Ekspertė įvardijo 8 ženklus, kad jūsų santykiams gresia pabaiga

Skyrybų konsultantė Jennie Sutton pasidalijo savo santykių patirtimi. Moteris ištekėjo būdama 24-erių.
„Tai buvo tradicinės vestuvės bažnyčioje. Buvau įsimylėjusi, kupina vilčių ir džiaugiausi mintimi apie ilgą, laimingą bendrą ateitį. Tačiau, kaip ir daugeliui porų, realybė pasirodė visai kitokia nei įsivaizdavau, – pripažino moteris. – Metams bėgant, vis labiau pradėjau savimi abejoti.
Esu toks žmogus, kuris visada stengiasi įtikti kitiems, tad elgiausi taip, kaip ir daugelis moterų: prisitaikiau, viską racionalizavau ir dėjau didžiules pastangas.
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Mano savivertė pamažu nyko, o nemalonų jausmą pradėjau slopinti išgerdama taurę ar dvi daugiau nei įprastai, užuot susimąsčiusi apie tai, ką iš tikrųjų patiriu.
Tačiau vieną vakarą, kai valiau virtuvės stalviršius, tylus vidinis balsas pasakė: „Jei lieki dėl kitų, tai pamažu sunaikins tave.“
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Tą akimirką viskas tapo aišku, – pasakoja Jennie. – Supratau, kad vien meilės pakanka norint išlaikyti santuoką. Vien tai, kad jaučiausi nelaiminga, buvo pakankama priežastis išeiti.“
Ekspertė papasakojo, jog jai įstrigo vienos tinklalaidės vedėja Zoe Ball, kuri pasakojo apie savo patirtį bandant išsaugoti mirusius santykius:
„Tu išbandai viską ir supranti, kad niekas neveikia. O mintis pasakyti partneriui, kad atėjo laikas išsiskirti, atrodo labai baisi, – kalbėjo Zoe. – Tu jaudiniesi dėl vaikų, dėl partnerio ir dėl savęs. Nežinai, kaip viskas susiklostys.“
Zoe pridūrė: „Iš savo patirties galiu pasakyti – taip, tai sunku, bet jūs iš to išeisite. Jei jau žinote, kad tai būtina, galiausiai visiems bus geriau. Vaikams viskas bus gerai, jie yra daug stipresni, nei jums atrodo.“
Jennie pasakoja, kad per paskutinius septynerius metus po skyrybų ji susikūrė naują gyvenimą. Tapo skyrybų konsultante ir naudodamasi savo patirtimi padeda kitoms moterims, kurios jaučia, kad santuokoje prarado save.
Ji padeda suprasti, kada santykiai iš tikrųjų baigėsi, o kada dar galima įžiebti rusenančią ugnį.
Štai kaip atpažinti ženklus, kad jūsų santykiai patiria sunkumų, ir keli netikėti būdai, kaip juos atgaivinti:
Būdama su partneriu jaučiatės vienišesnė, nei būdama viena
Vienatvė santuokoje primena tuščią kambarį – sienos vis dar stovi, bet šiluma, spalvos ir gyvybė išnyko.
Norėdami vėl suartėti, pabandykite suprasti vienas kito meilės kalbą. Pavyzdžiui, jums meilę gali reikšti fizinis prisilietimas, o jūsų partneriui – pagyrimai ar pagalba kasdieniuose darbuose.
Kaip tai įveikti:
Net maži gestai – kava, pagaminta taip, kaip partneris mėgsta, trumpa padėkos žinutė ar penkios minutės tikro pokalbio – gali atkurti artumą. Ilgainiui tokios mažos akimirkos kaupiasi ir vienatvę pakeičia sustiprėjęs ryšys.
Nekantraujate, kada galėsite leisti laiką be partnerio
Jei laikas be partnerio atrodo kaip „perkrovimo mygtukas“, gali būti, kad abiem reikia iš naujo atrasti savo individualumą.
Kaip tai įveikti:
Truputis vienatvės yra sveika, tačiau į šį laiką žiūrėkite ne kaip į pabėgimą nuo partnerio, o pertrauką nuo bendrų rūpesčių. Grįžę pasidalinkite savo patirtimis. Taip iš naujo atrasite vienas kitą kaip du pilnaverčius, individualius žmones, o ne kaip dvi vienas kitą dusinančias puses.
Su nostalgija prisimenate, kokie buvote anksčiau
Kartais santykiuose „aš“ ištirpsta kartu su asmeniniais pomėgiais ir nuotykiais. Tačiau santykiai labiau suklesti, kai abu partneriai jaučiasi gyvi ir kaip individualūs žmonės ir nėra visiškai priklausomi vienas nuo kito.
Kaip tai įveikti:
Grįžkite prie senų pomėgių arba atraskite naujus: tapybą, vaidybą, dainavimą, skaitymą, žygius ar šokius. Tai ne tik suteiks energijos, bet ir leis partneriui pamatyti jus kaip visavertį žmogų.
Vengiate pasakoti apie partnerį kitiems žmonėms
Jei draugai ar šeima paklausia apie jūsų širdies draugą, o jūs vengiate atsakyti, tai gali reikšti, kad nesąmoningai stengiatės jį išbraukti iš pokalbių: iš baimės, nusivylimo ar gėdos.
Kaip tai įveikti:
Šiuo atveju reikėtų trečiojo asmens įsikišimo. Pasikalbėkite su konsultantu, terapeutu ar patikimu draugu, kuris padėtų suprasti, kodėl taip elgiatės.
Atsakymas „gerai“ į visus klausimus
Jei partneris į kiekvieną klausimą atsako „gerai“, šis žodis gali slėpti daug daugiau: baimę, nuobodulį ar emocinį atsitraukimą.
Kaip tai įveikti:
Pasakykite, kaip toks atsakymas verčia jus jaustis: „Kai sakai „gerai“, jaučiuosi atstumta. Noriu žinoti, kaip iš tikrųjų jautiesi.“
Užduokite atvirus klausimus, kuriems vieno žodžio atsakymas netiktų. Pavyzdžiui: „Koks buvo geriausias tavo dienos momentas?“
Iš anksto žinote, kaip baigsis kiekvienas ginčas
Barniai gali virsti nuolat pasikartojančiu scenarijumi: jūs kalbate, partneris išsisukinėja, o jūs nuleidžiate rankas ir nutylate.
Kaip tai įveikti:
Įveskite kasdienį „peržiūros“ ritualą – skirkite 15 minučių aptarti, kas pavyko, kas galėjo būti geriau ir ką pakeistumėte, jei ginčas vyktų dar kartą.
Jūsų kūnas nuolat įsitempęs
Skaudantys pečiai, sukąstas žandikaulis ar neramios kojos gali būti fizinis santykių įtampos atspindys.
Kaip tai įveikti:
Pabandykite fizinį ryšį: prisilietimus, bendrą judėjimą ar net sinchronizuotą kvėpavimą. Pasivaikščiojimas po vakarienės ar rankų laikymasis klausantis muzikos gali atkurti emocinį ritmą.
Jūsų socialinis ratas sumažėjo
Laikui bėgant senų draugų skaičius gali sumažėti, tačiau naujos patirtys ir žmonės gali atgaivinti santykius.
Kaip tai įveikti:
Apsilankykite dirbtuvėse, prisijunkite prie organizacijų ar surenkite vakarienę su senais ir naujais draugais. Naujos diskusijos, idėjos ir juokas gali suteikti santykiams naujos energijos.
Parengta pagal „Mirror“