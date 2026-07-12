Vardų reikšmės: liepos 13–19 d. varduvininkai

Anys: trumpinys iš Anakletas; graikų kilmės vardas, reiškiantis „pašauktas atgal“.
Arvilas, Arvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „su viltimi“ (ar – taip pat, irgi, vil – viltis).
Eugenijus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „gerai gimęs, kilmingas“.
Henrikas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „namų valdovas“.
Liepos 14 d. vardo dieną švenčia Bonaventūras, Eigilė, Girkantas, Libertas ir Vydas.
Bonaventūras: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „geras, palankus vėjas“.
Eigilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ateinanti ir įskaudinanti“ (ei – eiti, gil – gelti, skaudinti).
Girkantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kantrus iš girios“ (gir – giria, miškas, kant – pa-kantus, kantrus).
Libertas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „išlaisvintas, išvaduotas“.
Vydas: trumpinys iš Vydminas; lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „matomas ir minimas“ (vyd – iš-vydo, min – minėti).
Liepos 15 d. vardo dieną švenčia Gerimantė, Henrikas, Mantas, Rozalija ir Rožė.
Gerimantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gera ir rami“ (ger – geras, rim – rimti).
Henrikas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „namų valdovas“.
Mantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumanus“ (mantus).
Rozalija: italų vedinys iš lotynų kalbos žodžio rosa – „rožė“.
Rožė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis gėlę rožę.
Liepos 16 d. vardo dieną švenčia Auksis, Danguolė, Faustas, Leonora, Marija ir Vaigaudas.
Auksis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „auksas, auksinis“.
Danguolė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „dangiškoji“.
Faustas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „laimingas, teikiantis palaimą“.
Leonora: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Dievas mano šviesa“. Trumpinys iš Eleonora.
Marija: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „karti, kartėlio jūra“; kita versija – „maištingoji“, „norėjusi kūdikio“, „Dievo Motina“; egiptiečių kilmės vardas, reiškiantis „mylimoji“.
Vaigaudas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „garsus žygūnas“ (vai – vajys, žygūnas, gaud – gaudus, skambus, garsus).
Liepos 17 d. vardo dieną švenčia Aleksas, Darius, Girėnas, Irma, Narvydas, Vaiga ir Vytenis.
Aleksas: trumpinys iš Aleksandras; graikų kilmės vardas, reiškiantis „gynėjas“.
Darius: anglosaksų kilmės vardas, reiškiantis „genties vadas“; graikų, persų kilmės vardas, reiškiantis „turtuolis, turtų valdytojas“; lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „darantis, veiklus“.
Girėnas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „girios gyventojas“.
Irma: senovės germanų kilmės vardas, reiškiantis „visata, visuotinis“ (ermen).
Narvydas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „norintis viską matyti“ (nor – norėti, vyd – iš-vydo).
Vaiga: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „vajojanti, gainiojanti“.
Vytenis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „vytis“ (karys, raitelis) arba „daug matęs“ (vyd – iš-vydo).
Liepos 18 d. vardo dieną švenčia Arnoldas, Eimantė, Ervinas, Fridrikas, Kamilis ir Tautvilas.
Arnoldas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „erelis valdovas“.
Eimantė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „greita ir sumani“ (ei – eiti, mant – mantus, sumanus).
Ervinas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „garbingas draugas“ (era – garbė, wini – draugas).
Fridrikas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „taikus valdovas“.
Kamilis: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „patarnaujantis aukojant“.
Tautvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tautos viltis“ (taut – tauta, vil – viltis).
Liepos 19 d. vardo dieną švenčia Aurė, Aurėja, Galigantas, Ksaveras, Mantigailė, Vincas ir Vincentas.
Aurė, Aurėja: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „auksinė“.
Galigantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „galingas saugotojas“ (gali – galėti, gant – ganyti, ginti, saugoti).
Ksaveras: ispanų kilmės vardas, reiškiantis „ksaverietis, Ksavero miesto gyventojas“.
Mantigailė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumani ir stipri“ (man – mantus, sumanus, gail – gailas, stiprus).
Vincas, Vincentas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „nugalintis“.
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