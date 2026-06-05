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Kieno kojos gražiausios pasaulyje: mokslas atskleidė idealią formulę

2026 m. birželio 5 d. 13:11
Lrytas.lt
Daugelis garsenybių yra apdovanotos puikia išvaizda, tačiau, pasak mokslininkų, kai kurios žvaigždės pasižymi tiesiog tobulomis proporcijomis.
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Aktorės Michelle Keegan kūnas mokslo požiūriu yra tobulybės įsikūnijimas.
Liverpulio universiteto ir Londono universiteto koledžo (UCL) psichologų tyrimas parodė, kad idealus kojų ilgis yra 1,4 karto didesnis už viršutinę kūno dalį – o tai tiksliai atitinka Michelle proporcijas.
Jei remsimės aukso pjūvio taisykle, norint būti patraukliam visai nebūtina pasižymėti įspūdingu ūgiu. Pavyzdžiui, kas būtų pagalvojęs, kad proporcingai ilgiausias kojas iš visų turi visai nedidelio ūgio popžvaigždė Kylie Minogue?

Ilgiausias kojas JAV turinti mergina neatsigina darbų pasiūlymų

Michelle Keegan
Ūgis: 163 cm
Kojų santykis: 1:1,42
 Michelle Keegan.<br> ROS/Capital Pictures/Scanpix nuotr. Daugiau nuotraukų (7)
 Michelle Keegan.
 ROS/Capital Pictures/Scanpix nuotr.
Buvusi serialo „Coronation Street“ aktorė yra aistringa fitneso gerbėja ir sunkiai dirba, kad išryškintų neįtikėtinus pilvo preso raumenis bei ištreniruotas galūnes. Todėl nenuostabu, kad daugybė žmonių visame pasaulyje ją laiko patrauklia. Būdama 163 cm ūgio ji nėra aukšta, bet turi idealias kūno ir kojų proporcijas.
Kylie Minogue
Ūgis: 152 cm
Kojų santykis: 1:1,57
 Kylie Minogue.<br> D.Labučio/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (7)
 Kylie Minogue.
 D.Labučio/ELTA nuotr.
Ji gali atrodyti smulkutė, tačiau kalbant apie kojas Kylie Minogue yra įspūdinga. Dainininkė turi nuostabiai ilgas kojas, lyginant su jos smulkiu kūnu – tiesą sakant, jos net ilgesnės už „tobulą“ santykį. Kylie įrodo, kad ūgis grožiui nėra viskas.
Victoria Beckham
Ūgis: 163 cm
Kojų santykis: 1:1,42
 Victoria Beckham jaunystėje.<br> EPA/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (7)
 Victoria Beckham jaunystėje.
 EPA/ELTA nuotr.
Kaip dizainerė, Victoria Beckham žino, kaip prailginti kojas pasitelkiant aukštakulnius, platėjančias kelnes ir paaukštintą liemenį. Tačiau jai taip pat pasisekė, kad jos kojos yra ilgos, lyginant su kūnu – jos vos vos viršija „tobulą“ santykį. Ji yra dar viena ne itin aukšta žvaigždė, tačiau, vėlgi, turinti svajonių kojas.
Rita Ora
Ūgis: 165 cm
Kojų santykis: 1:1,14
 Rita Ora.<br>ELTA / A.Ufarto nuotr. Daugiau nuotraukų (7)
 Rita Ora.
ELTA / A.Ufarto nuotr.
Jai nesvetimos trumpos suknelės ar mažyčiai bikiniai, o kai turi tokias pasakiškas kojas kaip Rita Ora – kodėl gi jomis nepasipuikavus?
Nicole Kidman
Ūgis: 179 cm
Kojų santykis: 1:1,4
 Nicole Kidman.<br> EPA/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (7)
 Nicole Kidman.
 EPA/ELTA nuotr.
Ji gali atrodyti visa galva aukštesnė už kitas Holivudo kino žvaigždes – pavyzdžiui, už savo buvusį vyrą Tomą Cruise'ą – tačiau Nicole Kidman nėra ilgakojų sąrašo lyderė. Nepaisant to, kalbant apie aukso pjūvį, jos proporcijos yra tobulos.
Įspūdingas mados vakaras: raudonuoju „Oskarų“ kilimu žengė ryškiausios Holivudo žvaigždės
Alesha Dixon
Ūgis: 169 cm
Kojų santykis: 1:1,5
Ji nesigėdija demonstruoti savo privalumų, įskaitant ilgas ir grakščias kojas. Alesha Dixon mielai vilki mini sijonus ar sukneles su drąsiais skeltukais iki šlaunų, kad kuo geriau išryškintų savo kone iš pažastų augančias kojas. Nenuostabu, kad jos kojos kažkada buvo išrinktos seksualiausiomis Didžiojoje Britanijoje.
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Amanda Holden
Ūgis: 163 cm
Kojų santykis: 1:1,4
Jos kojos atrodė ne taip nuostabiai tik tuomet, kai vieną žiemą moteris koją susilaužė – bet net ir tada ji sugebėjo efektingai atrodyti su gipso įtvaru. Amanda Holden nesigėdija demonstruoti savo įspūdingos figūros ir dažnai dalijasi nuotraukomis „Instagram“ tinkle.
Parengta pagal „The Sun“
gražios kojostobulas kūnasMichelle Keegan
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