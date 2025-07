Baisi tragedija: mirė automobilyje paliktas vaikas – tėvas ėjo apsikirpti ir į barą

Tėvas kaltinamas palikęs savo 18 mėnesių sūnų mirti įkaitusiame automobilyje, o pats nuėjęs kirptis ir išgerti į barą.

Floridos policija teigia, kad S.A.Gardneris birželio 6 d. paliko mažąjį Sebastianą „bejėgį įkaitusiame automobilyje“ daugiau kaip tris valandas.

33 metų vyras buvo suimtas ir apkaltintas vaiko nužudymu sunkinančiomis aplinkybėmis ir vaiko nepriežiūra, sukėlusia sunkų kūno sužalojimą.

Pareigūnai teigė: „S.A.Gardneris yra atsakingas už savo 18 mėnesių sūnaus Sebastiano mirtį, kuris penktadienio, birželio 6 d., popietę daugiau nei 3 valandas buvo paliktas bejėgis karštame sunkvežimyje, kol Gardneris kirposi, o po to ėjo gerti į „Hanky Panky's Lounge“.

Šerifo biuras teigė, kad tyrimo metu S.A.Gardneris „pateikė keletą melagingų pasakojimų“ apie tai, kas nutiko mažamečio mirties dieną. Pareigūnų teigimu, automobilyje palikto Sebastiano kūno temperatūra siekė beveik 44 laipsnius Celsijaus.

Tuo metu lauke prie „Hanky Panky's Lounge“, kur stovėjo automobilis su mažyliu, temperatūra siekė 33 laipsnius. Deja, nepaisant pagalbos tarnybų taikytų gyvybės gelbėjimo priemonių, berniukas mirė.

Aplaidus tėvas buvo suimtas praėjus beveik dviem savaitėms po tragedijos, kai policija jį susekė jo motinos namuose Ormond Biče.

Vaizdo įraše, kuriuo Volusijos šerifo biuras pasidalijo socialinėje žiniasklaidoje, matyti, kad kai vyras buvo tempiamas iš namų, du nenustatyti asmenys šaukė jam iš teritorijos, sakydami, kad jį myli.

„Aš jus myliu, vaikinai“, – atsakė S.A.Gardneris, o vienas iš pareigūnų jam pasakė: „Atsisveikinkite, nes daugiau čia nebegrįšite“.

Įtariamasis buvo uždarytas į Volusijos apygardos kalėjimą, kur jis laikomas už 100 000 JAV dolerių užstatą. Policijos tyrimas tęsiamas.

Palikus vaiką automobilyje net ir kelioms minutėms, gali būti padaryta negrįžtama žala, o blogiausiu atveju – ištikti mirtis.

„Šiltą dieną temperatūra stovinčiame automobilyje gali smarkiai pakilti, net jei langai praverti“, – sakė gydytojas Matthew McCarter, kuris paaiškino, kas vyksta su žmogaus organizmu įkaitusiame automobilyje. – Vos per 10 minučių temperatūra automobilio viduje gali pasiekti pavojingą lygį – dažnai ji būna 10–20 laipsnių aukštesnė už lauko temperatūrą. Pavyzdžiui, lauke esant 25 laipsnių temperatūrai, mažiau nei per pusvalandį automobilio viduje ji gali pasiekti 45 laipsnius.“ Dėl to automobilis virsta krosnimi, kurioje nėra galimybės išvengti karščio.

„Žmogaus organizmas pradeda jausti sunkumus, kai kūno temperatūra pakyla virš 37,5–38,3 laipsnių. Ilgalaikis karščio poveikis gali sukelti dehidrataciją, galvos svaigimą, sumišimą ir alpimą.

Jei vidinė kūno temperatūra pakyla daugiau nei 40 laipsnių Celsijaus, gali ištikti šilumos smūgis – tada reikalinga skubi medicininė pagalba. Organai pradeda nebeveikti, o nesuteikus skubios pagalbos, tai gali baigtis mirtimi“, – aiškino gydytojas.

