Dirbančių tėvų iššūkis – vaikų vasaros atostogos. Kuo užimti vaikus?

Nuobodulys nevisada yra priešas

Šiuolaikiniams vaikams itin sunku išverti nuobodulį, o tėvams – susilaikyti nuo bandymo kuo greičiau jį kompensuoti ekranais, pažadėti dar vieną naują veiklą ar pramogą. Dažnai nuobodžiavimas suprantamas kaip ženklas, kad vaiko laikas yra švaistomas arba neišnaudojamas jo potencialas. Tačiau leidus vaikams bent retkarčiais tai patirti – nuobodulys tampa puikiu vertingu įgūdžių lavinimo įrankiu.

Pirmiausia, jis padeda vaikams ugdyti toleranciją nepatogioms, ne pagal planą susiklosčiusioms patirtims, kai tenka valdyti savo nusivylimą ir emocijas. Todėl nuobodulys ugdo gebėjimą kontroliuoti savo emocijas, padeda lavinti planavimo, problemų sprendimo įgūdžius ir lankstumą įvairiose gyvenimo situacijose. Be to, smegenys, kurių neveikia išoriniai dirgikliai ir nuolat plūstanti nauja informacija, pradeda generuoti įdomiausias idėjas ir sprendimus. Būtent dėl to nuobodžiaudami vaikai atsiskleidžia kitomis savo asmenybės spalvomis ir sugalvoja kūrybiškiausius, originaliausius žaidimus ar kitas veiklas.

Naudingus įgūdžius lavinančios stovyklos

Vasaros metu verta pagalvoti ir apie edukacinę vertę turinčias veiklas bei galimybę susipažinti su bendraminčiais. Puikus pavyzdys – Robotikos akademijos technologinės vasaros stovyklos , vykstančios visoje Lietuvoje. Jose 4–12 metų vaikai, konstruodami ir programuodami judančius robotus, ne tik smagiai leidžia laiką, bet ir ugdo vertingus įgūdžius bei mokosi pažinti technologijų pasaulį.

Robotika naudinga įvairiapusiškai – tai integruoto mokslo sritis, tad įgytos žinios pravers ir kitose srityse. Stovyklose lavinamas loginis ir inžinerinis mąstymas, kūrybiškumas, gebėjimas sutelkti dėmesį, spręsti problemas bei dirbti komandoje. Be to, Robotikos akademijos stovyklose vaikai gali patirti draugystę per pomėgį – kai naujas pažįstamas „kalba ta pačia kalba“. Juk visi puikiai žinome, kaip svarbu rasti bendraminčių, su kuriais galime aptarti bendras rūpimas temas.

Nemokamos veiklos vaikams jūsų mieste

Dažnu atveju muziejai, bibliotekos ar kultūros centrai organizuoja įvairias veiklas vaikams, kuriose mažieji ne tik smagiai leidžia laiką, bet ir turi galimybę įgyti naujų žinių, o galbūt net atrasti naują hobį. Naudinga prisiminti, kad kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį Kultūros ministerijai pavaldūs muziejai ir galerijos lankytojams duris atveria nemokamai – puiki proga skirti tris vasaros savaitgalius šeimos kultūrinėms patirtims. Kviečiame pasidomėti vietinėmis galimybėmis ir papildyti vaikų vasaros atostogas įdomiomis bei vertingomis patirtimis be papildomų išlaidų.

Darbo, laisvalaikio ir noro suteikti vaikams prasmingą vasarą galvosūkis gali būti ne toks ir baisus, jeigu sugebėsite į tai pažvelgti kūrybiškai. Svarbiausia – atrasti pusiausvyrą tarp poilsio ir edukacinių užsiėmimų bei planuoti ją taip, kad liktų laiko tiek „nieko neveikimui“, tiek naujoms patirtims ir vertingų įgūdžių lavinimui.