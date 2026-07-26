Vardų reikšmės: liepos 27 – rugpjūčio 2 d. varduvininkai

Natalija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gimusi Viešpaties dieną“.
Sergijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „tarnas, tarnautojas, vasalas“.
Svalia: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis upėvardį Svalia.
Žintautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „žinomas tautos“ (žin – žinoti, taut – tauta).
Liepos 28 d. vardo dieną švenčia Ada, Augmina, Inocentas, Nazarijus, Vytaras ir Vytardas.
Ada: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „žmogus“; trumpinys iš Adomas. Germanų kilmės vardas, reiškiantis „kilminga“.
Augmina: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „auganti ir minima“ (aug – augti, min – minėti).
Inocentas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „nekaltas, doras“.
Nazarijus: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „pasišventęs Dievui“ arba „Nazareto miesto gvyventojas“.
Vytaras, Vytardas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „karžygys, kuris tariasi“ (vyt – vytis, karžygys, tar – tarti).
Liepos 29 d. vardo dieną švenčia Beatričė, Mantvydas, Mantvydė ir Morta.
Beatričė: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „laiminanti kitus, palaiminta“.
Mantvydas, Mantvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „protingas (-a), praregėjęs (-usi)“ (mant – mantus, sumanus, vyd – iš-vydo).
Morta: aramėjų kilmės vardas, reiškiantis „namų valdovė, viešpatė“.
Liepos 30 d. vardo dieną švenčia Abdonas, Donatilė, Jovilė, Nortautas ir Radvilė.
Abdonas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „tarnas“.
Donatilė: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „dovanota“.
Jovilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „jojanti su viltimi“ (jo – joti, vil – viltis).
Nortautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „norimas tautos“ (nor – norėti, taut – tauta).
Radvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „radusi viltį“ (rad – rado, vil – viltis).
Liepos 31 d. vardo dieną švenčia Elena, Ignotas, Sanginas ir Vykintė.
Elena: graikų kilmės vardas, reiškiantis „šviesioji“ (helios – saulė, deglas, šviesa).
Ignotas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „ugningas, liepsningas“.
Sanginas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kartu ginantis“ (san – su, gin – ginti).
Vykintė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kantri karžygė“ (vyt – vytis, raitelis, karžygys, kint – kentėti).
Rugpjūčio 1 d. vardo dieną švenčia Almeda, Bartautas, Bartautė, Meilė ir Viltė.
Almeda: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visus žinanti girininkė“ (al – aliai vienas, kiekvienas, med – medė, giria).
Bartautas, Bartautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kovojantis (-i) už tautą“ (bar – barti, kovoti, plg. rusų „borotsia“, taut – tauta).
Meilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis meilę.
Viltė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis viltį.
Rugpjūčio 2 d. vardo dieną švenčia Alfonsas, Euzebijus, Guoda, Gustavas, Tautvaldas ir Tautvilas.
Alfonsas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kilmingas ir ūmus“.
Euzebijus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „pamaldus“.
Guoda: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „garbė, pagarba“.
Gustavas: švedų kilmės vardas, reiškiantis „Dievo atrama“; senovės skandinavų kilmės vardas, reiškiantis „kovos lazda“.
Tautvaldas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „valdantis tautą“ (taut – tauta, vald – valdyti).
Tautvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tautos viltis“ (taut – tauta, vil – viltis).
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