Vardų reikšmės: birželio 8–14 d. varduvininkai

Eigintė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „einanti ginti“ (ei – eiti, gint – ginti, užstoti, saugoti).
Medardas: germanų kilmės vardas, reiškiantis „stiprus, galingas“.
Merūnas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „besirūpinantis, besiilgintis“ (mer – merėti, liūdėti, rūpintis, geisti).
Vilius: trumpinys iš Vilhelmas; germanų kilmės vardas, reiškiantis „stiprios valios“.
Birželio 9 d. vardo dieną švenčia Felicija, Felicijus, Gintas, Gintė ir Vitalija.
Felicija, Felicijus: vardo Feliksas variantas; lotynų kilmės vardas, reiškiantis „laimingas (-a)“.
Gintas, Gintė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gynėjas (-a)“; trumpinys iš Gintautas, Gintaras (gin – ginti).
Vitalija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gyvybinga“.
Birželio 10 d. vardo dieną švenčia Diana, Galindas, Margarita, Pelagija, Vingailė ir Žybartas.
Diana: lotynų kilmės vardas, romėnų mėnulio ir medžioklės deivės vardas (diva – deivė).
Galindas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „galingas“ (gal – galėti). Margarita: graikų kilmės vardas, reiškiantis „perlas“. Pelagija: graikų kilmės vardas, reiškiantis „jūrų mergelė“.
Vingailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „galinga ir įtakinga“ (vin/vain – vaina, priežastis, kaltė, gail – gailas, stiprus).
Žybartas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „žygiuojantis į kovą (žy – žygiuoti, bart – barti, kovoti, plg. rusų borotsia).
Birželio 11 d. vardo dieną švenčia Aluona, Barnabas, Flora, Raminta, Ramintas ir Tvirmantas.
Aluona: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš upėvardžio Aluona.
Barnabas: aramėjų kilmės vardas, reiškiantis „išpranašautas sūnus“.
Flora: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „žydinti“.
Raminta, Ramintas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ramaus būdo“.
Tvirmantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tvirtas ir sumanus“ (tvir – tvirtas, mant – mantus, sumanus).
Birželio 12 d. vardo dieną švenčia Anupras, Dovė, Kristijonas, Kristis, Ramūnas ir Vilma.
Anupras: egiptiečių kilmės vardas, reiškiantis „šventasis jautis“ arba „tas, kuris visuomet yra geras“.
Dovė: lietuvių kilmės vardas, trumpinys iš Dovilė; reiškia „duodanti viltį“ (do – dovis, davimas, vil – viltis).
Kristijonas, Kristis: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „krikščionis“.
Ramūnas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ramus, ramaus būdo“.
Vilma: trumpinys iš Vilmantė – lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumani ir teikianti vilties“ (vil – viltis, mant – mantus, sumanus); arba trumpinys iš Vilhelmina – senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „stiprios valios“.
Birželio 13 d. vardo dieną švenčia Akvilina, Antanas, Dainius, Kunotas ir Skalvė.
Akvilina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „ereliška“.
Antanas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „laimingas, džiaugsmingas“ arba „gėlė“, pagal kitą versiją – „pirmagimis“. Dainius: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „dainininkas“.
Kunotas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tas, kuris mėgsta kautis“ (kun – kaun(asi)).
Skalvė: vardas, kilęs iš lietuvių genties pavadinimo „skalviai“.
Birželio 14 d. vardo dieną švenčia Almina, Bazilijus, Digna, Gilmantas, Labvardas ir Valerijus.
Almina: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visų minima“ (al – aliai vienas, min – minėti).
Bazilijus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „karališkas“.
Digna: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „verta, garbinga“.
Gilmantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „giliai išmintingas“ (gil – gilus, mant – mantus, sumanus).
Labvardas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „turintis gerą vardą“ (lab – labas, geras, vard – vardas).
Valerijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „sveikas“.
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