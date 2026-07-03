Knygos vasarai ir atostogoms – ką skaito tinklaraštininkai ir knygų apžvalgininkai?

Atrodo, keliaujame ne tik po pasaulį, bet ir po kitų žmonių gyvenimus. Palikite lagamine vietos knygai, nes kartais įsimintina kelionė prasideda ne oro uoste, o nuo pirmojo knygos sakinio. Parašyto arba išgirsto audioknygoje.
Trečius metus vykstanti skaitymo skatinimo iniciatyva „Vasaros knygelionės“ taikliai sujungia du, regis, skirtingus malonumus – keliones ir skaitymą. Vasara yra metas, kai atsiranda laiko skaityti lėčiau, ilgiau, ten, kur labiausiai norisi – terasoje, paplūdimyje, parke ar hamake gamtoje.
Leidyklos „Alma littera“ ir kelionių organizatoriaus „Makalius“ iniciatyvos idėja paprasta – keliauti galima ne tik lėktuvu, traukiniu, autobusu ar automobiliu – kartais į tolimiausias šalis mus perkelia knygos. Viena kviečia aplankyti Italijos kaimelius, kita – Škotijos aukštikalnes, trečia nuskraidina į fantastinius pasaulius, kurių nerasi žemėlapyje.
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„Vasarą skaitymas tampa dar viena kelionės forma – knyga juk telpa rankiniame bagaže, kompiuteryje arba telefone ir niekada nevėluoja išvykti“, – sako „Alma littera“ leidyklos vadovė Dovilė Zaidė.
Ji priduria, kad „Vasaros knygelionės“ į skaitymą kviečia pažvelgti tarsi į maršrutą – perskaityti puslapiai simboliškai virsta kilometrais. Kuo daugiau istorijų atrandame, tuo toliau nukeliaujame. Ne dėl varžybų ar rekordų, o dėl to, kad kiekviena knyga praplečia mūsų pasaulį.
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D. Zaidės vasaros knygų lobyne – Florence Knapp romanas „Vardai“. „Tai emociškai paveiki knyga apie pasaulį, kuriame vardai tampa raktais, galinčiais atverti tiesą, kas esame ir kuo galime tapti.
„Vardai“, manau, turi didelį potencialą tapti viena tų knygų, apie kurias norisi pasikalbėti“, – sako leidyklos vadovė.
Didžiausias Jodi Picoult knygos „Bet kuriuo kitu vardu“ išskirtinumas, anot D. Zaidės, yra drąsi autorės prielaida, kad dalį Williamo Shakespeare pjesių iš tikrųjų galėjo parašyti moteris – Emilia Bassano.
„Net jei šiai teorijai nepritariate, – šypsosi Dovile, – romanas priverčia pažvelgti į istoriją kitu kampu. Tai pasakojimas apie moterų kūrybą, pripažinimą ir istorijoje nutylėtus talentus“.
Dovilę sužavėjo ir Fredriko Backmano romanas apie draugystę – ne sentimentalią, o tokią, kuri išgelbsti žmogų. Romano „Mano draugai“ centre – garsus paveikslas ir klausimas, ką iš tikrųjų matome mene?
„Patiko mintis, kad tikroji meno vertė slypi ne paveiksle, o žmonėse ir istorijose, kurios slepiasi už paveikslo. Tai viena iš knygų, kurias skaitytojai pasaulyje dažnai vadina „metų knyga“, – sako D. Zaidė.
Apie melagius, Italiją ir karalaitę Oną
Kelionių organizatorius Rimvydas Širvinskas-Makalius tikina, kad vasarą skaityti daug lengviau, nes keičiasi gyvenimo ritmas, atsiranda daugiau laisvo laiko ir kelionių, o vakarai persikelia į terasą, kurioje daug mažiau pagundų žiūrėti televizorių ar tikrinti telefoną.
Jam vasaros skaitymas prilygsta lengvumo jausmui. Ne todėl, kad skaitytų paviršutiniškas knygas, labiau dėl to, kad leidžiasi įtraukiamas istorijos.
„Vasaros literatūra turi būti paprasta ir lengva, kad, užsisvajojęs prie baseino, lengvai sugrįžtum prie pamestos minties“, – jis sako.
Šios vasaros Rimvydo atradimas – naujausia Jurgos Baltrukonytės knyga „Mano nekaltas melagis“. Iš „Knygelionių“ bibliotekėlės, kuri Makaliaus biure atsirado po pirmųjų projekto metų, jis dar į savo kelionių lagaminą įsimes lengvą, gaivų, romantikos kupiną Katelyn Doyle meilės romaną „Svajonių laivas“. Įvykiai čia klostosi prabangiame kruiziniame laive. Jame romano herojams teks įveikti audringą meilės jūrą.
