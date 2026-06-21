Vardų reikšmės: birželio 22–28 d. varduvininkai

Inocentas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „nekaltas, doras“.
Kaributas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „dalyvaujantis kare“ (kar – kariuomenė, karys, but – būti).
Laima: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis laimė; senovės lietuvių likimo deivės vardas.
Paulinas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „mažas“.
Tomas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „dvynys“.
Birželio 23 d. vardo dieną švenčia Agripina, Arvydas, Vaida, Vanda, Zenonas ir Žydris.
Agripina: graikų kilmės vardas, reiškiantis „gimusi kojomis į priekį“.
Arvydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „taip pat išvydo“ (ar – taip pat, irgi, vyd – iš-vydo); skandinavų kilmės vardas, reiškiantis „erelio lizdas“.
Vaida: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ta kuri matoma, rodosi, vaidenasi“ (vaid – rodytis, vaidentis); vardo Vaidotė trumpinys.
Vanda: lenkų-germanų kilmės vardas, kilęs iš senovinio upėvardžio Wend arba Vandalus (galimai tai upės Vyslos pavadinimas); lietuvių kilmės vardas, reiškiantis skenduolę.
Zenonas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „priklausantis Dzeusui“.
Žydris: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis dangaus žydrumą, skaidrumą.
Birželio 24 d. vardo dieną švenčia Eiviltas, Eiviltė, Janina, Jonas ir Virga.
Eiviltas, Eiviltė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „einanti(-s) su viltimi“ (ei – eiti, vilt – viltis).
Janina, Jonas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Jahvės (Dievo) išklausyta(-s), palaiminta(-s)“.
Virga: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „mergaitė“
Birželio 25 d. vardo dieną švenčia Baniutė, Geistautas, Geistautė, Prosperas ir Vilhelmas.
Baniutė: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „palaiminta“; vardo Benedikta vedinys.
Geistautas, Geistautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tautos geidžiama(-s)“ (gei – geisti, taut – tauta).
Prosperas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „laimingas, sėkmingas“.
Vilhelmas: germanų kilmės vardas, reiškiantis „stiprios valios“.
Birželio 26 d. vardo dieną švenčia Jaunius, Jaunutis, Paulius, Viltautė ir Virgilijus.
Jaunius, Jaunutis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „jaunas“.
Paulius: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „mažas“.
Viltautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tautos viltis“ (vil – viltis, taut– tauta).
Virgilijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „skaistus, nekaltas“.
Birželio 27 d. vardo dieną švenčia Ema, Gediminas, Norgailė, Vladas ir Vladislovas.
Ema: vardo Emanuelė trumpinys; hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Dievas su mumis“.
Gediminas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tas, kurį mini ir ilgisi“ (ged – gedėti, ilgėtis, min – minėti).
Norgailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „stipriai norima“ (nor – norėti, gail – gailas, stiprus).
Vladas, Vladislovas: slavų kilmės vardas, reiškiantis „valdantis šlovę, šlovingas valdovas“.
Birželio 28 d. vardo dieną švenčia Gaudrė, Irenėjus, Irenijus, Šarūnas ir Tulgedas.
Gaudrė: vardo Gaudrimė trumpinys; lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ieškanti ramybės“ (gaud – gaudyti, rim – rimti).
Irenėjus, Irenijus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „taikingas, ramus“.
Šarūnas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „greitas“ (šarus).
Tulgedas: sulietuvintas prūsų kilmės vardas, reiškiantis „tas, kurio visi ilgisi“ (tul – tūlas, dažnas, daugelis, ged – gedėti, ilgėtis).
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