Prastai miegate? Gali būti kaltas vienas daiktas miegamajame, kurį turime beveik visi

Būtent, tam tikras paplitęs interjero elementas gali nepastebimai išlaikyti smegenis budrias visą naktį ir neleisti kūnui visapusiškai pailsėti.
Kaip rašo tvnet.lv, miego ekspertas Charlie Davis įspėja, kad netinkamai išdėstyti veidrodžiai gali išlaikyti smegenis nuolatinėje budrumo būsenoje.
Kodėl veidrodis trukdo miegoti?
Pasak eksperto, priešais lovą pastatyti veidrodžiai gali sukelti vadinamąjį vizualinį triukšmą. Tai reiškia, kad smegenys suvokia atspindžius ir judesį net miego metu, net jei žmogus to sąmoningai nepastebi.
„Veidrodžiai atspindi šviesą ir judesį – net jei to nesuvoki. Pavyzdžiui, pro langą važiuojantys automobiliai, gatvių apšvietimas ar pro langą einantys žmonės gali būti atsispindėti į kambarį. Tai gali nepastebimai trukdyti miegui ir neleisti kūnui visiškai atsipalaiduoti“, – aiškina specialistas.
Kaip išvengti šios problemos?
Nors veidrodžių poveikis atskirai nėra plačiai tiriamas, miego ekspertai ir interjero dizaineriai nurodo, kad vizualinis triukšmas (šviesos ir judesio atspindžiai) gali trukdyti miegoti, rašo namų prekių gamintojas „FableRoom“. Ekspertai rekomenduoja vengti veidrodžių statymo tiesiai priešais lovą. Jei veidrodžio neįmanoma perkelti kitur, verta apsvarstyti galimybę jį uždengti nakčiai arba pastatyti taip, kad jis neatspindėtų lovos ar lango.
Susiję straipsniai
Miego ekspertų nuomone, žmogaus smegenys evoliucijos eigoje prisitaikė pastebėti judesį ir pokyčius net miego metu. Veidrodžiai sustiprina šį efektą – net nedideli šviesos spinduliai ar šešėliai smegenims gali atrodyti kaip potencialus pavojus, kuris išlaiko kūną lengvoje budrumo būsenoje, praneša Harvardo medicinos mokykla.
Kaip pagerinti miegą?
- Laikykitės pastovaus miego ritmo – eikite miegoti ir kelkitės kiekvieną dieną tuo pačiu laiku, net ir savaitgaliais.
- Prieš miegą venkite ekranų – telefonas ir kompiuteris skleidžia mėlyną šviesą, kuri slopina melatonino gamybą.
- Sukurkite ramią aplinką – vėsus, tamsus ir tylus miegamasis skatina gilų miegą.
- Ribokite kofeino ir alkoholio vartojimą – ypač vakare, nes jie gali sutrikdyti miegą.
- Judėkite dienos metu – reguliari fizinė veikla padeda vakare greičiau užmigti.
- Venkite sunkaus maisto prieš miegą – virškinimo procesas gali sutrikdyti miegą.
Ką daryti, jei neužmingate?
Jei neužmingate, nereikėtų likti lovoje ir vartytis, tikintis, kad jis ateis savaime. Dažnai tai tik pablogina situaciją. Miego ekspertai rekomenduoja sąmoningai atsižvelgti tiek į savo elgesį, tiek į aplinką, kad padėtumėte kūnui ir smegenims nusiraminti.
Vienas iš veiksmingiausių būdų – jei miegas neateina per maždaug 15–20 minučių, verta trumpam pakilti iš lovos ir užsiimti kuo nors ramiu – pavyzdžiui, skaityti ar klausytis tylios muzikos. Taip smegenys nesusieja lovos su nerimu.
Taip pat padeda sąmoningas kvėpavimas – pavyzdžiui, lėtas ritmas (4 sekundės įkvėpimas, pauzė, 6–8 sekundės iškvėpimas) aktyvuoja parasimpatinę nervų sistemą, kuri skatina atsipalaidavimą ir užmigimą, teigia Harvardo medicinos mokykla.
Svarbu vengti žiūrėti į laikrodį – nes tai didina stresą ir psichologinį spaudimą, t. y. mintį, kad reikia užmigti bet kokia kaina. Jei galvoje nuolat sukasi mintys, gali padėti jų užrašymas – tai duoda smegenims signalą, kad problemų nereikia spręsti nakties viduryje, nurodo Amerikos psichologų asociacija.
Didelį vaidmenį vaidina ir aplinka. Vėsesnė, tamsesnė ir tylesnė miegamoji skatina melatonino gamybą ir padeda kūnui natūraliai pasinerti į miegą. Dėl tos pačios priežasties reikėtų vengti telefono ar kompiuterio naudojimo – nes ekranai skleidžia mėlyną šviesą, kuri gali sulėtinti užmigimą.
Jei miegas vis dar neužslenka, galima išbandyti vadinamąją „nuobodulio techniką“ – pavyzdžiui, mintyse skaičiuoti skaičius arba įsivaizduoti ramią, pasikartojančią sceną. Jos tikslas – suteikti smegenims neutralią veiklą, kuri nestimuliuoja, o ramina.
Ne pelno siekianti organizacija „Sleep Foundation“ rašo, kad svarbiausia yra nebandyti priversti save užmigti. Kuo labiau stengiatės užmigti bet kokia kaina, tuo aktyvesnės tampa smegenys. Dažnai padeda būtent priešingas požiūris – susitaikymas su tuo, kad šiuo metu kūnas tiesiog ilsisi – o tai savo ruožtu sukuria geresnes sąlygas užmigti.
Jei sunkumai užmigti tęsiasi keletą savaičių ir pradeda daryti įtaką kasdieniam gyvenimui, gali būti kalbama apie nemigą
Jos tikslas – suteikti smegenims neutralią veiklą, kuri nestimuliuoja, o ramina.
Ne pelno siekianti organizacija „Sleep Foundation“ rašo, kad svarbiausia yra nebandyti priversti save užmigti. Kuo labiau stengiatės užmigti bet kokia kaina, tuo aktyvesnės tampa smegenys. Dažnai padeda būtent priešingas požiūris – susitaikymas su tuo, kad šiuo metu kūnas tiesiog ilsisi, – o tai savo ruožtu sukuria geresnes sąlygas užmigti.
Jei sunkumai užmigti tęsiasi keletą savaičių ir pradeda daryti įtaką kasdieniam gyvenimui, gali būti kalbama apie nemigą, ir tokiu atveju verta kreiptis į miego specialistą, rašo tvnet.lv.
Miegasmiegamasisveidrodis
Rodyti daugiau žymių