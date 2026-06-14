Vardų reikšmės: birželio 15–21 d. varduvininkai

Bargailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „stipri kovotoja“ (bar – barti, kovoti, plg. rusų „borotsia“, gai – gailas, stiprus“).
Jolanta: graikų kilmės vardas, reiškiantis „žibutė“.
Krescencija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „auganti“.
Tanvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „didėjanti viltis“ (tan – tanus, linkęs tinti, didėti, vil – viltis).
Vidas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „miškas, giria“.
Vitas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gyvybingas, gyvenimas“.
Birželio 16 d. vardo dieną švenčia Aurimas, Benas, Julita, Jūra ir Tolminas.
Aurimas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „neramus, nerimtas“ (au – be, nuo, šalin, rim – rimti).
Benas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „sūnus“.
Julita: prancūzų kilmės vardas, reiškiantis „jauna, jaunatviška“. Jūra: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis jūrą.
Tolminas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „toli minimas“ (tol – toli, min – minėti).
Birželio 17 d. vardo dieną švenčia Adolfas, Daugandas, Daugantas, Laura ir Vilmantė.
Adolfas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kilmingas vilkas“.
Daugandas, Daugantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ganytojas“ (dau – daug, gant – ganyti, ginti).
Laura: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „lauras“ (medis). Lauro lapai buvo pasiekimo ženklas, jais būdavo vainikuojami valdovai, sportininkai, menininkai.
Vilmantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumani ir teikianti vilties“ (vil – viltis, mant – mantus, sumanus).
Birželio 18 d. vardo dieną švenčia Arnulfas, Elžbieta, Ginbutas, Jūratė, Marina, Morkus ir Vaiva.
Arnulfas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „erelis ir vilkas“ .
Elžbieta: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „prisiekiu Dievu“.
Ginbutas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ginantis būstą“ (gin – ginti, but – butas, gyvenamoji vieta).
Jūratė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „jūrų mergelė“, paplito iš Maironio poemos „Jūratė ir Kastytis“.
Marina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „jūrų, jūrinė“.
Morkus: lotynų kilmės vardas, kilęs iš romėnų karo dievo Marso vardo.
Vaiva: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „vaivorykštė“.
Birželio 19 d. vardo dieną švenčia Deodatas, Dovilas, Florentina, Ramunė ir Romualda.
Deodatas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „Dievo duotas“.
Dovilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „duodanti viltį“ (do – dovis, davimas, vil – viltis).
Florentina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „žydinti“.
Ramunė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis gėlę ramunę.
Romualda: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „garbingai valdanti“ (hruom – garbė, waltan – valdyti).
Birželio 20 d. vardo dieną švenčia Eitvydė, Nautas, Silverijus, Žadvainas, Žadvainis ir Žintautė.
Eitvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „eidama išvydo“ (ei – eiti, vyd – iš-vydo).
Nautas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „keliautojas“.
Silverijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „iš girios, miško“.
Žadvainas, Žadvainis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „žadantis atpirkti kaltę“ (žad – žadėti, ketinti, vain – vaina, priežastis, kaltė).
Žintautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „žinoma tautos“ (žin – žinoti, taut – tauta).
Birželio 21 d. vardo dieną švenčia Alicija, Aloyzas, Galminas, Radvilas ir Vasarė.
Alicija: daugiakilmis vardas, vardų Adelaidė (germanų kilmės vardas, reiškiantis „kilmingos prigimties“), Elžbieta (hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „prisiekiu Dievu“) ir Aleksandra ( graikų kilmės vardas, reiškiantis „žmonijos gynėja“) trumpinys, vardo Alisa variantas.
Aloyzas: germanų kilmės vardas, reiškiantis „visa išmanantis“.
Galminas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „galingas ir visų minimas“ (gal – galia, min – minėti).
Radvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „radęs viltį“ (rad – rado, vil – viltis).
Vasarė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis vasarį (mėnuo) arba vasarą.
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