Košmaras ligoninėje: dėl naujagimio mirties kaltinamas 6-metis berniukas

Mergaitė Zayneb-Cassandra gimė per anksti, 31 nėštumo savaitę, todėl buvo paguldyta į neonatologijos (padalinys, kuriame teikiama specializuota medicininė pagalba naujagimiams, pavyzdžiui, neišnešiotukams – red.) skyrių, o jos motina liko akušerijos skyriuje.
Naujagimio gyvybė užgeso liepos 15 dieną. Mergaitės mirtis siejama su kritimu ant grindų. Pasak vietinės žiniasklaidos, mergaitė dar nebuvo sulaukusi net penkių gyvenimo dienų.
Pasak tyrimo šaltinių, tragedija įvyko, kai šešiametis berniukas, kurio motina taip pat buvo paguldyta į tą pačią ligoninę, įėjo į neonatologijos skyrių, kur gulėjo Zayneb.
Berniukas, kaip įtariama, bandė naujagimį paimti už sauskelnių ir galimai netyčia numetė. Žuvusios Zayneb šeima tvirtina, kad berniukas ne kartą buvo matytas vaikštinėjantis po skyrių vienas, be priežiūros, ir ne kartą pateko į kitų pacientų kambarius.
„Jis atvykdavo 7 valandą ryto ir visą dieną lakstydavo po koridorius. Visos mamos skundėsi. Viena slaugytoja netgi įspėjo jo motiną, kad tai kelia pavojų“, – sakė žuvusios mergaitės močiutė.
Pasak šeimos, berniukas kartą jau buvo įėjęs į Zayneb palatą, ją pavadino „lėle“, tačiau buvo išvestas mergaitės senelio.
Tragedijos dieną Zayneb mama kaip tik pasirašinėjo išrašymo dokumentus. Netikėtai sulauktas skambutis iš skyriaus vadovės sukrėtė šeimą. Pranešta, kad „mažas berniukas žaidė su kūdikiu, kuris nukrito“.
Šeima pasakoja, kad netrukus po incidento mergaitė buvo rasta be sąmonės ant grindų, šalia jos – ant kėdės stovėjo šešiametis berniukas. Viena liudininkė girdėjo „stiprų trenksmą“, kai kūdikio galva trenkėsi į grindis.
Zayneb buvo nedelsiant perkelta į intensyviosios terapijos skyrių, tačiau medikams jos gyvybės išgelbėti nepavyko. Diagnozė – sunki galvos smegenų trauma, kuri, kaip patvirtino Lilio miesto prokuratūra, atitinka kritimą iš aukščio.
Lilio teisminės policijos nepilnamečių skyrius, bendradarbiaudamas su vietos prokurorais, pradėjo tyrimą. Ligoninė taip pat inicijavo vidinį administracinį tyrimą, kurio metu vertinamas personalo veiksmų tinkamumas ir saugumo užtikrinimas skyriuje.
„Ši tragedija giliai sukrėtė visą mūsų personalą ir kitas tuo metu ligoninėje buvusias šeimas“, – rašoma Lilio universiteto vaikų ligoninės pranešime. Atsižvelgiant į įvykį, ligoninė jau paskelbė griežtesnius lankymo ribojimus neonatologijos skyriuje.
Parengta pagal independent.co.uk
vaiko mirtisnaujagimisPrancūzija
