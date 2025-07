Pasidalino istorijomis, kaip tėčiai sužino, kad kūdikis – ne jų: nei verkt, nei juoktis

Štai 11 istorijų.

1. „Mano buvusi mergina pagimdė ne mano kūdikį. Jai buvo 16 metų, man – 15. Buvau susidaręs įspūdį, kad šis vaikas yra mano, ir atėjo laikas būti suaugusiu. Ėjau į visus kursus, skaičiau knygas ir dirbau kiekvieną vakarą / savaitgalį, kad sutaupyčiau pinigų, kiek tik galėjau.

Kai mano buvusioji užmigo, į kambarį įėjo slaugytoja ir pakvietė mane išeiti pasikalbėti. Ji pareiškė, kad jai gresia prarasti darbą, bet ji turi man pasakyti, kad vaikas ne mano. Ji sakė, kad taip anksti tai ne taip akivaizdu, bet per kelias ateinančias savaites taps aišku, kad kūdikis maišytos rasės. Kadangi abu buvome baltaodžiai, buvo didelė tikimybė, kad jis ne mano...

Pasirodo, ji žinojo tikimybę ir tiesiog tikėjosi, kad jis bus mano, nes taip jai buvo patogiau. Išėjau iš ligoninės susivokti savo mintyse, o po kelių savaičių man buvo įteikti vaiko išlaikymo dokumentai. Vienas DNR testas – ir maždaug po šešių savaičių – 0,0 proc. tikimybė, kad aš esu vaiko tėvas.

Kad ir kur ta slaugytoja dabar būtų, tikiuosi, kad tavo gyvenimas nuostabus. Suprantu, kad neturėjote kištis į asmeninę reikalų pusę, bet jūs man sutaupėte daug papildomų galvos skausmų.“

2. „Vyriškis turėjo tris vaikus ir atėjo atlikti vazektomijos, nes su žmona nusprendė, kad daugiau vaikų nebenori. Daktaras atidarė jo kapšelį ir nerado nieko, ką būtų galima nukirpti. Šis vyras nuo gimimo neturėjo galimybės susilaukti vaikų. Vargšas gydytojas turėjo jam paaiškinti, kad jo vaikai biologiniu požiūriu nėra jo“.

3. „Dirbau kariuomenės ligoninėje. Atėjo moteris, kuriai skaudėjo pilvą, ir paaiškėjo, kad ji 10 savaičių nėščia. Prie lovos sėdėjęs vyras pradėjo juoktis, pasiėmė paltą ir išėjo iš kambario, paaiškinęs mums, kad prieš tris savaites jis dar buvo Afganistane. Jis atsigręžė į ją ir tiesiog pasakė: „Na, štai ir viskas, Brittany“. Man visada patiko, kaip klasiškai jis ją paliko, o ji tik tyliai žiūrėjo į tuštumą.“

4. „Pažįstu merginą, kuri pastojo nuo savo vaikino geriausio draugo. Jis sužinojo, kad yra tokia galimybė, likus maždaug savaitei iki jos gimdymo. Nuvažiavau jos aplankyti, kai kūdikis gimė, ir jis atrodė lygiai taip pat, kaip ir draugas – nekilo jokių abejonių. Pranešiau naujieną jos vaikinui, ir jis buvo visiškai sugniuždytas.

Jo tėvams buvo sudaužyta širdis ir jie buvo labai įskaudinti. Jie buvo nupirkę mergaitei viską, ko jai reikėjo, įskaitant 500 dolerių kainuojantį automobilinės kėdutės ir vežimėlio komplektą. Ji atsisakė ką nors atiduoti.

Iškart po vaiko gimimo ji užmezgė santykius su draugu, ir praėjus dešimtmečiui jie vis dar kartu. Tačiau man visada buvo keisčiausia, kad vaikinas ir jo geriausias draugas buvo kaimynai. Grįžusi iš ligoninės ji persikraustė į jo namus. Taigi jos buvusiam vaikinui ir jo šeimai iš esmės kasdien teko matyti juos, auginančius šį vaiką, kurį jie visą nėštumą laikė savo vaiku. Net sunku įsivaizduoti.“

5. Prieš tapdama slaugytoja dirbau laborante. Naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje turėjome dvynukus, kurie buvo labai anksti gimę, o mama tebebuvo operacinėje, kur ją siuvo po cezario pjūvio operacijos. Ėmiau kraują kūdikiui B, kai mamą atvežė prie kūdikio A. Ji verkė ir sakė: „Ačiū Dievui, aš taip jaudinausi pastaruosius septynis mėnesius“.

Naujagimiai, ypač kai jie gimsta anksti, būna labai rausvi, beveik raudoni. Taigi, jei kūdikis būtų pusiau juodaodis, jo oda dar nebūtinai būtų tamsi. Žiūrint į šiuos kūdikius man buvo akivaizdu, kad jie bus juodaodžiai. Iš veido formos, plaukų tekstūros ir pan.

Po kelių savaičių mano draugė, intensyviosios terapijos skyriaus slaugytoja, pasakojo, kad įvyko didžiulis barnis, nes mamos vyras (baltaodis) pastebėjo, kad kūdikiai yra pusiau juodaodžiai, o mama jį apgavo. Tikrasis tėtis (juodaodis vaikinas) atėjo ir net nesuprato, kad mama iš viso buvo ištekėjusi“.

6. „Turėjau koledžo laikų bičiulį, kurio sužadėtinė buvo nėščia. Jie buvo „tobula pora“, abu prieš vos daugiau nei metus pradėję puikią karjerą, plazdėjo drugeliai ir vaivorykštės. Kai atėjo laikas gimdyti, gimė labai tamsus kūdikis. Jis gana blyškus raudonplaukis, o ji – šviesiaplaukė ir mėlynakė teksasietė.