Lietingai dienai R. Širvinskas jau išsirinko į Italiją skaitytoją nukeliančią Francescos Giannone istoriją „Laiškanešė“. Knyga Italijoje 2023-aisiais laimėjo literatūros premiją „Premio Bancarella“ ir išrinkta labiausiai skaitoma.
Sodyboje, miške keliautojui labiausiai norėtųsi leistis į rašytojos Ilonos Skujaitės sukurtą pasakojimą apie aukštumų pasiekusią, tačiau meilės pritrūkusią karalienės Bonos dukterį Oną Jogailaitę – „Nemeilė“.
Vasaros literatūra – tikrai egzistuoja
Knygų klubo „Karikartel“ įkūrėja Aistė Taurienė jau seniai nebeskaičiuoja, kiek knygų yra perskaičiusi kelionėse. Knyga yra neatsiejama kiekvienos išvykos dalis – nesvarbu, ar tai ilgos atostogos, ar tik savaitgalis sodyboje, prie jūros arba kitame Lietuvos mieste.
Vis dėlto, jei planuotų kelionę pagal knygą, ji pirmiausiai rinktųsi Škotiją – po „Svetimšalės“ knygų serijos ir pagal ją sukurto serialo, ši šalis yra tapusi labiausiai Aistę viliojančia kryptimi. Senosios Škotijos pilys, rūkas, aukštikalnės, o ir knygos atmosfera kvieste kviečia bent kartą kraštovaizdį pamatyti savo akimis.
Aistė pastebi, kad vasarą natūraliai norisi istorijų, kurios kvepia atostogomis – romanų apie keliones, kitus kraštus ir kultūras.
„Esu nuotaikos skaitytoja. Pabaigusi vieną knygą, dažniausiai ilgai nesvarstau, ką skaityti toliau. Kadangi namuose turiu nemažą biblioteką ir nuolat laukiančių knygų sąrašą, pasirinkimo procesas tapo savotišku ritualu. Vasaros literatūra tikrai egzistuoja“, – sako ji ir čia pat priduria, kad fantastikos ir romantinės fantastikos knygas skaito nepriklausomai nuo sezono.
Poilsiui prie jūros Aistė rinktųsi romantinę fantastiką. Tiems, kurie nori nuotykių, magijos ir įtraukiančios istorijos, ji rekomenduoja bestselerių autorės Devney Perry pirmąją serijos „Žvirblių skydas“ knygą.
Savaitgaliui sodyboje itin tiktų bestselerių autorės ir „Tik Tok“ sensacijos Chloe Walsh meilės istoriją „Pargriauti 13. Tomeno vaikinai“.ׅ Emocinga istorija įtraukia ir nepaleidžia iki paskutinio puslapio.
Lietingoms dienoms, kai norisi tik susisukti su knyga į pledą ir skaityti, A. Taurienė siūlo britų bestselerių autorės Autumn Woods romaną ir seriją „Nuodingoji nakviša“ apie atokiose Škotijos aukštumose įsikūrusį Sorousongo universitetą ir jame atsidūrusią mergina, kuriai pasitaiko proga išsiaiškinti savo tėvų mirtį ir, žinoma, įsimylėti.
„Šioje knygoje netrūksta paslapčių, tamsios akademijos atmosferos ir būtent tos nuotaikos, kuri puikiai dera prie lietaus už lango“, – atskleidžia.
Išrinkti vieną knygą rekomendacijoms – Aistei beveik neįmanoma užduotis. Ji mėgsta knygų serijas ir sako, kad jei norisi nuo ko nors pradėti, tai pradėti geriausia nuo Sarah J. Maas serijos „Dyglių ir rožių dvaras“.
„Žinau, kad ši serija daugelį skaitytojų įtraukė į romantinės fantastikos pasaulį. Pradėti dabar – tinkamas metas, nes rudenį lietuviškai pasirodys šeštoji serijos dalis“, – merkia akį ir šypsosi.
Vaizduotė perkelia ten, kur nukeliauti neįmanoma
Knygų apžvalgininkė Miglė Rastenienė juokauja, kad knygas dažniausiai renkasi ne pagal kalendorių, o pagal orą.
Saulėtą dieną ranka tiesiasi prie jautrių meilės istorijų, pavyzdžiui, Carley Fortune „Vasara po vasaros“, tapusios „New York Times“ bestseleriu, geriausiu „Goodreads“ 2023-ųjų meilės romanu pripažinto tos pačios autorės parašyto „Susitikime prie ežero“ ar Katelyn Doyle „Tik kvailos meilės istorijos“.
