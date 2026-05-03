Vardų reikšmės: gegužės 4–10 d. varduvininkai

Antanina: graikų kilmės vardas, reiškiantis „gėlė“ (anthos), pagal kitą versiją – „pirmagimė“ (antionos).
Dargailas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „veiklus ir stiprus“ (dar – daryti, gail – gailas, stiprus).
Florijonas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „žydintis“ (florus).
Mintautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tautos minima“ (min – minėti, taut – tauta).
Monika: graikų kilmės vardas, reiškiantis „viena, vieniša“ (monos).
Vitalija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gyvybinga“ (vitalis).
Gegužės 5 d. vardo dieną švenčia Angelas, Anielius, Barvydas, Gintaras, Irena, Nelis, Neris ir Pijus.
Angelas, Anielius: graikų kilmės vardas, reiškiantis „pranešėjas“.
Barvydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „išvydęs kovą“ (bart – kovoti, plg. rusų „borotsia“, vyd – iš-vydo).
Gintaras: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis brangakmenį gintarą. Kita reikšmė – „užtarėjas, ginantis žodžiais“ (gin – ginti, tar – tarti).
Irena: graikų kilmės vardas, reiškiantis „taika“.
Neris: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš upės pavadinimo Neris.
Pijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „pamaldus“.
Gegužės 6 d. vardo dieną švenčia Benė, Benedikta, Eidmantė, Evodijus, Judita, Liucijus ir Minvydas.
Benė: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „sūnus“.
Benedikta: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „palaiminta“.
Eidmantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „eikli ir sumani“ (eid – eiklus, + mant – mantus, sumanus).
Evodijus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „einantis geru keliu“.
Judita: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Judėjos gyventoja“.
Liucijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „šviesa“.
Minvydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „minimas kaip daug matęs“ (min – minėti, vyd – iš-vydo).
Gegužės 7 d. vardo dieną švenčia Butautas, Danutė, Domicelė, Rimtė, Stanislovas ir Stasys.
Butautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „būti su tauta“ (bu – būti, taut – tauta).
Danutė: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „dievas mano teisėjas“ (trumpinys iš Danielė).
Domicelė: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „prijaukinta, sutramdyta, paklusni“.
Rimtė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „rimta, rami“.
Stanislovas, Stasys: slavų kilmės vardas, reiškiantis „stovėti su garbe“ (stani – stok, slava – šlovė).
Gegužės 8 d. vardo dieną švenčia Audrė, Džiugas, Mykolas, Viktoras ir Vitalis.
Audrė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „audringa“.
Džiugas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „džiugus, linksmas“.
Mykolas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „kas yra kaip Dievas“.
Viktoras: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „nugalėtojas“.
Vitalis: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gyvybingas“.
Gegužės 9 d. vardo dieną švenčia Austėja, Edita, Grigalius ir Mingailas.
Austėja: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš senovės lietuvių bičių globėjos vardo. Reikšmė – „audėja“ (aust – austi).
Edita: senovės anglų kilmės vardas, reiškiantis „turtas įgytas kovoje“ (ead – turtas, gyth – kova).
Grigalius: graikų kilmės vardas, reiškiantis „budrus“.
Mingailas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „minimas kaip stipruolis“ (min – minėti, gail – gailas, stiprus).
Gegužės 10 d. vardo dieną švenčia Bertoldas, Gordijonas, Putinas, Ramojus, Sangailė ir Viktorina.
Bertoldas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „žymus valdovas“ (beraht – garsus, žymus, + waltan „valdyti“).
Gordijonas: graikų kilmės vardas, kilęs iš Frygijos sostinės Gordijono pavadinimo.
Putinas: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš krūmo putino pavadinimo.
Ramojus: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ramus, ramaus būdo“.
Sangailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „su galia, galinga“ (san – su, gail – gailas, stiprus).
Viktorina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „laimėtoja“.
