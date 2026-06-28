Vardų reikšmės: birželio 29 – liepos 5 d. varduvininkai

Benita: italų kilmės vardas, kilęs iš lotyniško vardo Benedikta, reiškiantis „palaiminta“.
Gedrimė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „besiilginti ramybės“ (ged – gedėti, ilgėtis, rim – rimti).
Mantigirdas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „garsus savo protu“ (mant – mantus, sumanus, gird – girdėti).
Petras: graikų kilmės vardas, reiškiantis „uola, akmuo“.
Povilas: suslavintas lotynų kilmės vardas Paulius, reiškiantis „mažas“.
Birželio 30 d. vardo dieną švenčia Adelė, Emilija, Liucina, Norvilė, Otonas ir Tautginas.
Adelė: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kilminga“.
Emilija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „veržli, nepralenkiama“.
Liucina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „šviesa“.
Norvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „trokštama viltis“ (nor – norėti, vil – viltis).
Otonas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „geros, ypatingos klausos žmogus“; senovės saksų kilmės vardas, reiškiantis „turtas“.
Tautginas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ginantis tautą“ (taut – tauta, gin – ginti).
Liepos 1 d. vardo dieną švenčia Julius, Liepa, Regina ir Tautrimas.
Julius: graikų kilmės vardas, reiškiantis „garbanius“. Kita versija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „atsidavęs Jovei“ (Jupiteriui, dangaus ir griaustinio dievui).
Liepa: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis medį liepą.
Regina: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „karalienė“.
Tautrimas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „nuraminantis tautą“ (taut – tauta, rim – rimti).
Liepos 2 d. vardo dieną švenčia Gantautė, Jotvingas, Marijonas, Napoleonas ir Rustenis.
Gantautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tautos saugotoja“ (gan – ganyt, saugoti, taut – tauta).
Jotvingas: baltų kilmės vardas, kilęs iš baltų genties pavadinimo jotvingiai.
Marijonas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „jūra“; vardo Marijus variantas.
Napoleonas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „girių liūtas“; lotynų kilmės vardas, reiškiantis „neapolietis, Neapolio gyventojas“.
Rustenis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „rusenantis, lėtai degantis“; vedinys iš Rustė.
Liepos 3 d. vardo dieną švenčia Anatolijus, Leonas, Liaudmina, Liudmina, Rytis, Tomas ir Vaidilas.
Anatolijus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „saulėtekis“.
Leonas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „liūtas“.
Liaudmina, Liudmina: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tautos minima“ (liaud – liaudis, tauta, min – minėti).
Rytis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis rytą.
Tomas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „dvynys“. Vaidilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „regintis, matantis, žynys“ (vaid – rodytis, vaidentis).
Liepos 4 d. vardo dieną švenčia Berta, Birutė, Elžbieta, Gedgailė, Malvina, Skalvis ir Teodoras.
Berta: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „garsi, žymi“.
Birutė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „byranti“ (reikšmė siejama su byrančiu sniegu arba su vaisingumu).
Elžbieta: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „prisiekiu Dievu“. Gedgailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „pasiilgstama ir stipri“ (ged – gedėti, ilgėtis, gail – gailas, stiprus).
Malvina: škotų kilmės vardas, sukurtas rašytojo D.Makfersono, reiškiantis „lygiais antakiais“; kita versija – senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „draugė teisme“.
Skalvis: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš genties pavadinimo skalviai.
Teodoras: graikų kilmės vardas, reiškiantis „Dievo dovana“.
Liepos 5 d. vardo dieną švenčia Butginas, Filomena, Gintas, Karolina, Limantė, Mantmailė ir Mantmilė.
Butginas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „užstotas, paremtas“ (bu – būti, gint – gintas).
Filomena: graikų kilmės vardas, reiškiantis „mylima ir tvirta“.
Gintas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gynėjas“; trumpinys iš Gintautas, Gintaras (gin – ginti).
Karolina: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „šauni“.
Limantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „atrodanti kaip protinga“ (ly – lyg, mant – mantus, sumanus).
Mantmailė, Mantmilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „mylima už protą“ (mant – mantus, sumanus, mil – pa-milti).
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