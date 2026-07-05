Vardų reikšmės: liepos 6–12 d. varduvininkai

Domė: trumpinys iš Domicelė, lotynų kilmės vardas, reiškiantis „prijaukinta, sutramdyta, paklusni“. Dominyka: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gimusi Viešpaties dieną, t.y., sekmadienį“.
Ginvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ginanti viltį“ (gin – ginti, vil – viltis).
Marija: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „karti, kartėlio jūra“; kita versija – „maištingoji“, „norėjusi kūdikio“, „Dievo Motina“; egiptiečių kilmės vardas, reiškiantis „mylimoji“.
Mindaugas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daugiamintis, išmintingasis“ arba „daugelio minimas, garsus“ (min – minėti, minti, daug – daug).
Nervydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visų matomas įniršis“ (ner – nertėti, pykti, niršti, vyd – iš-vydo).
Pulgis: vardo Fulgentas trumpinys, lotynų kilmės vardas, reiškiantis „žėrintis“.
Ramutis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ramus, ramaus būdo“.
Liepos 7 d. vardo dieną švenčia Astijus, Estera, Sangailas ir Vilgailė.
Astijus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „miestas“.
Estera: iraniečių kilmės vardas, reiškiantis „žvaigždė“.
Sangailas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „su galia, galingas“ (san– su, gail – gailas, stiprus).
Vilgailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „galinga viltis“ (vil – viltis, gail – gailas, stiprus).
Liepos 8 d. vardo dieną švenčia Arnoldas, Audrius, Elžbieta, Elzė, Vaitautas, Valmantė ir Virginija.
Arnoldas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „erelis valdovas“.
Audrius: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „audringas“.
Elžbieta, Elzė: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „prisiekiu Dievu“.
Vaitautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tautos patarėjas“ (vait – vaitenti, aptarti, spręsti, taut – tauta).
Valmantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „stipri ir sumani“ (val – valioti, įstengti, mant – mantus, sumanus).
Virginija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „tyra, nekalta, mergaitiška“.
Liepos 9 d. vardo dieną švenčia Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marcelina, Rytė ir Veronika.
Algirdas, Algirdė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visa girdintis (-i)“ arba „tas, apie kurį visi girdėjo“ (al – aliai vienas, gird – girdėti).
Leonardas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „stiprus kaip liūtas“.
Marcelina: lotynų kilmės vardas, kilęs iš romėnų karo dievo Marso vardo.
Rytė: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš žodžio „rytas“.
Veronika: graikų kilmės vardas, reiškiantis „nešanti pergalę“.
Liepos 10 d. vardo dieną švenčia Amalija, Eirimė, Gilvainas, Gilvinas ir Sigutė.
Amalija: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kova“.
Eirimė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ramiai einanti“ (ei – eiti, rim – rimti).
Gilvainas, Gilvinas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „skaudi priežastis“ (gil – gilti, skaudinti, vin – vaina, priežastis, kaltė“).
Sigutė: trumpinys iš Sigita, germanų kilmės vardas, reiškiantis „pergalinga taika“.
Liepos 11 d. vardo dieną švenčia Benediktas, Kipras, Kiprijonas, Pijus, Šarūnė, Skaidrė ir Vilmantas.
Benediktas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „palaimintas“.
Kipras, Kiprijonas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „kiprietis, Kipro gyventojas“.
Pijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „pamaldus“.
Šarūnė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „greita“ (šarus – greitas).
Skaidrė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „skaidri, maloni, linksma“.
Vilmantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumanus ir teikiantis vilties“ (vil – viltis, mant – mantus, sumanus).
Liepos 12 d. vardo dieną švenčia Bonifacas, Izabelė, Jūra, Margiris, Rimtenis, Sigibertas, Sigitas, Vita ir Vyliaudė.
Bonifacas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gera lemiantis“.
Izabelė: ispaniška vardo Elžbieta versija; Elžbieta: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „prisiekiu Dievu“.
Jūra: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis jūrą.
Margiris: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „margosios girios gyventojas“, kunigaikščio vardas, išplitęs per padavimą apie Pilėnus.
Rimtenis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „rimtas, santūrus“.
Sigibertas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „spindinti pergalė“.
Sigitas: germanų kilmės vardas, reiškiantis „pergalinga taika“.
Vita: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gyvenimas“.
Vyliaudė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „liaudies matoma“ (vy – išvydo, liaud – liaudis).
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