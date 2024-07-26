Jūsų kvepalai vasarą ir žiemą gali kvepėti visiškai skirtingai: parfumerė atskleidė, kokių klaidų geriau nedaryti

Kaip pabrėžia „Parfum Arabia“ įkūrėja Viktorija Gaidytė, tas pats mėgstamas kvapas žiemą ir vasarą mums gali kelti visiškai skirtingus pojūčius, todėl svarbu žinoti, kokius aromatus ir natas atitinkamo sezono metu pasirinkti tam, jog kvapas suteiktų pasitikėjimo savimi ir pakylėtų, o ne vargintų ar net erzintų.
Ką daryti, kad kvapas laikytųsi ilgiau ir kokių klaidų vengti?
Pasak V. Gaidytės, sezoniškumas parfumerijoje iš tiesų turi labai didelę reikšmę – pavyzdžiui, mėgstamas ir įprastas kvapas, kuris žiemos metu apgaubia jaukumu, vasarą dėl savo intensyvumo mus jau gali tiesiog erzinti.
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Be to, akcentuoja parfumerė, vasarą į parfumeriją skirtingai reaguoja ir mūsų kūnas – mat karštis pagreitina kvapo garavimą, todėl šiltuoju metų laiku tas pats kvapas gali kvepėti visai kitaip nei, tarkime, žiemą.
„Aukštesnėje temperatūroje aromatas atsiskleidžia greičiau, todėl viršutinės natos išryškėja akimirksniu, o sunkesnės bazinės natos gali tapti intensyvesnės“, – nurodė V. Gaidytė.
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Taip pat, anot specialistės, vasarą kvapai ant mūsų kūno apskritai laikosi trumpiau. Mat per karščius daugiau prakaituojame, odą sausina ir saulės spinduliai, vėjas bei maudynės. Sausai odai, tęsė parfumerė, trūksta riebalinio sluoksnio, prie kurio aromatinės molekulės galėtų prisitvirtinti.
„Vasarą oda natūraliai daugiau prakaituoja, taip pat yra tokie pašaliniai veiksniai kaip oro kondicionieriai ir tam tikros kitos sąlygos vasaros metu. Dėl to kvapas išsilaiko trumpiau.
Didžiausias patarimas yra vasaros metu drėkinti odą – tuomet kvapas tikrai išsilaikys bent keliomis valandomis ilgiau. Taip pat rinktis Eau de parfum arba Extrait de parfum kvapus“, – patarė V. Gaidytė.
Parfumerės teigimu, prieš purškiant kvapą odą galima sudrėkinti bekvapiu losjonu. Purkšti reikėtų pulso taškus – riešus, kaklą, už ausų. Taip pat nerekomenduojama kvapo trinti į odą – taip viršutinės natos yra gerokai greičiau suardomos ir kvapas yra „laužomas“.
„Reikia palaikyti kvapą tol, kol jis pats įsigers į odą, oda išskleis šilumą ir tuomet aromatas žais taip, kaip ir turi žaisti“, – pabrėžė V. Gaidytė.
Kokios kvapų natos vasarą skamba gražiausiai? Nors neretai manoma, kad vasarą tinkamiausi yra tik gaivūs ir citrusiniai kvapai, „Parfum Arabia“ įkūrėja įsitikinusi, kad pasirinkimų čia yra gerokai daugiau.
Anot jos, vien tik citrusai jau yra tapę šiokia tokia atgyvena – dabar norisi, kad kvepaluose būtų ir prabangesnių natų, pavyzdžiui, muskuso, kuris yra dažnas svečias arabiškoje parfumerijoje, taip pat ir subtilių medienos akordų.
V. Gaidytės teigimu, šiltuoju metų sezonu palankiausia būtų rinktis bergamotės, citrinos, greipfruto, mandarino, laimo natas. Taip pat puikiai tinka ir mėtos, baziliko ir šalavijo natos.
Vasarą ypač palanku kvepintis ir ananasų, mangų, kokosų bei gajavos natomis. Labai geras pasirinkimas ir baltų žiedų, muskuso, ambroksano, vetiverijos bei lengvos medienos natos.