Jis įsitikino, kad visiems viskas gerai, palaukė, kol atvažiuos jos tėvai, ir išėjo netaręs nė žodžio. Kol ji gulėjo ligoninėje, jis išsivežė visus savo daiktus iš namų ir nutraukė su ja bet kokius ryšius – tiesiog išėjo iš jų gyvenimo, elgdamasis pačiu šalčiausiu, kokį man teko matyti, būdu. Jie buvo kartu devynerius metus, o jis tiesiog išėjo.

Ji kelis kartus bandė su juo susisiekti jo darbe, bet jis greitai perėjo į kitą darbą kitame mieste. Kartą jis man pasakė, kad guodžiasi bent tuo, jog jos šeima jau buvo išleidusi apie dešimt tūkstančių dolerių vestuvėms, kurios taip ir neįvyko.“

7. „Dirbau su vaikinu, kurio žmona buvo nėščia. Netrukus, kai ji gimdė, surengėme jam didelį vakarėlį su dovanomis, pinigais ir pan. Taigi, atėjo didžioji diena, jai nubėgo vandenys, ir pakeliui į ligoninę žmona pranešė naujieną. Pranešė ne tik kad vaikas ne jo, bet ir paklausė, ar jis galėtų ją parsivežti iš ligoninės, o paskui išvažiuoti. Jis pasiėmė kelias dienas atostogų, susirado naują butą, išsikraustė, padavė skyrybų prašymą ir t. t.

Pirmąją jo grįžimo dieną įėjau į biurą, kuriame jis dirbo kartu su dar šešiais-septyniais vaikinais, ir paklausiau: „Na, tėti, kaip sekasi tėvystė? Ar pavyksta išsimiegoti? Ar turi nuotraukų? Parodyk mažylį!“ Jis lėtai pakėlė galvą ir pažvelgė į mane skausmingu žvilgsniu. Kambaryje tvyrojo mirtina tyla. Vienas iš jo bendradarbių atsistojo, paėmė mane už rankos ir išvedė iš patalpos. Kai jis man papasakojo, kas nutiko, pasijutau siaubingai. Vis dar jaučiuosi blogai dėl to vyruko, o praėjo 30 metų“.

8. „Kadaise dirbau ligoninės naujagimių skyriuje. Gavome kūdikius iškart po gimdymo, juos nuvalėme, padarėme pėdų atspaudus, patikrinome gyvybines funkcijas ir pan. Tėčiai paprastai ateidavo kartu su naujagimiais. Šis tėtis atėjo su šiuo kūdikiu. Tėtis baltasis, mama baltaodė, o kūdikis akivaizdžiai ne baltasis. Tėtis buvo labai ramus, stovėjo šalia kūdikio ir stebėjo, kaip mes jį valome. Jis tyliai pasakė: „Nemanau, kad tai mano kūdikis“. Matėsi, kad jis absoliučiai sugniuždytas“.

9. „Tai nutiko mano sužadėtinio mamai. Jo mama dirba slaugytoja gimdykloje. Kartą ji turėjo pacientę, kurios tėvai atvyko jai būnant ligoninėje. Ten personalas turi lentą su bendra informacija apie pacientus, pavyzdžiui, kraujo grupė, laikas, praleistas palatoje, kiek laiko gimdė. Dėl duomenų apsaugos ši informacija yra be vardų, o vietoj to nurodytas paciento numeris. Taip nutiko, kad ši pacientė tuo metu buvo vienintelė palatoje.

Vienu metu jos tėvas grįžo iš valgyklos ir pastebėjo lentą. Jis sustabdė vieną iš slaugytojų ir paklausė, ar lentoje nurodyta paciento kraujo grupė yra teisinga (jis žinojo, kad jo dukra yra vienintelė pacientė). Tai buvo B+. Slaugytoja patvirtino, kad ji teisinga.

Pasirodo, jis žinojo savo ir žmonos kraujo grupes. Jis buvo O+, o jo žmona – A-. Šio derinio pora niekada nesusilauks B+ kūdikio. Jis išsivedė žmoną ir tiesiog parodė į lentą, o ją apėmė šokas“.

10. „Mano draugė pastojo vidurinėje mokykloje. Ji teigė, kad tai mūsų vietinio gydytojo sūnaus kūdikis, todėl jis sutiko nemokamai priimti savo anūko gimimą. Vaikas buvo pagimdytas, ir jis akivaizdžiai buvo pusiau juodaodis. Gydytojo sūnus ir mergaitė buvo baltaodžiai. Manau, kad jis vis tiek iš jos nepaėmė pinigų, nes jam palengvėjo, kad jo 14-metis sūnus nėra tėtis.“

11. „Mano geriausias draugas susitikinėjo su mergina ir ji pastojo. Jie susižadėjo ir planavo susituokti iškart po to, kai gims kūdikis. Laukiamajame mūsų buvo apie 10 žmonių. Pasėdėjus ten apie dvi valandas, jis išeina su šypsena veide ir sako: „Eime“.

Visi pagalvojome, kad įvyko kažkas baisaus. Draugės paklausė, kaip kūdikis, o jis atsakė: „Gerai, bet juodaodis“. Mano draugas ir jo buvusi sužadėtinė buvo baltaodžiai. Mes tiesiogine to žodžio prasme per kokią valandą, daugiausia per valandą, iškraustėme jį iš jo buto į mano laisvą miegamąjį.“

Parengta pagal buzzfeed.com