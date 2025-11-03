Konferencija
Kaip dažniausiai sėdi jūsų vyras? Paaiškės, ką bando nuslėpti

2025 m. lapkričio 3 d. 14:29
Vyrai nemėgsta kalbėti apie savo vidinius išgyvenimus ir labiau renkasi aptarinėti darbą, politiką ar žvejybą. Taip jie stengiasi nuslėpti savo baimes ir troškimus. Tačiau kūnas visada sako tiesą. Įprastos pozos ir gestai gali daug papasakoti apie žmogų ir atverti jo sielą.
Kaip dažniausiai sėdi jūsų vyras? Pasirinkite vieną variantą ir sužinokite, ką jis nuo jūsų slepia.
Poza 1
Ramus, protingas ir išsilavinęs vyras nepasitiki niekuo, net jumis. Gali būti, kad jis patyrė išdavystę, todėl pažadėjo sau niekada daugiau visiškai neatsiverti.
Poza 2
Jūsų vyras gana dažnai skrajoja padebesiais. Jis svajoja apie didingus dalykus, bet negali surizikuoti ir įgyvendinti savo idėjų. Jam saugiau galvoti, nei susidurti su galimu pralaimėjimu.
Poza 3
Jo pasitikintis žvilgsnis ir garsūs pažadai – tik kaukė, po kuria slepiasi išsigandęs berniukas. Jis bijo, kad kas nors pamatys jo pažeidžiamą prigimtį po šia apsimestine bravūra.
Poza 4
Jūsų vyras – tikra atrama, idealus vyras ir tėvas. Tačiau jis mano, kad jausmų rodymas yra silpnumo ženklas, o jis turi būti stiprus, visada ir visiems.
Poza 5
Šis vyras nuolat skundžiasi ir kaltina jus. Tačiau būtent tokios asmenybės laikomos pavojingiausiomis: jo „tyliame vandenyje“ veisiasi baisūs velniai.
Poza 6
Šis vyras moka klausytis ir girdėti, bet ne jus. Draugai, „ekspertai“ iš socialinių tinklų ir tiesiog pažįstami – štai kieno patarimai jam yra svarbūs, o jūsų žodžius jis laiko „moteriškais plepalais“.
Testas

