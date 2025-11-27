Lėti rytai – investicija į emocinę sveikatą: ką sako specialistai

Geštalto psichoterapeutė Daiva Babilevičienė sako profesinėje praktikoje pastebinti aiškų dėsningumą – tie, kurie rytus pradeda nuo lėkimo, per dieną turi mažiau vidinių resursų: greičiau pavargsta, susierzina, sunkiau priima sprendimus ir reguliuoja emocijas.
„Rytinis chaosas sukuria toną, kuris tarsi išsitempia per visą dieną. Ilgalaikėje perspektyvoje tai veikia ir kūną – atsiranda daugiau įtampos, sutrinka miegas, hormoninė pusiausvyra, padidėja jautrumas stresui. Taigi tenka kovoti ne su dar vienu prastu rytu, o veikiau su prastesne diena, savaičių ritmu, o vėliau ir savijauta apskritai“, – aiškina specialistė.
Kodėl šių dienų žmogui taip sunku išlaikyti ramią rytinę rutiną
D. Babilevičienė pirmiausia išskiria per didelį stimulų kiekį, kuris užgriūna vos pramerkus akis. Naujos žinutės telefone, niekada nemiegantis socialinių tinklų srautas, kalendoriaus priminimai ir kita panaši informacija – visa tai kuria iliuziją, kad neva jau vėluojame.
„Be to, daugelis keliame sau per didelius iššūkius – manome, kad rytas turi būti produktyvus, o ne ramus, ir net nesvarstome kažką keisti. Tai glaudžiai susiję su šiandien gana šlovinama užimtumo ir produktyvumo kultūra, kuomet lėtas rytas reiškia prabangą, o ne investiciją į psichologinę gerovę ir jos higieną.“
Trečiasis – emocinis aspektas. Skubėjimas tampa savotiška pabėgimo nuo savęs forma, kai norima nejausti nuovargio, liūdesio ar vidinio chaoso. „Įveikti šiuos iššūkius ir palydėti į pozityvią dieną gali kryptingas, sąmoningas laikas ryte – net jei ir trumpas, bet sau, su savimi ir dėl savęs susikurtas ritualas.“
Ritualų esmė – sąmoningumas
Pašnekovė pabrėžia, kad skirtumas tarp įpročio ir ritualo slypi intencijoje. Įprotis vyksta automatiškai, be sąmoningumo. Ritualas – dėmesys, prasmė ir buvimas tame, ką darai, lemiantis kitokį santykį su diena, atsakomybėmis ir žmonėmis: „Štai kodėl apskritai gyvenant sąmoningiau viduje atsiranda daugiau santykio ne tik su savimi, bet ir su aplinka – gebame geriau klausyti, ramiau reaguoti ir priimti.“
Psichoterapeutė čia pat pateikia pavyzdį, kaip paprastus kasdienius dalykus paversti ritualais: „Elementariausias ėjimas į darbą gali reikšti dar vieną įsipareigojimą arba lėtą, sąmoningą buvimą kūne, ritme, kvėpavime. Tas pats kavos puodelis gali būti tiesiog kofeinas, tačiau galime paversti jį raminančiu, susitelkti kviečiančiu momentu, kuris skirtas tik mums.“
D. Babilevičienę papildo „Nestlé Baltics“ kavos verslo vadovė Milda Žemaitienė – nors kavą dažniausiai suvokiame kaip tonizuojantį gėrimą, jos vaidmuo šiandien iš tiesų kur kas platesnis.
„Ne veltui Etiopijos kavos gėrimo ceremonija įtraukta į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą ir simbolizuoja bendrystę, ryšį ir akimirką, kai žmonės sustoja pabūti kartu, – dėsto pašnekovė. – Norėtųsi, kad kuo ryškesnė tokia prasmė būtų ir mūsų kasdienybėje, kuomet jaukioje vienumoje, su partneriu ar kolegomis prieš darbus išgertas rytinis kavos puodelis leidžia pabūti čia ir dabar.“
Rytinę rutiną keiskite pamažu ir nebijokite klysti
D. Babilevičienė primena, kad dideliems tikslams įgyvendinti dažnai reikia mažų pirmųjų žingsnių – ši taisyklė ypač aktuali emocinės sveikatos srityje. Taigi atsikratyti nuostatų „neturiu laiko lėtam rytui“ ar „negaliu prisiversti elgtis kitaip“ įmanoma, darant tai palengva. Geriausia – po vieną mažą ryto transformaciją vietoje kelių iškart.
„Menkesni pokyčiai, kurie realistiškiau įsilieja į kasdienybę, bus daug naudingesni nei dideli, bet tokie, kurių ilgainiui vis tiek neišlaikysime, – aiškina specialistė. – Imkitės jų be perfekcionizmo: siekite ne idealaus ryto, o lengvų atsakymų, kaip šiandien galite pradėti dieną ramiau.“
Vien mažiau ekranų laiko smarkiai pakeistų visos dienos emocinį foną. Tad vietoje dešimties minučių, dar lovoje praleistų naršant telefone, galima skirti tris, bet sąmoningas: pabūti tyloje, pakvėpuoti ar tiesiog pasirąžyti.
