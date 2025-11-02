Vardų reikšmės: lapkričio 3–9 d. varduvininkai

Hubertas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „žymus lokys“.
Norvainė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „norima su priežastimi“ (nor – norėti, vain – vaina, kaltė, priežastis).
Silvija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „girinė, miškų gyventoja“.
Vydmantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daug matęs ir sumanus“ (vyd – iš-vydo, mant – mantus, sumanus).
Lapkričio 4 d. vardo dieną švenčia Eibartas, Karolis, Vaidmina, Vitalijus ir Vitalis.
Eibartas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „einantis kovoti“ (ei – eiti, bart – barti, kovoti, plg. rusų „borotsia“).
Karolis: germanų kilmės vardas, reiškiantis „laisvas žmogus“.
Vaidmina: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „matoma ir minima“ (vaid – rodytis, vaidentis, min – minėti).
Vitalijus, Vitalis: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gyvybingas“.
Lapkričio 5 d. vardo dieną švenčia Audangas, Elžbieta, Florijonas ir Gedvydė.
Audangas: prūsų kilmės vardas, reiškiantis „greitai bėgantis šalin“ (au – prūsiškai „be, nuo, šalin“, dang – dang-intis, greitai bėgti).
Elžbieta: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „prisiekiu Dievu“.
Florijonas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „žydintis“.
Gedvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visų matoma ir pasiilgstama“ (ged – gedėti, ilgėtis, vyd – iš-vydo).
Lapkričio 6 d. vardo dieną švenčia Armantas, Ašmantas, Leonardas, Melanijus ir Vygaudė.
Armantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „irgi protingas“ (ar – taip pat, irgi, mant – mantus, sumanus).
Ašmantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daugiau nei protingas“ (aš – až, ažu, užu, mant – mantus, sumanus).
Leonardas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „stiprus kaip liūtas“.
Melanijus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „tamsus, juodbruvis“.
Vygaudė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „matoma ir garsi“ (vyd – iš-vydo, gaud – gaudus, garsus).
Lapkričio 7 d. vardo dieną švenčia Ernestas, Gotautė, Karina ir Sirtautas.
Ernestas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „rimtas“.
Gotautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „nujaučianti tautą“ (go – godyti, nujausti, nutuokti, taut – tauta).
Karina: italų kilmės vardas, reiškiantis „dailioji, gražioji“; vardo Katerina trumpinys – graikų kilmės vardas, reiškiantis „tyra, skaisti, nesutepta“.
Sirtautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „apsuptas tautos“ (sir – apsirti, apimti, apsupti, taut – tauta).
Lapkričio 8 d. vardo dieną švenčia Domantė, Gotfridas, Severas, Severijonas, Severinas ir Svirbutas.
Domantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „dosni ir protinga“ (do – dovis, davimas, mant – mantus, sumanus)
Gotfridas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „Dievo taika“.
Severas, Severijonas, Severinas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „rimtas, griežtas“.
Svirbutas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „esantis svarbus“ (svir – svirus, svarus, svarbus, but – būti).
Lapkričio 9 d. vardo dieną švenčia Aurelijus, Dargintas, Estela, Paulina, Skirtautė ir Teodoras.
Aurelijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „auksinis“.
Dargintas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gynėjas, darantis, kad apgintų“ (dar – daryti, gint – ginti).
Estela: ispanų ir lotynų kilmės vardas, reiškiantis „žvaigždė“.
Paulina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „maža“.
Skirtautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „lemianti tautai“ (skir – skirti, lemti, taut – tauta).
Teodoras: graikų kilmės vardas, reiškiantis „Dievo dovana“.
