Vardų reikšmės: birželio 1–7 d. varduvininkai

Galindė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „galinga“ (gal – galėti).
Jogaila: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „galingas raitelis“ (jo – joti, gail – gailas, stiprus, smarkus).
Justinas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „teisingas, doras“. Vedinys iš vardo Justas.
Juvencijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „jaunas, jaunuoliškas“.
Konradas: germanų kilmės vardas, reiškiantis „drąsus patarimas“.
Birželio 2 d. vardo dieną švenčia Auksė, Ąžuolas, Erazmas, Eugenijus ir Marcelinas.
Auksė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „auksas“.
Ąžuolas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis ąžuolą, tvirtą medį.
Erazmas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „mylimas, mėgstamas“.
Eugenijus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „gražiai gimęs, geros kilmės“.
Marcelinas: lotynų kilmės vardas, kilęs iš romėnų karo dievo Marso vardo.
Birželio 3 d. vardo dieną švenčia Dovilė, Karolis, Klotilda ir Tautkantas.
Dovilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „dovanota viltis“ (do – dovis, dovana, vil – viltis).
Karolis: germanų kilmės vardas, reiškiantis „laisvas žmogus“.
Klotilda: germanų kilmės vardas, reiškiantis „garsus mūšis“.
Tautkantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kantrus tautai“ (taut – tauta, kant – pa-kantus, kantrus).
Birželio 4 d. vardo dieną švenčia Dausprungas, Deimena, Kornelijus, Vincė ir Vincenta.
Dausprungas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tas, nuo kurio daugybė sprunka“ (dau – daug, sprung – bėgti, sprukti).
Deimena: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš upėvardžio Deimena, deivės upė (dei – deivė).
Kornelijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „sedula, kornelinė vyšnia“.
Vincė, Vincenta: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „nugalinti“.
Birželio 5 d. vardo dieną švenčia Elvyra, Kantautas, Kantvydė ir Marcė.
Elvyra: ispanų kilmės vardas, reiškiantis „aukštoji, kilnioji“; arba germanų kilmės vardas, reiškiantis „kilni saugotoja“.
Kantautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kantrus tautai“ (kan – pa-kantus, kantrus, taut – tauta).
Kantvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kantri ir daug mačiusi“ (kan – kantrus, pakantus, vyd – iš-vydo).
Marcė: lotynų kilmės vardas, kilęs iš romėnų karo dievo Marso vardo; trumpinys iš Marcelė.
Birželio 6 d. vardo dieną švenčia Mėta, Norbertas, Paulina ir Tauras.
Mėta: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis augalą mėtą.
Norbertas: germanų kilmės vardas, reiškiantis „spindintis iš šiaurės“.
Paulina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „maža“.
Tauras: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „taurus, kilnus“.
Birželio 7 d. vardo dieną švenčia Lukrecija, Milda, Radvydė, Ratautas, Robertas ir Svajūnas.
Lukrecija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „turtas“.
Milda: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš senovės lietuvių meilės deivės Mildos vardo, reiškiantis „draugiška, meili“.
Radvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „radusi ir išvydusi tiesą“ (rad – rado, vyd – iš-vydo).
Ratautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tautos atradimas“ (rad – rado, taut – tauta).
Robertas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „garbingas ir garsus, žymus“.
Svajūnas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „svajojantis“.
