Vardų reikšmės: gegužės 25–31 d. varduvininkai

Alvyra: germanų kilmės vardas, reiškiantis „saugotoja“ arba „teisuolė“. Vardo Elvyra variantas.
Dangira: lietuvių kilmės vardas, vardo Dangerutis (o šis – vardo Daugerutis) versija. Daugerutis minimas kaip lietuvių kunigaikštis, karo dievo žynys. Reikšmė – „daugeliui gera“ (dau – daug, ger– geras).
Dangirdas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daug girdėtas, žymus“ (dau – daug, gir – girdėti).
Danutė: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Dievas mano teisėjas“ (trumpinys iš Danielė).
Grigalius: graikų kilmės vardas, reiškiantis „budrus“.
Urbonas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „miestietis“.
Gegužės 26 d. vardo dieną švenčia Algimantas, Almantas, Eduardas, Milvydė, Nerimantas, Vilhelmas ir Vilhelmina.
Algimantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumaniai gaunantis atpildą“ (alg – alga, atlyginimas, atpildas, mant – mantus, sumanus).
Almantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visa išmanantis“ (al – aliai vienas, mant – mantus, sumanus).
Eduardas: senovės anglų kilmės vardas, reiškiantis „turto saugotojas“.
Milvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „mylima visų, kurie ją pamatė“ (mil – pa-milo, vyd– išvydo).
Nerimantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „nerimstantis, vis mąstantis“ (nerim – nerimti, mant – mantus, sumanus).
Vilhelmas, Vilhelmina: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „stiprios valios“.
Gegužės 27 d. vardo dieną švenčia Augustinas, Brunonas, Elina, Genadijus, Leonora, Virgaudas ir Žymantė.
Augustinas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „didžiai garbingas, didingas“.
Brunonas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „rudasis lokys“.
Elina: vardo Elena versija. Graikų kilmės vardas, reiškiantis „šviesioji“.
Genadijus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „kilnus, dosnus“.
Leonora: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Dievas mano šviesa“. Trumpinys iš Eleonora.
Virgaudas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „garsiai viešpataujantis“ (vir – vyrauti, įsigalėti, viešpatauti, gaud – gaudus, skardus, skambus, garsus).
Žymantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumaniai žygiuojanti“ (žy – žygiuoti, žygis, mant – mantus, sumanus).
Gegužės 28 d. vardo dieną švenčia Augustinas, Jogirdas, Justas Kaunas ir Rima.
Jogirdas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „žinomas raitelis“ (jo – joti, gird – girdėti, girdas, žinia, gandas).
Justas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „teisingas, doras“.
Kaunas: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš Kauno miesto pavadinimo. Reikšmė – „kovingas“ (kautis – kovoti, kaunia – mūšis).
Rima: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „rami, ramaus būdo“.
Gegužės 29 d. vardo dieną švenčia Algedas, Erdvilė, Magdalena, Magdė, Mažrimas ir Teodozija.
Algedas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visų pasiilgstamas“ (al – aliai vienas, ged – gedėti, ilgėtis).
Erdvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „didelė viltis“ (erd – erdvus, didelis, vil – viltis).
Magdalena, Magdė: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „magdalietė (iš Magdalos miestelio).
Mažrimas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „mažas ir ramus“ (maž – mažas, rim – rimti, ramintis).
Teodozija: graikų kilmės vardas, reiškiantis „duota Dievo“.
Gegužės 30 d. vardo dieną švenčia Ferdinandas, Joana, Jomilė, Normantas, Vyliaudas ir Žana.
Ferdinandas: germanų kilmės vardas, reiškiantis „taikus ir drąsus“.
Joana: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Jahvės išklausyta, palaiminta“. Jomilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „mylima raitelio“ (jo – joti, mil – pa-milti).
Normantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „geidžiamas ir sumanus“ (nor – norėti, mant – mantus, sumanus).
Vyliaudas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „liaudies matomas“ (vy – išvydo, liaud – liaudis).
Žana: prancūziškas vedinys iš hebrajiško vardo Joana. Reikšmė – „Jahvės išklausyta, palaiminta“.
Gegužės 31 d. vardo dieną švenčia Anelė, Angelė, Gintautas, Petronėlė, Rimvilė ir Rimvydė.
Anelė, Angelė: graikų kilmės vardas, reiškiantis „pasiuntinė“.
Gintautas: ietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tautos gynėjas“ (gint – ginti, taut – tauta).
Petronėlė: graikų kilmės vardas, reiškiantis „uola“. Moteriškas vardo Petras vedinys.
Rimvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „raminanti viltis“ (rim – rimti, vil – viltis).
Rimvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ramiai atrodanti“ (rim – rimti, vyd – iš-vydo).
