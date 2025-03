Nuo aikštelės iki bendruomenės: „Žalgirio“ socialinėse programose prisijungė tūkstančiai dalyvių

Užsienyje organizuojamose sporto programose dalyvaujantis jaunimas teigia jaučiantis stipresnį bendruomeniškumo jausmą ir yra mažiau linkęs į antisocialų elgesį.

Tarptautinių organizacijų veikla rodo, kad per sporto įgūdžių gerinimą siekiama spręsti socialines problemas. FIBA fondo iniciatyva „Basketball For Good“ per pastaruosius metus pasiekė daugiau nei 250 000 jaunų žmonių 100 šalių, skatindama švietimą ir socialinę integraciją.

Panašia kryptimi dirba ir Nacionalinė krepšinio asociacijos (NBA) programa „NBA Cares“, kuri plečiasi už JAV ribų, įtraukia jaunimą, remia sveikatos apsaugos projektus ir prisideda prie socialinio teisingumo iniciatyvų.

Panašios tendencijos stebimos ir Lietuvoje – įvairios socialinės grupės vis dažniau įsitraukia į sporto veiklas ir domisi aktyvaus laisvalaikio leidimo būdais. Pavyzdžiui, bendradarbiaudamas su Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija, „Žalgirio“ krepšinio klubas suteikia jaunimui galimybes sportuoti, ugdyti socialinius įgūdžius ir propaguoti sveiką gyvenseną.

Iniciatyvoje jau dalyvavo daugiau nei 100 jaunų žmonių iš socialiai jautrių grupių. Pasibaigus projektui, 85 proc. dalyvių nurodė, kad pagerėjo jų pasitikėjimas savimi ir socialiniai įgūdžiai.

„Šį sezoną „Žalgiris“ pasirinko keletą pagrindinių socialinių projektų krypčių, bendradarbiaudamas su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Per pastaruosius metus klubo socialinėse programose dalyvavo daugiau nei 5000 žmonių, o surinktos lėšos ir parama per įvairias iniciatyvas viršijo 200 000 eurų“, – pasakoja „Žalgirio“ socialinių iniciatyvų komandos vadovė Andra Kniukštaitė.

Susidomėjimas – ne tik iš komandos sirgalių

Kaune organizuojamos įvairios iniciatyvos, skatinančios visuomenės įsitraukimą į sportines veiklas. Pavyzdžiui, „Šeimų dienos“ renginiai suteikia galimybę krepšinio sirgaliams ne tik stebėti rungtynes, bet ir dalyvauti specialiose pramogose visai šeimai. Taip pat vyksta iniciatyvos, skirtos vyresnio amžiaus žmonėms – jiems suteikiama galimybė nemokamai lankytis rungtynėse bei dalyvauti specialiuose renginiuose, skatinančiuose aktyvų gyvenimo būdą.

„Sporto klubas šiandien yra kur kas daugiau nei tik komanda aikštėje – tai vieta, kur susitinka skirtingos socialinės grupės, kur mezgasi ryšiai ir stiprėja bendruomeniškumas. Pavyzdžiui, nuo 2013 m. „Žalgiris“ dalyvauja socialinės atsakomybės programoje „One Team“ ir dirba su problemų turinčiais arba socialiai pažeidžiamose šeimose gyvenančiais paaugliais. Padedame jaunimui ne tik aktyviai leisti laiką, bet ir ugdyti pasitikėjimą savimi bei socialinius įgūdžius, atrasti palaikymą.

O tokie renginiai kaip „Žalioji tribūna“ skatina tvarius įpročius tarp sirgalių ir vietos bendruomenės. Pastebime, kad įsitraukimas į tokias veiklas keičia žmonių kasdienybę – skatina juos būti aktyvesnius, drąsiau bendrauti, stiprina priklausymo bendruomenei jausmą“, – sako A. Kniukštaitė.

Atskirą dėmesį komanda skiria skiriama ir tiesioginiam ryšiui su bendruomene kurti. Žalgiriečiai jau aplankė per 300 vaikų ligoninėse, dalyvavo 20 edukacinių programų ir organizavo specialius renginius, skirtus paminėti Pasaulinei vaikų dienai.