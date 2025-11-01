Naujausios mados prižiūrint kapus: pageidauja QR kodų ant paminklų

Pasak naujienų portalo Lrytas kalbintos specialistės, kapų lankymas – tai ne tik tvarkos ar estetikos klausimas. Tai tylus būdas pabūti kartu su tais, kurių nebėra, išreikšti dėkingumą ir meilę.
Neretai kyla klausimas, kaip dažnai reikėtų aplankyti ir sutvarkyti kapus? V.Budėnienės teigimu, kapavietės tvarkymo dažnumas priklauso nuo žmogaus gyvenimo būdo, šeimos tradicijų. Tiesa, svarbu kapavietės neapleisti – reguliari priežiūra padeda išsaugoti tvarką, o kartu ir parodyti pagarbą.
„Yra tokių, kurie atvyksta kartą per savaitę, kartą per mėnesį, kiti – stengiasi aplankyti bent 4 kartus per metus – pavasarį, vasarą, rudenį ir prieš žiemą.
Priklauso nuo ryšio su mirusiuoju, praėjusio laiko nuo jo mirties, nes, pavyzdžiui, pirmaisiais metais lankoma dažniau. Taip pat nuo kapavietės apželdinimo – ar reikalauja priežiūros, laistymo“, – kalbėjo pašnekovė.
Populiarėja kapaviečių tvarkymo paslaugos
Pasak V.Būdienėnės, net ir tuomet, kai žmonės gyvena toli ar užsienyje, svarbu pasirūpinti artimųjų kapais. Kai kuriuos darbus būtina atlikti bent retkarčiais, kad kapavietė išliktų tvarkinga.
„Žinodami, kad negalės atvykti prižiūrėti kavapietės, žmonės dažnai uždeda plokštę, nepalieka vietos augalui, gėlėms. Tačiau ir tokia kapavietė prašosi priežiūros – reikia plokštę ir paminklą nuvalyti, nušluoti, takučius išgrėbti, sutvarkyti aplinką, išmesti sudegusias žvakutes, kurios lieka po Vėlinių ar kitų švenčių“, – pastebi V.Budėnienė.
Visgi pasitaiko atvejų, kai artimieji kapavietės aplankyti negali ne tik dėl atstumo, bet ir sveikatos būklės ar kitų problemų. Dėl įvairių priežasčių pastaraisiais metais vis daugiau žmonių pasinaudoja specialia paslauga, kai visais kapavietės sutvarkymo darbais pasirūpina specialistai.
„Atliekame viską, ko pageidauja užsakovas: nuo kapavietės sutvarkymo, apželdinimo iki žvakutės uždegimo tam tikrą dieną, gėlių padėjimo. Vienkartinė kapų sutvarkymo paslauga Lietuvoje vis labiau populiarėja.
Tuo vis dažniau žmonės pasinaudoja prieš Vėlines, prieš didžiąsias metų šventes – Motinos, Tėvo dienas, Velykas, Kalėdas, mirusiųjų gimtadienio dienomis ar kitomis šeimai svarbiomis datomis“, – atskleidė pašnekovė.
V.Budėnienė pasakojo, kad šią paslaugą užsisakę žmonės paprašo ne tik sutvarkyti kapą, bet ir už juos padėti puokštę, vainikėlį, uždegti žvakutes.
„Dažniausiai žmonės nori, kad kapavietė atrodytų tvarkingai ir estetiškai, kad būtų sutvarkyta su meile ir dėmesiu. Daugelis pageidauja, kad viskas būtų atlikta kruopščiai – nuo paminklo nuvalymo iki žvakių sustatymo.
Tvarkant kapavietes dažniausiai yra prašoma viską nuvalyti, nušluoti, išplauti vazas, išmesti senus nuvytusius augalus, žvakių indelius, nuvalyti ar nušveisti paminklus, tvoreles, atnaujinti kryžius, užrašus. Žmonės paprašo pasodinti naujus augalus, pakeisti senus akmenukus, jei tokių yra, pamerkti gėlių ir uždegti žvakelių.
Jei kažkas yra sudužę, įskilę ar sugadinta – prašo pakeisti, sutvarkyti. Papildome ar išlyginame smėlį, palyginame bortelius, sutvarkome takelius, nuravime ir kt.
Ruošiantis didžiausioms metų šventėms gauname daug užsakymų dėl paminklų atnaujinimo“, – dalijosi „Laidojimo paslaugų centro“ komunikacijos vadovė.