„Leiskite kūnui judėti lėčiau. Jei įmanoma, venkite triukšmo, intensyvaus apšvietimo. Elkitės taip, kaip tinka jums – rytinė rutina neturėtų atitikti tariamų socialinių tinklų standartų, kurie kartais iškreipia realybę. Užvis svarbiausia – leisti sau klysti ir kitą rytą pradėti iš naujo“, – pataria pašnekovė.
Rekomenduoja lėčiau pasitikti kiekvieną metų dieną
Šaltuoju sezonu rami ryto rutina ypač padeda išvengti sezoninio depresyvumo, kurį jaučiame dėl tamsos, energijos stygiaus, išaugusio jautrumo emocijoms: „Visgi lėti rytai – universalus emocinės savireguliacijos įrankis. Kas geriausia, turime progą juo naudotis visus metus, o tai nauda mums patiems ir tiems, kuriuos mylime,“ – pabrėžia geštalto psichoterapijos praktikė.
„Vis dažniau girdžiu žmones kalbant apie norą mokytis apskritai gyventi lėčiau. Suprantame, kad tai viena iš išeičių dėmesingiau rūpintis emocine gerove, – įžvalgomis savo ruožtu dalijasi M. Žemaitienė. – Džiugu, jei pretekstu kelioms minutėms sustoti dienoje tampa ir tai, ką siūlo NESCAFÉ platus asortimentas.“
Pašnekovės įsitikinimu, kai kavos ruošimo procesas nereikalauja daug pastangų, jį dar lengviau paversti kasdiene praktika, kuri ilgainiui padeda atrasti daugiau balanso įtemptoje kasdienybėje. Jei šiokiadieniais laiko kartais visgi pritrūksta, M. Žemaitienė kviečia bent savaitgalius pradėti lėčiau.
„Prie pusryčių stalo pabendrauti su namiškiais tik apie jums malonius dalykus, pavyzdžiui, bendrus laisvadienio planus. Parašyti žinutę senam bičiuliui ir pakviesti spontaniškam puodeliui šilto gėrimo. Tai keletas žemiškų dalykų, apie kurių vertę, įsisukus į rutiną, išties nesunku pamiršti,“ – sako ji.
M. Žemaitienė turi ir kelias idėjas lėtesniam savaitgalio skoniui. Jei mėgstate šaltojo sezono tradicija laikomą moliūgų pyrago prieskonių latę (angl. pumpkin spice latte), ypač turėtų patikti lengvai paruošiama kava su klevų sirupu: „Rekomenduoju išbandyti šią arba įdomią citrusinės amerikietiškos kavos variaciją, ieškant savojo jaukaus ryto recepto. Skanaus!“
Kava su klevų sirupu ir pienu
Reikės:
2 šaukštelių tirpiosios kavos „NESCAFÉ® Classic“;
30 ml karšto virinto vandens (apie 80 °C temp.);
140 ml pasirinkto pieno;
1 šaukšto klevų sirupo;
pagal skonį – malto cinamono, šokolado drožlių;
200 ml talpos indelio kavai ruošti;
200 ml talpos puodelio kavai patiekti;
rankinio pieno putų plakiklio;
mažo prikaistuvio.
Gaminimo eiga:
1. Į 200 ml talpos indelį įdėkite 2 šaukštelius „NESCAFÉ® Classic“ ir įpilkite 30 ml karšto virinto vandens.
2. Į indelį įpilkite 1 šaukštą klevų sirupo ir išmaišykite.
3. Ant viryklės prikaistuvyje pašildykite pieną, rankiniu pieno putų plakikliu jį suplakite.
4. Supilkite klevų kavos mišinį į puodelį, užpilkite išplaktą pieną, pagardinkite pagal skonį maltu cinamonu, šokolado drožlėmis ir mėgaukitės!
Citrusinė amerikietiška kava
Reikės:
2 šaukštelių tirpiosios kavos „NESCAFÉ® Classic“arba „NESCAFÉ® Gold“;
170 ml karšto virinto vandens (apie 80 °C temp.);
1/4 puodelio rudojo cukraus (pasirinktinai);
1/2 vidutinio dydžio apelsino.
Gaminimo eiga:
1. Pusę apelsino supjaustykite plonais griežinėliais.
2. Jei norite, ant kiekvieno griežinėlio pabarstykite rudojo cukraus, kad karamelizuotųsi. Džiovinkite orkaitėje 120 °C temp. apie 45 min. arba kol išdžius.
3. 2 šaukštelius „NESCAFÉ® Classic“ arba „NESCAFÉ® Gold“ užpilkite 170 ml karšto virinto vandens ir gerai išmaišykite.
4. Pagardinkite kavą išdžiovintais apelsinų griežinėliais, patiekite karštą ir mėgaukitės!