11 subtilių moters bruožų, išduodančių, kad ji gyvenime daug patyrė

Nors reakcijos į praeities patirtį yra individualios, tyrimai išskiria keletą subtilių požymių, būdingų moteriai, išgyvenusiai sunkių gyvenimo išbandymų. Taip pat atsižvelgiama į duomenis apie potrauminio streso sutrikimą (PTSS), vaikystės traumas bei toksiškus santykius ir jų įtaką tolesniam gyvenimui.
Pirmasis bruožas – neadekvačios reakcijos. Psichoterapeutė Ilene Strauss Cohen pažymi, kad žmonės gali pernelyg jautriai reaguoti į smulkius įvykius, tačiau išlikti ramūs didelio streso sąlygomis. Tai susiję su praeities dirgikliais, kurie sukelia staigias emocines reakcijas.
Antrasis bruožas – išorinė branda. Tačiau, kaip tikslina licencijuota konsultantė Jessica McNair, tai dažnai yra ne tikroji branda, o atsakomybės perėmimas vaikystėje. Su trauma susidūręs vaikas yra priverstas greitai prisitaikyti, o tai suaugus suformuoja hipernepriklausomybę.
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Trečiasis bruožas – sunkumai prašant pagalbos. „Grouport Therapy“ specialistų duomenimis, trauminės patirties turinčios moterys dažnai renkasi visišką savarankiškumą, kad nepriklausytų nuo kitų ir išvengtų nusivylimo. Nepaisant „Psychological Science“ tyrimų, rodančių abipusės pagalbos naudą, jos teikia pirmenybę kontrolei ir autonomijai.
Ketvirtasis bruožas – nepasitikėjimas kitais žmonėmis. Psichikos sveikatos ekspertas Darius Cikanavicius nurodo, kad vaikystės traumos ir paramos stoka suformuoja įsitikinimą, jog galima pasikliauti tik savimi.
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Penktasis bruožas – nuolatinis pasirengimas blogiausiam scenarijui. Psichoterapeutė Sharon Martin tai aiškina polinkiu į katastrofizavimą ir nuolatine būsena „kovok arba bėk“.
Šeštasis bruožas – išreikšta empatija. Dažnai tokios moterys tampa ypač dėmesingos kitų jausmams, nes pačios praeityje jautė paramos stoka. Kaip pažymi „Harvard Health“ specialistai, tai prisideda prie pozityvesnių emocinių ryšių kūrimo.
Septintasis bruožas – pernelyg didelis lojalumas. Moteris gali likti santykiuose net ir esant toksiškam partnerio elgesiui, o tai susiję su praeities patirtimi ir baime prarasti ryšį.
Aštuntasis bruožas – padidėjęs jautrumas neverbaliniams signalams. „Bay Area CBT Center“ duomenimis, tai susiję su įveikos strategija, kai žmogus stengiasi vengti konflikto ir „skaito“ aplinkinių nuotaikas, kad išlaikytų saugumą.
Devintasis bruožas – gebėjimas rasti džiaugsmą smulkmenose. Mažos teigiamos akimirkos tampa atrama atkuriant pasitikėjimą ir emocinį stabilumą.
Dešimtasis bruožas – ribotas bendravimo ratas. Tokios moterys dažnai renkasi siaurą patikimų žmonių ratą ir vengia naujų socialinių ryšių.
Vienuoliktasis bruožas – skirtingos asmenybės skirtingose situacijose. „McLean Hospital“ duomenimis, tai gali būti psichologinės gynybos būdas ir dalinė disociacija nuo sunkių emocijų.
Apibendrinant, visi šie bruožai atspindi išgyventos patirties pasekmes, kurios daro įtaką moters elgesiui, pasitikėjimui ir socialinėms strategijoms.
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