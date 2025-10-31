Ką svarbaus turėtumėte žinoti: 3 pagrindiniai laidotuvių akcentai

Ar žinote, kad įvykus netekčiai yra kas pasirūpina viskuo: kūno paėmimu (iš namų, ligoninės, slaugos skyrių ir kt.), dokumentų ir pašalpos sutvarkymu, atsisveikinimo vieta, laidotuvėmis, kapo papuošimu, kitais dalykais, kurie yra būtini ir svarbūs? Štai trys nauji dalykai, kuriuos verta žinoti kiekvienam.
1. Šiuolaikinis komfortas – net neišeinant iš namų. Nelaimės akimirkomis svarbiausia – palaikymas, aiškumas ir pagalba. UAB „Laidojimo paslaugų centras“ pasiruošęs profesionaliai padėti visais klausimais, pasirūpinti, kad jūsų artimojo laidotuvės būtų sklandžios ir tokios, kokių pageidavo mirusysis, kokias jūs norėtumėte suorganizuoti. Netekę artimojo skambinkite mums visą parą veikiančiu telefonu 0 600 65 555: mūsų komanda numatys visus tolesnius žingsnius, atvyks paimti kūno. Jeigu nelaimė įvyko svetur, užsienyje, pasirūpinsime kūno pargabenimu, dokumentais, viskuo, ko prireiks.
Jūs galite atvykti į bet kurį mūsų padalinį ir užsakyti tolesnes paslaugas (šarvojimo salę, drabužius, karstą ar urną, kremavimą, jeigu tokio pageidaujate, katafalką, palydą, gėles, kitas paslaugas), tačiau mažai kas žino, kad ir MES galime atvykti į jūsų namus ir priimti užsakymą. Ši paslauga labai pagelbėja tiems, kurie yra iš sielvarto palūžę, nenori niekur vykti, jiems sunku, taip pat jeigu namuose yra senolių, garbaus amžiaus žmonių, žmonių, turinčių sveikatos problemų, kurie nori dalyvauti organizuojant laidotuves. Mes išklausysime, padėsime, pasirūpinsime visomis detalėmis. Atsivešime prekių ir paslaugų katalogus, parodysime savo elektroninę parduotuvę, sudarysime paslaugos sutartį jums neišėjus iš namų.
Tie, kurie gyvena užsienyje, yra komandiruotėje, išvykę kitais reikalais, o gal gyvena kitame Lietuvos mieste, mūsų pagalbą, paslaugas ir prekes gali lengvai rasti e. parduotuvėje www.laidojimocentras.lt ir pasirūpinti viskuo nuotoliniu būdu. Šia paslauga mielai naudojasi ir tie, kurie negali atvykti į laidotuves, – užsako gėles, vainikus, gėlių kompozicijas, paprašo perduoti užuojautą, šarvojimo salėje padėti nuo jų gėlių ir kt.
Visos mūsų paslaugos atliekamos operatyviai, sklandžiai, atidžiai, o organizuojamos laidotuvės – jaukios, šviesios, kupinos pagarbos ir atjautos.
2. Tvarkingos kapinės – ilgaamžės pagarbos išraiška. Siūlome visapusišką kapų priežiūrą – nuo vienkartinio ar nuolatinio tvarkymo iki kapavietės suprojektavimo, paminklų pastatymo ar atnaujinimo, raidžių graviravimo, nušveitimo, smėlio ar akmenukų atnaujinimo, krūmų ar medžių iškasimo, gėlių sodinimo, priežiūros ir kt. Ši paslauga leidžia artimiesiems būti ramiems – žinoti, kad mylimo žmogaus poilsio vieta visuomet bus prižiūrėta ir graži.
Kapavietės sutvarkymo paslauga žmonės pasinaudoja iš karto po laidotuvių (nukasamas kauburys, sutvarkomos gėlės, iškalamos naujos raidės ir kt.), taip pat prieš didžiąsias šventes – Motinos, Tėvo dienas, Velykas, Kalėdas, be abejo, prieš Vėlines, mirusių žmonių gimtadienius. Šios paslaugos labai pagelbėja gyvenantiems užsienyje ir tiems, kurie dėl įvairių priežasčių negali atvykti tuo metu sutvarkyti kapų, bet nori pagerbti mirusiuosius, parodyti, kad jie jiems rūpi, kad jie juos prisimena. Žmonės paprašo ne tik sutvarkyti kapą, bet ir padėti puokštę, vainikėlį, uždegti žvakutę. Visas šias paslaugas mes teikiame ir paskambinus telefonu 0 600 65 555, ir užsakius internetu mūsų elektroninėje parduotuvėje www.laidojimocentras.lt.
3. Išankstinės sutartys – pagalba artimiesiems ir dovana sau. Nedaugelis žino, kad laidotuves galima susiplanuoti ar suplanuoti iš anksto, – pasirašyti sutartį ir numatyti visas svarbias detales. Tai išlaisvina artimuosius nuo netikėtų sprendimų ir emocinės naštos, o pačiam žmogui suteikia ramybę, kad viskas bus taip, kaip jis nori.
Pagrindiniai išankstinių laidojimo sutarčių privalumai:
- Asmeninis apsisprendimas: jūs pats apsisprendžiate, kaip norite būti išlydėtas, pavyzdžiui, kremuotas ar pašarvotas karste, kokiais drabužiais vilkėsite, kokia skambės muzika ir kt.
- Palengvina naštą artimiesiems: sudarius sutartį ir suplanavus laidotuves artimiesiems nebereikia spėlioti jūsų norų, rūpintis organizaciniais klausimais jums mirus.
- Galimybė mokėti iš anksto: galima susimokėti už savo laidotuves visą sumą, galima mokėti dalimis, taip užtikrinant, kad ateityje nepaliksite finansinės naštos artimiesiems.
- Lankstumas: sutartis gali būti sudaryta jums patogioje vietoje ir patogiu laiku, gyvenimo eigoje sutartį galima koreguoti.
UAB „Laidojimo paslaugų centras“ pasiruošęs būti jums stiprus petys sunkiausią akimirką. Nesvarbu, ar norite suplanuoti laidotuves iš anksto, ar skubiai pasirūpinti viskuo netekus artimojo, ar sutvarkyti kapavietę, – mes visada šalia. Skambinkite +370 600 65 555 arba aplankykite www.laidojimocentras.lt – čia rasite visą pagalbą, kurią galime suteikti jums ir jūsų šeimai. Ramybė, atjauta, pagarba, profesionalumas ir dėmesys – kiekviename žingsnyje.