Specialistė išskyrė ir levandų kvapą – jos teigimu, būtent šis aromatas vasarą yra vienas universaliausių ir maloniausių.
„Tai nėra tik apie kvapą – ši nata suteikia ir gaivumo pojūtį. Levanda kartu su citrusais ar mėtomis sukuria švarų, lengvą ir gaivinantį įspūdį. Ši nata taip pat asocijuojasi su švara – dėl to tokie kvapai karštu oru dažnai atrodo gaivesni nei saldūs ar labai sunkūs aromatai.
Levanda taip pat padeda atsipalaiduoti. Levandų eterinio aliejaus aromatas yra plačiai tyrinėtas – daugeliui jis siejamas su ramybe, gali padėti sumažinti įtampą ir stresą“, – dėstė V. Gaidytė.
Levandų nata, tęsė ji, labai gražiai atsiskleidžia su bergamote, citrina, šalavijais ar kedru, taip pat tinka tiek moterims, tiek vyrams, o dėl savo universalumo dažnai naudojama nišiniuose ir prabangiuose vasaros aromatuose, padeda kvapui išlikti elegantiškam.
„Net jei kompozicijoje yra vaisinių ar saldesnių natų, levanda suteikia balansą ir neleidžia aromatui tapti pernelyg saldžiam“, – teigė V. Gaidytė.
O štai šiltą ar net karštą dieną reikėtų vengti labai saldžios vanilės, tirštos karamelės, saldaus gintaro natų, intensyvių dūminių akordų.
Kokius kvepalus pasirinkti?
„Parfum Arabia“ įkūrėja V. Gaidytė pateikė ir savo rekomendacijas, kokiais kvapais šią vasarą dar tikrai galima suspėti papildyti savo parfumerijos kolekciją. Specialistės rekomenduojamų aromatų sąrašas atrodo taip:
„Nomad“ – tai universalus, ir vyrams, ir moterims tinkantis aromatas su gaiviais citrusais ir elegantiškomis medienos natomis.
„Nomad“ skirtas tiems, kurie laikosi madingų tendencijų ir nebijo šiek tiek pikantiškumo ir šiek tiek prieskonio, bet su gaivumu“, – apibūdino V. Gaidytė.
„Hijrat“ (Aromawest) – ilgai išliekantis kvapas, kuriame sodrumas dera su gaivumu;
„Khadlaj Icon“ – modernus vyriškas aromatas su citrusų ir medienos balansu;
„Indomitable“ (Paris Corner) – rafinuotas aromatas, tinkantis ieškantiems elegancijos ir gaivumo;
„Citron Vanille“ – citrusų ir vanilės derinys, primenantis lengvą vasaros desertą;
„Zingy“ (Paris Corner) – energingas citrusinis ir vaisiškas aromatas aktyviai vasarai. V. Gaidytė jį apibūdina kaip labai įdomų kvapą – mat jis yra su baziliku, kuris vasarai tinka tiesiog nepriekaištingai.
„Le Falcone Niche Collection Mirsaal Valentine“ – šis aromatas, anot V. Gaidytės, yra pats perkamiausias „Parfum Arabia“ parduotuvėse ir sparčiai populiarėjantis, kadangi vasaros metu levandos nata yra viena gražiausiai atsiskleidžiančių.
Visgi, pažymėjo V. Gaidytė, renkantis vasaros kvapą svarbiausia ne tai, ar jis saldesnis, ar gaivesnis, o tai, kaip subalansuota visa aromato kompozicija. Ne mažiau svarbu įsiklausyti ir į savo pojūčius.
„Visada svarbu atsiremti į tai, kas patinka būtent jums. Juk nebūtinai kvepalai turi skirtis pagal sezoniškumą – svarbu tai, kaip jūs su jais jaučiatės.
Mes galime tik duoti patarimus ir paaiškinti, kodėl jūsų mėgstamiausias aromatas vasarą kvepia vienaip, o žiemą – kitaip, ir taip pat jeigu kyla diskomfortas dėl intensyvumo, kokį kvapą vertėtų rinktis.
Bet jeigu jūs puikiai gyvenate su intensyviu kvapu ir vasaros metu, naudokite jį pagal progą ir nuotaiką“, – ragino parfumerė.