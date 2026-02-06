Porų terapeutė rekomenduoja: šią Valentino dieną skirkite pasimatymui namuose

Pasak porų terapeutės, leisti laiką drauge su žmogumi, kurį myli, yra didžiausias džiaugsmas. Jaukumas namuose – tai ne vien tvarka ar švara, bet ir erdvė savirealizacijai, nusiraminimui, atsigavimui ir poilsiui. Nurimę žmonės atsiveria pojūčiams, kurių skubėdami ar įsitempę nepastebi, ir gali kokybiškai leisti laiką kartu.
Šios dėmesio ir buvimo kartu akimirkos dažniausiai gimsta namuose. Pasak Mortos Bučinskienės, IKEA Interjero dizaino skyriaus vadovės, gyventojų nuomonės tyrimas „Gyvenimas namuose“ tyrimas parodė, jog 71 proc. žmonių Lietuvoje, kuriems patinka apkabinti artimą žmogų, namuose jaučiasi pozityviai, o tiek pat respondentų teigia, kad juokas kartu yra vienas svarbiausių laimės šaltinių.
Svarbų vaidmenį vaidina ir maistas – 30 proc. apklaustų žmonių sako, kad namuose gamintas maistas didina pasitenkinimą namų aplinka, ypač tada, kai valgymas tampa bendru socialiniu ritualu.
Dr. V. Girgždė taip pat pastebi, kad partneriams svarbu kiekvienam įnešti savo indėlį, kad pastangos kartu kokybiškai praleisti laiką, net ir namuose, būtų matomos ir jaučiamos abiejų pusių.
Paprasti gestai, tokie kaip partnerio pastangų pastebėjimas, pečių apgaubimas pledu ar be prašymo paruoštas puodelis arbatos, dažnai yra paprasčiausi, bet kartu veiksmingiausi būdai parodyti rūpestį ir stiprinti artumą.
Būdai kurti artumą namuose
„Ne tik įmonės, bet ir poros gyvena „projektais“. Daugelis porų pastebi, kad kartu atliekami darbai namuose, pavyzdžiui, tvarkymasis ar nedideli projektai gali tapti paprastu ir veiksmingu būdu kokybiškai praleisti laiką“,– pažymi V. Girgždė.
Psichoterapeutė pastebi, kad kai kurie namų projektai yra labai praktiški, o kiti – orientuoti į procesą, kai gera matyti ir girdėti vienas kitą.
„Kartais artumas kuriamas apsikeičiant nusistovėjusiais vaidmenimis, pavyzdžiui, imantis partnerio pamėgtų ir dažniausiai atliekamų darbų. Kartais – sąmoningai sukuriant chaosą. Kartais – kuriant nuotaiką, nepaisant stereotipų ir leidžiantis į žaidimą“, – sako specialistė.
Anot jos, artumas nėra vien uždegtos žvakės – jis kuriamas per gyvą susitikimą ir asmenišką, kartais pažeidžiamą bendravimą. Artumą galima kurti ir per ramų, paprastą buvimą kartu, kai nereikia nieko nuveikti ar griežtai planuoti. Tai gali būti filmo žiūrėjimas apsikabinus, arbatos gėrimas, pasivaikščiojimas, tylos klausymasis ar žvakės liepsnos stebėjimas. Leidimas sau ir partneriui būti pavargusiems, būti tokiais, kokie esate tą akimirką, taip pat kuria artumą.
„Skirtingus artumo pojūčius per pasimatymą namuose gali palaikyti ir pati namų aplinka. Baldų išdėstymas, skatinantis sėdėti vienas priešais kitą, padeda pokalbiams, o bendrai naudojamas virtuvės ar valgomojo stalas kviečia kartu gaminti, žaisti ir kurti. Minkšti tekstilės elementai – kilimai, pagalvėlės ar pledai – padeda sukurti ramią atmosferą, kurioje galima sulėtėti ir mėgautis akimirka drauge“, – pataria IKEA interjero dizainerė.
Atmosferos kūrimas
Pasak M. Bučinskienės, ypatingo vakaro namuose kūrimas prasideda nuo dėmesio mažoms erdvės detalėms. Lietuvoje 35 proc. žmonių teigia, kad tvarkingi ir švarūs namai prisideda prie jų psichologinės gerovės. Kalbant apie atmosferą, 19 proc. šalies gyventojų sako, jog muzikos klausymasis padeda sukurti raminančią aplinką, o 12 proc. išskiria žvakes kaip šilumos ir jaukumo šaltinį.
„Apšvietimas dažnai yra vienas paprasčiausių būdų pradėti kurti jaukumą, nuteikiantį prasmingam vakarui. Kaip restorane, švelnesnė, prislopinta šviesa skatina atsipalaiduoti, taip ir namuose ryškų bendrą kambario apšvietimą galima keisti į jaukesnį, pasitelkiant žvakes ar mažesnius atmosferą kuriančius šviestuvus, išdėliotus skirtingose kambario vietose“, – siūlo interjero dizainerė.
Nors laiko skyrimas ypatingoms progoms yra svarbus, psichoterapeutė pabrėžia, kad pagarba ir įsiklausymas labiausiai lemia santykių dinamiką.
„Nuolat akcentuoju, kad vienas kito mokymas, „terapinimas“ ar kritikavimas nekurs bendrumo nuotaikos nei per pasimatymą, nei kitų pokalbių metu. Svarbiausia ne tema, o tai, kaip kartu būnant namuose – pokalbyje ar net tyloje – jaučiatės: ramiai, laisvai ir iš tikrųjų vieni su kitais“, – pataria V. Girgždė.
Apie IKEA „Gyvenimas namuose“ tyrimą:
Pasaulinį tyrimą „IKEA Group“ užsakymu atliko tarptautinė tyrimų ir duomenų analizės bendrovė „YouGov“. Tyrimo tikslas – geriau suprasti, ką žmonėms visame pasaulyje reiškia gyvenimas namuose ir kaip įvairūs jo aspektai gali prisidėti prie geresnės kasdienės patirties.
Naujausia internetinė apklausa buvo vykdoma 2024 m. gegužės–birželio mėnesiais, pasitelkiant skirtingose šalyse veikiančias apklausų platformas. Tyrimas atliktas net 39 šalyse, įskaitant Lietuvą. Apklausos metu buvo apklausti 1 015 Lietuvos gyventojų.