Priežiūra gali būti tiek vienkartinė, tiek reguliari. Anot V.Budėnienės, kartais žmonės pageidauja, kad kapai būtų prižiūrimi visus metus.Kaip atskleidė pašnekovė, vienkartinė kapavietės tvarkymo paslaugos kaina prasideda nuo 59 eurų. Kiekvienu atveju kaina derinama individualiai.
„Vieni žmonės renkasi vienkartinį sutvarkymą prieš šventes, o kiti sudaro ilgalaikes sutartis – pavyzdžiui, kad kapavietės būtų tvarkomos kas mėnesį ar kas ketvirtį, sezoną. Konkretus laikas yra sutariamas, atsižvelgiama į daugelį dalykų. Tai patogu tiems, kurie gyvena toli arba dėl sveikatos negali dažnai atvykti.
Kas užsako reguliarų kapavietės tvarkymą – net žiemą nukasamas sniegas, takeliai, nuvaloma akmens plokštė. Nepriklausomai nuo sezono ir žmonių galimybių atvykti kapavietė tvarkoma visus metus sutartais periodais, taip palaidotų artimųjų vieta visada atrodo estetiškai, tvarkingai“, – pasakojo V.Budėnienė.
Kai kapavietė sutvarkoma, užsakovams nusiunčiamos nuotraukos – kaip atrodė prieš ir po. „Laidojimo paslaugų centro“ atstovė nurodė, kad vis dažniau kapo sutvarkymo paslaugą žmonės užsako, kai būna praėjęs mėnesis po artimojo laidotuvių.
„Tuomet reikia sutvarkyti smėlio kauburį, nuvytusias gėlytes, vainikus, surinkti žvakes ir kt. Šią paslaugą artimieji užsako jau laidotuvių metu, pasirūpina, kad po mėnesio susirinkus pasimelsti kapavietė atrodys tvarkinga“, – sakė ji.
Artimųjų atminimui – technologijų pagalba
Be įprasto tvarkymo, anot pašnekovės, vis dažniau prašoma augalų sodinimo arba, priešingai, senųjų iškasimo. Taip pat prašoma skaldelės atnaujinimo, takelių formavimo.
Specialistė pastebi, kad be tradicinės kapų priežiūros žmonės vis dažniau ieško įvairesnių būdų, kaip pagerbti artimųjų atminimą. Šiuolaikinės technologijos tam suteikia naujų galimybių.
„Pastaruoju metu populiarėja ir QR kodų pritvirtinimas ant paminklų – tai modernus būdas išsaugoti artimųjų atminimą. Ženkliukas tvirtinamas ant paminklo, akmens ar bet kokio lygaus paviršiaus. Jis yra atsparus UV spinduliams, drėgmei ir šalčiui“, – komentavo V.Budėnienė.
QR kodai ant paminklų leidžia prisiliesti prie artimojo istorijos vos per kelis telefono mygtukų paspaudimus. Specialistė paaiškino, kaip visa tai veikia.
„Nuskenavus šį ženkliuką telefonu, galima patekti į virtualų atminimo puslapį. Jame dažnai būna nuotraukos, biografija, šeimos istorija, net vaizdo įrašai ar muzika, kurią žmogus mėgo. Čia galima palikti žinutę, laišką, prisiminimą.
Tai labai svarbu ne tik artimiesiems ir draugams, tai ypač svarbu ir įdomu kitoms šeimos kartoms: pavyzdžiui, vaikaitis gali susipažinti su senelių, kurių neteko matyti, istorija, pomėgiais, išgirsti pasakojimus apie juos, o gal net pamatyti vaizdo medžiagą su jais, išgirsti jų balsą, mėgtą dainą ir kt.
QR kodas – tai tarsi simbolinis tiltas tarp kartų, šiuolaikiškas būdas saugoti atminimą, ypač vertinamas jaunesnės kartos žmonių“, – paaiškino pašnekovė.
Planuojantiems pirmą kartą pasinaudoti kapavietės tvarkymo paslauga V.Budėnienė pataria aiškiai išsakyti savo lūkesčius – ko norite ir kokio rezultato tikitės.
„Verta pasitikėti profesionalais – patarsime dėl tinkamų medžiagų, augalų, priežiūros dažnumo. Nuoširdžiai, atidžiai ir su meile pasirūpinsime viskuo už jus, bet nuo jūsų“, – „Laidojimo paslaugų centro“ atstovė.
