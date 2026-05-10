Vardų reikšmės: gegužės 11–17 d. varduvininkai

Dalius: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš senovės lietuvių deivės Dalios vardo (likimo dalytoja).
Mamertas: lotynų kilmės vardas, kilęs iš oskų ir sabinų karo dievo Marso vardo versijos.
Miglė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis migla, rūkas.
Pilypas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „mylintis arklius“.
Skirgaudas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gaudantis lemtį“ (skir – skirti, nustatyti, lemti, gaud – gaudyti).
Gegužės 12 d. vardo dieną švenčia Nerėjas, Nerijus, Vaidutis ir Vilgailė.
Nerėjas, Nerijus: graikų kilmės vardas, kilęs iš jūsų dievybės Nerėjo vardo.
Vaidutis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tas kuris rodosi, vaidenasi“.
Vilgailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „galinga viltis“ (vil – viltis, gail – gailas, stiprus).
Gegužės 13 d. vardo dieną švenčia Alvydė, Girdutis, Imelda, Milda, Servacijus ir Tautmilas.
Alvydė: lietuvių ir prūsų kilmės vardas, reiškiantis „visa matanti“ (al – aliai vienas, vyd – išvydo).
Girdutis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „girdintis“.
Imelda: germanų kilmės vardas, vardo Irmhild itališkas variantas, reiškiantis „visuotinė kova“.
Milda: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš senovės lietuvių meilės deivės Mildos vardo, reiškiantis „draugiška, meili“.
Servacijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „išgelbėtas, išsaugotas“.
Tautmilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „mylintis tautą“ (taut – tauta, mil – pa-milti).
Gegužės 14 d. vardo dieną švenčia Bonifacas, Gintaras, Gintarė, Milda, Motiejus ir Teisutis.
Bonifacas: lotynų kilm4s vardas, rei6kiantis „gera lemiantis“.
Gintaras, Gintarė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis brangakmenį gintarą. Kita reikšmė – „užtarėjas, ginantis žodžiais“ (gin – ginti, tar – tarti).
Milda: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš senovės lietuvių meilės deivės Mildos vardo, reiškiantis „draugiška, meili".
Motiejus: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Dievo dovana“.
Teisutis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „teisus, teisingas“.
Gegužės 15 d. vardo dieną švenčia Algedas, Izidorius, Jaunutė ir Sofija.
Algedas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visų pasiilgstamas“ (al – aliai vienas, ged – gedėti, ilgėtis).
Izidorius: graikų kilmės vardas, reiškiantis „deivės Izidės dovana“.
Jaunutė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „jauna“.
Sofija: graikų kilmės vardas, reiškiantis „išmintis“.
Gegužės 16 d. vardo dieną švenčia Bitė, Dobilas, Ubaldas ir Vaidmantas.
Bitė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis bitę – tai darbštumo simbolis.
Dobilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis dobilą.
Ubaldas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „narsios dvasios“.
Vaidmantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „matomas ir sumanus“ (vaid – rodytis, vaidentis, mant – mantus, sumanus).
Gegužės 17 d. vardo dieną švenčia Bazilė, Gailė, Paskalis ir Virkantas.
Bazilė: graikų kilmės vardas, reiškiantis „karališka“.
Gailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „stipri, smarki“ (gailas – stiprus, smarkus).
Paskalis: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „velykinis, gimęs per Velykas“.
Virkantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kantrus valdovas“ (vir – vyrauti, viešpatauti, kant – pa-kantus).
