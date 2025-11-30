Vardų reikšmės: gruodžio 1–7 d. varduvininkai

Aleksandras: graikų kilmės vardas, reiškiantis „gynėjas“.
Algmina: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visų minima“ (al – aliai vienas, min – minėti).
Butigeidas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „geidžiamas“ (bu – būti, geid – geidė).
Eligijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „išrinktasis“.
Natalija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gimusi Viešpaties dieną“.
Gruodžio 2 d. vardo dieną švenčia Aurelija, Liucijus, Milmantė, Paulina, Svirgailas ir Vėjūnas.
Aurelija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „auksinė“.
Liucijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „šviesa“.
Milmantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „mylima ir protinga“ (mil – pa-milo, mant – mantus, sumanus).
Paulina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „maža“.
Svirgailas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „svarbus ir stiprus“ (svir – svirus, svarbus, gail – gailas, stiprus).
Vėjūnas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „vėjavaikiškas“.
Gruodžio 3 d. vardo dieną švenčia Atalija, Audinga, Gailintas, Ksaveras ir Pranciškus.
Atalija: graikų kilmės vardas, reiškiantis „Atalijos gyventoja“; hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Dievas gailestingas“.
Audinga: sulietuvintas prūsų kilmės vardas, reiškiantis „nujaučianti“ (au – prūsiškai be, nuo, šalin, ding – dingoti, nujausti, numanyti).
Gailintas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „stiprus“ (gailas – stiprus, smarkus); vardas kilęs iš ežero pavadinimo Merkinėje.
Ksaveras: ispanų kilmės vardas, reiškiantis „ksaverietis, Ksavero miesto gyventojas“.
Pranciškus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „prancūzas“.
Gruodžio 4 d. vardo dieną švenčia Barbora, Liugailė ir Vainotas.
Barbora: graikų kilmės vardas, reiškiantis „svetimšalė“.
Liugailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „nusiraminusi ir stipri“ (liu – liautis, gail – gailas, stiprus).
Vainotas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „žygūnas“ (vai – vajoti, gainioti, vajys – žygūnas).
Gruodžio 5 d. vardo dieną švenčia Eimintas, Geisvilė, Gracija, Gratas ir Svaigaudas.
Eimintas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tas, apie kurį eina gandas, kuris yra minimas“ (ei – eiti, min – minėti).
Geisvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „geidžiama su viltimi“ (geis – geisti, vil – viltis).
Gracija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „žavumas, grakštumas“.
Gratas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „malonus, mielas“.
Svaigaudas: sulietuvintas prūsų kilmės vardas, reiškiantis „savas ir garsus“ (svai – savas, gaud – gaudus, skardus, skambus, garsus“.
Gruodžio 6 d. vardo dieną švenčia Bilmantas, Mikalojus ir Norvydė.
Bilmantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „iškalbingas ir protingas“ (bil – pra-bilti, mant – mantus, sumanus).
Mikalojus: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „kas yra kaip Dievas“.
Norvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „norinti viską matyti“ (nor – norėti, vyd – iš-vydo).
Gruodžio 7 d. vardo dieną švenčia Ambraziejus, Daugardas ir Tautė.
Ambraziejus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „nemirtingas“.
Daugardas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daugeliui girdėtas“ (dau – daug, gard – girdėti, garsus).
Tautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „atsidavusi tautai“.
