila: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tas, kuriam lemta būti stipriam“ (skir – skirti lemti, gail – gailas, stiprus).
Skirvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ta, kuriai skirta daug pamatyti“ (skir – skirti lemti, vyd – iš-vydo).
Spalio 31 d. vardo dieną švenčia Alfonsas, Liucilė, Mąstvilas ir Tanvilė.
Alfonsas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kilmingas ir ūmus“.
Liucilė: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „šviesa“.
Mąstvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „mąstantis ir teikiantis viltį“ (mąst – mąstyti, vil – viltis).
Tanvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „didėjanti viltis“ (tan – tanus, linkęs tinti, didėti, vil – viltis).
Lapkričio 1 d. vardo dieną švenčia Andrius, Audrius, Milvydė ir Žygaudas.
Andrius: vardo Andriejus trumpinys, graikų kilmės vardas, reiškiantis „vyriškas, drąsus“.
Audrius: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „audringas“.
Milvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „mylima visų, kurie ją pamatė“ (mil – pa-milo, vyd– išvydo).
Žygaudas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „garsus žygūnas“ (žy – žygiuoti, gaud – gaudus, garsus).
Lapkričio 2 d. vardo dieną švenčia Gedardas, Gedartas, Gedilė, Valentinas ir Valys.
Gedardas, Gedartas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tas, kurio ilgimasi, kurio vardas nuolat tariamas“ (ged – gedėti, ilgėtis, tar – tarti).
Gedilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ta, kurios ilgimasi“ (ged – gedėti, ilgėtis).
Valentinas, Valys: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gyvuojantis“.
