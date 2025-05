Du kartus vaiko priežiūros atostogų ėjęs tėtis: „Kiti galvojo, gal kažkas negerai šeimoje“

Kaip sako trijų vaikų tėtis Gediminas Astrauskas, vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių tai, kad vyrai retai eina vaiko priežiūros atostogų, yra finansai. „Vyrai, kaip ir rodo statistika, uždirba vidutiniškai daugiau nei moterys, tad vien dėl to jų išėjimas vaiko priežiūros atostogų nėra patrauklus. Šeimos finansams tai atsilieptų gana reikšmingai. Tad, jei yra pasirinkimas, jie ir neina“, – įsitikinęs vyras.

G.Astrauskas, pats net du kartus buvęs vaiko priežiūros atostogose, neslepia, kad jo šeimai tokia pertrauka virto maždaug tūkstančiu eurų per mėnesį sumažėjusiomis pajamomis.

„Ir čia uždirbant kiek didesnį nei vidutinį atlyginimą. O jei vyras uždirba ne du ar tris tūkstančius, o kokius šešis ar aštuonis, dėl vaiko priežiūros atostogų išmokų „lubų“ šeimos pajamos krenta per pusę ir dar daugiau. Toks argumentas šeimoms išleisti vyrą „į tėvystę“ motyvacijos neprideda“, – teigia jis.

Vyras svarsto, kad tokiais atvejais prie darbuotojų gerovės daugiau galėtų prisidėti darbdaviai. „Valstybinis socialinis draudimas, žinoma, galėtų būti dar palankesnis kūdikio susilaukusioms šeimoms, bet, mano nuomone, čia būtų svarbus ir darbdavių indėlis. Pavyzdžiui, mokant dalį algos, jei vyras išeina tėvystės atostogų. Tai būtų puiki investicija į to žmogaus visapusį augimą“, – sako G.Astrauskas.

„Sodros“ duomenimis, šiuo metu maksimali mėnesinė vaiko priežiūros išmoka, kokią galima gauti, yra 2200 Eur į rankas, o atlyginimo riba, nuo kurios išmokos bus tokios pat, nepaisant gaunamų pajamų, yra 4646 Eur prieš mokesčius. Kitaip tariant, nesvarbu, ar uždirbama 5000 Eur, ar 8000 Eur, išmoka bus vienoda.

Gerokai mažesnis pajamų kritimas jaustųsi gaunant kiek didesnį nei vidutinį atlyginimą (1525 Eur į rankas), tuomet vaiko priežiūros išmoka sudarytų 1185 Eur atskaičius mokesčius, atostogoms trunkant 18 mėnesių. Vidutiniškai socialinės apsaugos sistema kompensuoja 60 proc. išmokos gavėjo uždarbio dydžio, jei einama 18 mėnesių vaiko priežiūros atostogų (24 mėnesių atveju kompensuojama 45 proc. buvusių pajamų).

Dėl tėvystės atostogų – užgaulūs komentarai

Pasak G.Astrausko, be finansų, kitas itin svarbus dalykas, kurį daugumai vyrų tenka įveikti – nepritrūkti drąsos išeiti iš stereotipinių nuostatų „dėžutės“. „Pavyzdžiui, prieš septynerius metus, kai gimė pirmasis vaikas, mane smarkiai veikė bendras klimatas aplinkoje. Tiesiog buvo visuotinai priimta, kad išeiti vaiko priežiūros atostogų privalo moteris. Nes kitaip būtų mažų mažiausiai keista“.

Vyras neslepia, kad ir pats tuomet atsižvelgė, ką apie tokį žingsnį pagalvotų giminės, kolegos, darbdaviai. „Tuo metu vyravo nuomonė, kad jei vyras eina prižiūrėti kūdikio, gal kažkas negerai šeimoje, gal darbo sąlygos blogos, buvo abejojama, kaip čia jis tuo vaiku pasirūpins, kaip jį pamaitins, sauskelnes pakeis. Dėl pastarųjų dalykų, prisipažįstu, ir pats turėjau abejonių. Tad tuo metu to daryti tiesiog neišdrįsau“, – sako jis.

Dar po dvejų metų, gimus antrajam vaikui, vyras susimąstė, kodėl gi jam smarkiau neįsitraukus į tėvystę. „Paskatino ir internete užmatyta informacinė kampanija, kurioje buvo kalbinami ir rodomi vaiko priežiūros atostogų išėję tėčiai, kalbama, kad tai normali ir net labai naudinga šeimai praktika. Mane tai paskatino. Tad giliau įkvėpiau ir pasakiau vadovui, kad išeinu prižiūrėti kūdikio“, – pasakojo jis.

G.Astrausko teigimu, žengęs tokį žingsnį, jis sulaukė nemažai kreivų žvilgsnių: „Girdėjau net tokių klausimų, nejaugi tavo žmona nenori būti su naujagimiu, kad tau pačiam reikia tai daryti?“.

Šeimoje gimus trečiam vaikui, tėtis sako, spaudimo jau nebejautęs. „Paskatino gera asmeninė patirtis, prisidėjo ir tai, kad pakeičiau darbą, o nauji kolegos mano sprendimą tik sveikino, žavėjosi ir vadino šaunuoliu. Tad aplinka daro didžiulę įtaką. Įsivaizduoju, kad draugiškoje, palaikančioje atmosferoje vyrams, pasiryžusiems tokiam žingsniui, būtų gerokai lengviau“, – mano jis.