Lietingais vakarais jai norisi paslapčių, įtampos ir tamsesnių siužetų, na, kad ir panašių į Riley Sager „Vienintelę likusią“, Jasono Rekulakio „Paslaptingus piešinius“ ar C. J. Tudor romaną „Degančios mergaitės“.
Vasarą ji sunkiai įsivaizduoja be pamėgtų fantastinių pasaulių, kurie leidžia vaizduotei iškeliauti ten, kur iš tiesų nuvykti neįmanoma. Fantastinių knygų rašytojos Sarah J. Maas „Pusmėnulio miesto“ seriją ji vadina nuostabia: autorė sukuria tokį užburiantį išgalvotą pasaulį ir siužeto vingius, kad, užvertęs paskutinį puslapį, skaitytojas lieka be amo ir dar ilgai vaduojasi iš knygų pagirių.
Kaip ir A.Taurienei, šios vasaros atradimu Miglei tapo Autumn Woods „Nuodingoji nakviša“. „Labai patiko tamsi atmosfera, šių laikų ir senovės universiteto dermė, kai knygos veikėjai užveria nešiojamuosius kompiuterius ir miegoti eina užpūtę žvakę. Romantinė linija taip pat nepaprasta, po jos buvo sunku išsirinkti kitą skaitinį.
Šiuo metu knygų apžvalgininkė skaito išmintingą, Florence Knapp meistriškai parašytą romaną „Vardai“. „Manau, įrašysiu ją į geriausiųjų sąrašus. Tai gana sunki, svarbias problemas nagrinėjanti knyga, kurioje gilinamasi, kaip tam tikri sprendimai ir gyvenimo sąlygos gali nulemti žmogaus gyvenimą. Skaitau, mėgaujuosi ir kartu šiurpstu“, – sako M. Rastenienė.
Jos paveikiausių knygų sąraše – ukrainiečių rašytojos Tanios Pjankovos romanas „Raudonųjų skruzdžių amžius“. Viena iš labiausiai įtraukiančių – nuostabi kelių kartų šeimos istorija „Vandens pažadas“, kurią parašė amerikiečių gydytojas ir rašytojas Abrahamas Verghese.
Veiksmo ir nuotykių mėgėjams Miglė siūlo perskaityti lietuvių autoriaus, „Alma littera“ suaugusių literatūros konkurso nugalėtojo Tomo Mylistos romaną „Blogos manieros“.
Gera knyga – ne visada lengvas skaitinys
Tinklaraščio „Fantastiškos knygų žiurkės“ autorė Lina Girčytė-Juškė laužo bene populiariausią mitą apie vasaros skaitinius. Kol daugelis atostogoms ieško plonų romanų, ji vasarai specialiai palieka storiausias knygas. „Kai storas knygas skaitai darbo dienomis, jos išsitęsia iki begalybės, būna, kol perskaitai, pamiršti, kaip viskas prasidėjo“, – šypsosi.
Lina knygų neskirsto į žiemines ir vasarines, tad draugių paprašyta rekomenduoti lengvesnio turinio knygų atostogoms, ima sukti galvą, ką pasiūlyti, kad draugėms netektų verkti ir liūdėti. „Tokios rekomendacijos – nėra lengvas uždavinys, nes geros knygos paprastai nebūna lengvi skaitiniai“, – įsitikinusi.
Šiai vasarai tinklaraštininkė yra pasidėjusi Jeff Koehler istoriją apie tapytoją Henri Matisseʼą ir jo lemtingą laikotarpį Maroke – „Matisas Maroke“.
Sodyboje, sako, mielai skaitytų Elizos Orzeskowos „Prie Nemuno“, na o lietingą dieną, tupėdama namuose, imtųsi gražiai išleistos Ingridos Jakubavičienės knygos „Namai“ ar Ilonos Skujaitės romano „Nemeilė“.
Paklausta, ar atsirastų knyga, kurią galėtų rekomenduoti visiems, Lina šypsosi: „Taip! Rekomenduoju Šarūno Černiausko „Smarvę“ – knyga apie žurnalisto gyvenimo kasdienybę, kurioje yra ir detektyvo, ir trilerio, ir komedijos elementų.
Gera istorija vis tiek išves į kelią. Tuo neabejoja visi kalbinti knygų apžvalgininkai ir tinklaraštininkai. Svarbiausia – atsiversti pirmąjį puslapį. „Vasaros knygelionės“ nekviečia varžytis, kas perskaitys daugiau, nežada stebuklingos aistringų skaitytojų piliulės.
Tik primena, kad vasara – metų laikas, kai pagaliau leidžiame sau sustoti. O kai sustojame, dažnai užtenka vieno puslapio, kad pasaulis trumpam nurimtų.
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