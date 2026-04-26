Vardų reikšmės: balandžio 27 – gegužės 3 d. varduvininkai

Anastazas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „prisikėlęs“.
Aušra: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis aušrą.
Gotautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „nujaučiantis tautą“ (go – godyti, nujausti, nutuokti, taut – tauta).
Zita: finikiečių kilmės vardas, reiškiantis „sidonietė, Sidono (Finikijos sostinė) gyventoja“ (trumpinys iš Sidona).
Žydrė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis žydrę, lelijinių šeimos augalą.
Balandžio 28 d. vardo dieną švenčia Rimgailė, Vaidotė, Valerija, Vitalius ir Vygantas.
Rimgailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „rami ir stipri“ (rim – rimti, gail – gailas, stiprus).
Vaidotė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ta kuri matoma, rodosi, vaidenasi“ (vaid – rodytis, vaidentis).
Valerija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „sveika, stipri, gyvuojanti“.
Vitalius: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gyvybingas“.
Vygantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daug matęs ir saugus, dievo saugomas“ (vyd – iš-vydo, gan – ganyti, saugoti).
Balandžio 29 d. vardo dieną švenčia Augustinas, Indrė, Kotryna, Rita, Tarmantas ir Tormantas.
Augustinas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „didžiai garbingas, didingas“.
Indrė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „nendrė“ (rytų aukštaičių).
Kotryna: graikų kilmės vardas, reiškiantis „tyra, švari“.
Rita: graikų kilmės vardas, reiškiantis „perlas“ (trumpinys iš Margarita).
Tarmantas (Tormantas): lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumaniai kalbantis“ (tar – tarti, mant – mantus, sumanus).
Balandžio 30 d. vardo dieną švenčia Marijonas, Sofija, Venta, Virbutas ir Virgaudas.
Marijonas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „jūra“ (mare).
Sofija: graikų kilmės vardas, reiškiantis „išmintis“ (sophia).
Venta: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš upės pavadinimo Venta (Mažeikiai).
Virbutas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „vyraujantis“ (vir – vyrauti, viešpatauti, but – būti).
Virgaudas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „siekiantis viešpatauti“ (vir – vyrauti , viešpatauti, gaud – gaudyti).
Gegužės 1 d. vardo dieną švenčia Anelė, Gražina, Vydmantė, Zigmantas, Zigmas ir Žilvinas.
Anelė: graikų kilmės vardas, reiškiantis „pranešėja“ (iš Angelė).
Gražina: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gražuolė“. Paplito iš A.Mickevičiaus poemos „Gražina“.
Vydmantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daug mačiusi ir sumani“ (vid – iš-vydo, mant – mantus, sumanus).
Zigmantas, Zigmas: germanų kilmės vardas, reiškiantis „nugalėtojas ir apsaugotojas“ (sigis – pergalė, munth – apsauga, saugotojas).
Žilvinas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ūglys, atžala“ (žilvis).
Gegužės 2 d. vardo dieną švenčia Anastazas, Eidmanas, Eidmantas, Gytis ir Meilė.
Eidmanas, Eidmantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „eiklus ir sumanus“ (eid – eiklus, + mant – mantus, sumanus).
Gytis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „geidžiamas tautos“, trumpinys iš Gytautas (gy – geidauti, geisti, taut – tauta).
Meilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis meilę.
Gegužės 3 d. vardo dieną švenčia Aldevinas, Arvystas, Jaunius, Juvenalis, Kantvydė ir Pilypas.
Aldevinas: anglosaksų kilmės vardas, reiškiantis „gynėjas“.
Arvystas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „taip pat matomas“ (ar – taip pat, irgi, vyst – iš-vysti).
Jaunius: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „jaunas“.
Juvenalis: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „jaunuoliškas“.
Kantvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kantri ir daug mačiusi“ (kan – kantrus, pakantus, vyd – iš-vydo).
Pilypas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „mylintis arklius“.