Džiaugiasi tampriu ryšiu su vaikais

G.Astrauskas tikina visiškai suprantantis vyrų dvejones dėl vaiko priežiūros atostogų: „Baugina nežinomybė, visi tie buitiniai dalykai, bet iš tiesų viskas lengvai išmokstama. Kažkada ir pats galvodavau, koks esu didvyris, leidęs išeiti žmonai kelioms valandom į kiną ir per tą laiką vaikui pakeitęs sauskelnes ar padaręs valgyti. Bet kai lieki vienas su kūdikiu visą dieną, ištisus mėnėsius, tai visai kita patirtis“.

Paklaustas, ar per dvejas vaiko priežiūros atostogas jam buvo daugiau vargo, ar malonumo, vyras šypteli, kad per tą laiką nepailsėjo, bet užtat džiaugiasi itin tampriu ryšiu su vaikais. „Mano vaikams šiuo metu trys, penki ir septyni metai, ir jaučiasi, su vyriausiuoju vaiku, kurį kūdikystėje prižiūrėjo mama, kontaktas yra kitoks. O jaunesnieji yra visų pirma tėčio vaikai, man tai – neįkainojamas malonumas ir vertybė. Per vieną mėnesį, kuris yra skiriamas tėčiams gimus kūdikiui, tokio ryšio užmegzti neįmanoma“, – sako jis.

G.Astrausko nuomone, vyrams vaiko priežiūros atostogų verta ne tik dėl asmeninės „naudos“, bet ir dėl palaikymo mamoms. „Neretai nutinka, kad pagimdžiusios ir paauginusios vaiką, moterys iškrenta iš darbo rinkos, bijo grįžti į darbą, nes netenka turėtų įgūdžių, neišmoksta naujų, neberanda sau vietos, be buvimo namuose. Tuomet, kaip išeitį, planuoja antrą vaiką ir taip ratas po truputį užsidaro. Mano galva, čia yra vyrų pareiga ir puiki proga joms padėti“, – įsitikinęs pašnekovas.

Svarstantiems išeiti vaiko priežiūros atostogų tėčiams G.Astrauskas pataria pasidomėti jau tai dariusiųjų patirtimis: „Socialiniuose tinkluose yra ne vienas tėtis, kuris dalinasi kūdikių priežiūros įspūdžiais. Man pačiam yra parašę bent keletas vyrų, su dviem iš jų net buvau susitikęs. Kartais viskas, ko trūksta, yra palaikymas ir supratimas. Dar tam tikras pradžiamokslis ar paruoštukas, ką reikėtų padaryti. Pavyzdžiui, kaip susitvarkyti dokumentus, kaip susiplanuoti bent pradinę dienotvarkę“.

Veikia lyčių stereotipai

Lygių galimybių kontrolierės Birutės Sabatauskaitės pastebėjimu, nors požiūris į vaikų priežiūros, kartu ir į namų ruošos darbų pasiskirstymą tarp moterų ir vyrų gerėja, lieka akivaizdu, kad didžiąją dalį šių pareigų atlieka mamos. Apie tai liudija ir naujausi Europos lyčių lygybės indekso duomenys, pagal kuriuos, Lietuvoje 65 proc. moterų kasdien atlieka buities darbus, tuo tarpu vyrų – tik 29 proc.

Kontrolierė taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad moterys vis dar uždirba apie 13,5 proc. mažiau nei vyrai, o didžiausias atlygio skirtumas pastebimas 31–40 metų amžiaus grupėje, kai moterys dažniau stabdo karjerą dėl vaikų priežiūros.

„Uždarbio netolygumai, žinoma, prisideda prie to, kad vyrai rečiau išeina vaiko priežiūros atostogų. O išmokų sistema, nors ir nuolat tobulinama, dar nėra pakankamai lanksti, tad neužtikrina patrauklių galimybių. Be finansinio faktoriaus, vyrus, besirenkančius eiti ar neiti vaiko priežiūros atostogų, veikia ir lyčių stereotipai bei aplinkinių palaikymo trūkumas“, – sako ji.

B.Sabatauskaitės vertinimu, turėtume aktyviau siekti didesnio vyrų indėlio prižiūrint vaikus, ypač pirmaisiais-antraisiais jų gyvenimo metais. „Įvairūs tyrimai bei pačių tėčių, buvusių vaiko priežiūros atostogose, teigiamos patirtys rodo, kad didesnio vyrų įsitraukimo nauda yra visapusė. Taip mezgami artimesni ryšiai su vaiku, mažiau kvestionuojami tėvų gebėjimai, o moterys savo ruožtu gali geriau balansuoti tarp šeimos ir darbo įsipareigojimų, planuoti savo karjerą“, – tvirtina kontrolierė.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba primena, kad darbovietės taip pat gali prisidėti prie aktyvesnio vyrų įsitraukimo į vaikų priežiūrą bei pagalbos ir vyrams, ir moterims derinant darbą ir šeimos gyvenimą. Pavyzdžiui, suteikiant įvairias priemones ir naudas vaikų turintiems darbuotojams. Tai gali būti vaikų kambariai darbuotojų vaikams, vasaros ir kitų atostogų stovyklų organizavimas arba finansavimas, papildomos finansinės paskatos darbuotojų vaikų priežiūros išlaidoms padengti, lankstus darbo grafikas, konsultavimas prieš ir po karjeros pertrūkių, naudos šeimos laisvalaikiui ir panašiai.