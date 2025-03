Požymiai, kad mažam vaikui – depresija: šiais atvejais būtina kreiptis į gydytoją

Pandemijos metu žmonių psichinė sveikata patyrė sunkumų, vaikų psichologinė būsena nebuvo išimtis. Susidūrus su karantino iššūkiais teko visiškai pakeisti savo rutiną ir gyvenimo būdą, vaikams apriboti kontaktą su darželio ar mokyklos draugais, neskaitant daugelio kitų veiklų, prie kurių jie buvo įpratę. Iš tiesų, nors baimė yra emocija, labiau tinkama 10–12 metų ir vyresniems vaikams, dabar šį jausmą patiria įvairaus amžiaus vaikai.

Nors vaikų depresiją nustatyti ir diagnozuoti daug sunkiau, yra požymių, kurie gali įspėti tėvus, mokytojus arba artimiausią vaiko aplinką ir parodyti, kad vaiką užplūdo neigiamos emocijos.

Tai nuolatinis dirglumas, nusiskundimai be akivaizdaus skausmo požymių, susidomėjimo žaidimais praradimas, pernelyg didelis nuovargis, svorio kritimas be priežasties, motorinės ir kognityvinės raidos vėlavimas, nerimas ir baimė situacijose, kurios anksčiau buvo priimamos ramiai, arba nesėkmės anksčiau visiškai įsisavintuose procesuose, pavyzdžiui, einant į tualetą. Tokiu atveju geriausia kreiptis į pediatrą, kuris vadovaus procesui ir nustatys situacijos sprendimo būdą.

Atsižvelgdami į tai, kad tėvų dalyvavimas, priežiūra ir patarimai yra labai svarbūs vaikų gyvenime, pateikiame devynis patarimus, kaip užkirsti kelią vaikų depresijai ir pasirūpinti jų psichikos sveikata:

– Mokykite juos valdyti savo emocijas. Jūsų, kaip tėvų, veiksmai, kylant pykčio priepuoliams arba jausmams tapus nevaldomiems, yra labai svarbūs, nes būtina išmokyti vaikus atpažinti, ką jie jaučia, ir išreikšti tai žodžiais. Turėkite omenyje, kad daugeliu atvejų vaikai nesugeba išreikšti savo jausmų žodžiais, todėl būtina jiems paaiškinti, iš ko susideda kiekviena emocija, ir, dar svarbiau, padėti suprasti, kad jausti ir patirti jas yra normalu.

– Labai svarbu palaikyti subalansuotą mitybą, nes tai padės vaikų organizmui, o ypač smegenims, tinkamai funkcionuoti. Ypač atsargiai elkitės su cukrumi, nesveiku maistu ir perdirbtais maisto produktais.

– Palaikykite pozityvų auklėjimą ir nepamirškite, kad tėvų ir vaikų ryšį sustiprinti galima tik per meilę. Be to, paverskite namus saugia vieta vaikams. Tai pasiekiama geru elgesiu ir jų emocinių poreikių valdymu.

– Mokykite juos ir leiskite jiems spręsti savo problemas. Tai padės jiems išsiugdyti socialinius įgūdžius prisitaikyti prie pokyčių ir būti atspariems.

– Skirkite jiems dėmesio. Niekada neignoruokite jų nuotaikų ar negalavimų, bet visada leiskite jiems pajusti, kad jų jausmai jums, kaip tėvams, yra svarbūs ir aktualūs ir kad visada būsite šalia, kad juos lydėtumėte ir padėtumėte išgyventi sunkius laikus.

– Atkreipkite dėmesį į bet kokius rutinos pokyčius. Stebėkite jų valgymo, miego režimą ir nuotaikos pokyčius, daugiausia susijusius su agresija.

– Stebėkite, kas sakoma. Vaikai priima tai, ką girdi ir mato, todėl svarbu pateikti jiems aiškią informaciją, atsižvelgiant į jų amžių ir supratimo lygį. Tai taip pat reiškia, kad reikia būti atidiems dėl to, kas sakoma jų akivaizdoje, reikia atsargiai vertinti jų reakciją į naujienas ir pokalbius.

– Saikingai naudokitės mobiliaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais. Žinokite, kad jų naudojimas susijęs su socialine izoliacija, maža frustracijos tolerancija ir priklausomybę sukeliančiu elgesiu.

Parengta pagal elperiodico.com