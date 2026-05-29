5 minutės „Instagrame“ ir jūsų atostogos atrodo nevykusios: kodėl taip nutinka?

Po akimirkos atsiranda sunkiai paaiškinamas sunkumas krūtinėje – jausmas, kad gyvenime kažko trūksta. Augimo koučerė Asta Raudonienė pastebi, kad vasarą, prasidėjus atostogų sezonui, toks svetimo gyvenimo stebėjimas tampa ypač toksiškas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Lyginamės su fragmentais, o ne realybe
A. Raudonienė pabrėžia, kad socialiniai tinklai iš esmės pakeitė mūsų savivertės mechanizmą. Jei anksčiau lyginomės su kaimynais ar kolegomis, tai šiandien kasdien konkuruojame su šimtais kruopščiai atrinktų, retušuotų akimirkų iš viso pasaulio.
„Mes atkreipiame dėmesį į gražiausią kelionės vakarą, bet nematome konflikto likus valandai iki skrydžio ar tos emocinės įtampos, kai iki vidurnakčio buvo bandoma pabaigti visus darbus biure, kad atostogos apskritai įvyktų.
Matome idilišką poilsio vaizdą prie palmių, po kuriuo dažnai slepiasi ir nuovargis, ir nesutarimai dėl skirtingų atostogų lūkesčių. Matome rezultatą, tačiau beveik niekada nematome viso proceso ir kainos, kurią tas žmogus sumokėjo už šį kadrą“, – sako koučerė.
Pasak jos, problema ta, kad mūsų smegenys labai greitai pamiršta šį skirtumą ir emociškai reaguoja taip, lyg tai būtų pilna žmogaus realybė. Atostogų metu šis iškreiptas vaizdas tampa ypač pavojingas, nes sukuria iliuziją, kad kol tu tiesiog „ilsiesi“ su visais realiais trikdžiais, visi kiti gyvena įdomiau, prabangiau ir be jokių pastangų.
„Žmogus pradeda jausti, kad jo atostogos yra „nepakankamos“, o jo realybė – pilka, nors ji objektyviai gali būti sėkminga ir pilnavertė. Emociškai žmonės dažnai reaguoja taip, lyg jų „paprastas“ poilsis būtų pralaimėjimas prieš kažkieno kito surežisuotą akimirką“, – teigia A. Raudonienė.
Pamirštame, ko iš tikrųjų norime patys
Pavojingiausia šio proceso dalis – prarastas ryšys su savo tikraisiais norais. Kai nuolat stebime kitų atostogų paveikslus, nusisukame nuo savęs ir nebegalvojame, kokio poilsio mums reikia iš tikrųjų. Dažnai pradedame planuoti keliones ne tam, kad pailsėtume, o tam, kad jos „gerai atrodytų“ mūsų pačių profiliuose.
„Kuo daugiau žmogus lyginasi su kitais, tuo sunkiau jam tampa girdėti save. Užuot savęs klausę, ar aš šią vasarą norite ramybės sodyboje, ar aktyvaus kopimo į kalnus, imame kvestionuoti, kodėl mano atostogos neatrodo taip prabangiai kaip kitų. Tada labai lengva pradėti siekti ne savo tikslų, o tiesiog bandyti priartėti prie kažkieno kito gyvenimo standarto“, – įspėja A. Raudonienė.
Koučerės teigimu, paradoksalu tai, kad net tie, kurie socialiniuose tinkluose demonstruoja didžiausią pasitikėjimą savimi, dažnai jaučia tą patį spaudimą. Jei tavo atostogų kokybė priklauso nuo to, kiek žmonių ją pamatys ir įvertins, tu ne ilsiesi, o tiesiog kuri išorinį įvaizdį ir tolsti nuo savęs.
„Kuo daugiau vertės siejame su tuo, kaip atrodome kitų akyse, tuo labiau griūva mūsų vidinis stabilumas. Jei grįžę po brangių atostogų jaučiate tuštumą, gali būti, kad visą tą laiką pildėte svetimą svajonę, o savo paties poreikį tiesiog išsimiegoti ar pabūti tyloje palikote nuošalyje“, – dalijasi koučerė.
Sprendimas: išgirsti savo norus
A. Raudonienė sako, kad šiandien viena svarbiausių psichologinių kompetencijų yra gebėjimas laiku atsitraukti ir sąmoningai priminti sau: tai, ką matau ekrane, yra tik fragmentai. Atrinkta versija gyvenimo, kuriame yra ir nuovargio, ir abejonių, ir konfliktų, bet jie lieka už kadro.
„Šiais laikais turbūt neįmanoma visiškai atsiriboti nuo socialinių tinklų ir kitų gyvenimo stebėjimo. Tačiau galima išmokti kritiškai vertinti vartojamą turinį. Prieš pradedant planuoti kitas atostogas ar graužtis dėl to, kad jūsų vasara atrodo per paprasta, svarbu grįžti prie savęs ir paklausti: ar šis noras kilo iš mano vidinio poreikio, ar jis buvo suformuotas ilgai stebėto svetimo gyvenimo paveikslo“, – sako A. Raudonienė.
Jos teigimu, tikrasis pasitikėjimas savimi ir ramybė atostogų metu atsiranda ne tada, kai jūsų nuotrauka surenka daugiausiai „patinka“, o tada, kai tampa gera gyventi savo gyvenimą net ir tada, kai telefonas išjungtas.
„Tikrasis gyvenimas vyksta ten, kur nėra kameros blyksčių, o jūsų vertė neauga kartu su peržiūrų skaičiumi. Jei jaučiate poreikį dokumentuoti kiekvieną žingsnį, kad įrodytumėte sau ar kitiems, jog ilsitės sėkmingai – vadinasi, jūs vis dar ieškote patvirtinimo išorėje. Atostogų kokybę nusako ne vaizdas jūsų sekėjų ekranuose, o tai, kiek vidinės ramybės parsivežate namo. Gebėjimas džiaugtis buvimu čia ir dabar, nelaukiant „patinka“ paspaudimų, yra didžiausia šiuolaikinė prabanga“, – pabaigia A. Raudonienė.
