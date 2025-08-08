Mokyklai galėsime pasiruošti pigiau – prasideda nuolaidos

Kad mokslo metų pradžia ir pasiruošimas jiems tėvams netaptų galvos skausmu, prekybos tinklo „Norfa“ Pramoninių prekių grupės vyriausioji vadybininkė R.Povilauskienė siūlo pagrindines mokyklai reikalingas prekes įsigyti jau dabar, neskubant ir po truputį, o ne verčiantis per galvą paskutinėmis rugpjūčio dienomis.
Juolab kad „Norfos“ parduotuvėse artėjant mokslo metams visą rugpjūtį bus skelbiamos įvairios akcijos tiek atskiroms mokyklai skirtų prekių grupėms, tiek visai kanceliarijos ir mokyklinių prekių produkcijai.
„Tėvams tereikia sekti nuolaidas, kurios skelbiamos ir internete. Taip pat neužmiršti peržvelgti ir „Norfos“ leidinio, kurį galima rasti kiekvienoje parduotuvėje. Tokiu būdu ruošiant vaiką mokyklai tikrai galima nemažai sutaupyti. Rugpjūčio viduryje, kai prasideda didžioji prekyba mokyklai skirtomis prekėmis, skelbiamos ir akcijos bei nuolaidos šiai prekių grupei. O jau antroje rugpjūčio pusėje ir rugsėjo pradžioje pirkėjams siūlysime net 50 proc. nuolaidas mokyklinėms prekėms“, – sakė R.Povilauskienė.
Būtiniausios prekės – ir mažose „Norfose“
Tad tėvams, siekiantiems sutaupyti, tikrai nereikia laukti rugsėjo ir tikėtis, kad norimas daiktas ar priemonė vis dar lauks jų parduotuvių lentynose.
Kai prasideda nuolaidos, gerokai išauga ir pardavimas.
O daugelio prekių atsargų įsibėgėjus mokslo metams prekybininkai jau nebepildo – jų sandėliuose yra tiek, kiek yra, tad prasidėjus didžiosioms nuolaidoms gali ir nebelikti. Vėliau lentynose lieka tik būtiniausios ir visus mokslo metus aktualios mokyklinės prekės.
„Kasmet rugpjūtį, prieš mokslo metų pradžią, mokyklinių prekių asortimentas „Norfos“ parduotuvėse tikrai iš esmės padidėja.
Svarbu paminėti, kad kai kurių prekių atvežama tik kartą per metus ir daugiau jų nepapildoma. Tai dažniausiai prekių kolekcijos, kurios gaminamos specialiai vienam sezonui.
Taip pat yra ir nuolatinis prekių, kuriomis prekiaujame visus metus, asortimentas. Prieš mokslo metų pradžią į parduotuves jų tiesiog atvežame kur kas daugiau, kad užtektų visiems, skubantiems apipirkti vaikus, nesvarbu, ar jis ikimokyklinukas, ar studentas“, – pasakojo R.Povilauskienė.
Labiausiai prieš mokslo metų pradžią, pasak vadybininkės, perkami sąsiuviniai, įvairios rašymo ir piešimo priemonės. „Norfos“ atstovai pelnytai didžiuojasi ir tuo, jog atėjęs į parduotuvę bet kuriame Lietuvos kampelyje žmogus tikrai ras viską, kad vaikas būtų laimingas ir tinkamai pasiruošęs galėtų keliauti į mokyklą.
Norint aprūpinti mokinius būtiniausiomis priemonėmis tikrai nebūtina ieškoti didžiausios „Norfos“ parduotuvės – pagrindinių mokyklinių kanceliarinių prekių yra visose.
Skirtumas tik tas, kad didžiosiose parduotuvėse platesnis asortimentas ir didesnė prekių įvairovė. Vis dėlto ir mažose – L ir S – lygio parduotuvėse mokyklinio sezono metu parduodamos būtiniausios prekės: rašymo ir piešimo priemonės, sąsiuviniai.
Įtinka visokio amžiaus mokinių skoniui
Už mokyklinių prekių asortimentą „Norfos“ parduotuvėse visoje Lietuvoje atsakinga R.Povilauskienė mokslo metams su kolegomis pradeda ruoštis jau prieš Naujuosius metus. Mat tuomet formuojami užsakymai ateinančių mokslo metų pradžiai.
Šiandien vadybininkė rami – visos užsakytos mokyklinės prekės jau sandėlyje ir pradėjo po truputį keliauti į parduotuves. Didelės mokyklinių prekių ekspozicijos „Norfos“ parduotuvėse būna jau rugpjūtį.
Daug metų su mokyklinėmis prekėmis dirbanti prekybos tinklo „Norfa“ vadybininkė neslepia – ne paslaptis, kad darželinukams ir pradinukams norisi priemonių su animaciniais herojais, gyvūnais ar kitokiais smagiais paveiksliukais, paaugliams irgi itin svarbios jų mados tendencijos, ne tas pat, kokiame bloknote ar sąsiuvinyje žymėtis svarbius dalykus, ir studentams.
Kaip įtikti visų skoniui? R.Povilauskienei pavyksta nepasiklysti vaikų mados džiunglėse ir kasmet mokiniai – ir maži, ir vyresni – džiaugiasi kuprinėmis, penalais, pieštukinėmis, kitomis mokyklinėmis prekėmis ir priemonėmis su mėgstamais ar tuo metu populiariais herojais.
Šiemet ant mokyklinių prekių džiugins mažųjų itin mėgstamas animacinio filmuko herojus Stičas, nebus pamiršti ir mylimi šuniukai patruliai.
„Ieškoti prekių kitiems mokslo metams pradedame labai iš anksto, todėl pasitikime tiekėjais – jie puikiai išmano, kokie herojai patinka vaikams. Žinoma, juos diktuoja pasaulinė mada, tendencijos, naujausia vaikiška animacija“, – sakė vadybininkė.
Kuprinės – madingos ir kokybiškos
Vienas didžiausių pirkinių besiruošiant mokyklai – mokinio kuprinė.
Jų „Norfose“ galima rasti pačių įvairiausių – nuo nedidelių ir lengvų darželinukams ar priešmokyklinukams iki tokio dizaino, kuris patinka studentams ar net biurų darbuotojams.
Tėvams norisi, kad kuprinė būtų ne tik graži vaikui, bet ir patogi, tinkamo dydžio, paminkštintais dirželiais, sutvirtinta nugara.
„Kuprinės kaina, žinoma, priklauso nuo jos kokybės. Kuo daugiau dalių – kuprinė gali būti ir vienos dalies, ir trijų, su paminkštinimu nugarai, mažo svorio, su kokybiškais užtrauktukais – tuo ji brangesnė. Kiek daugiau kainuoja ir papuoštos „Disney“ kompanijos herojų licencijuotais paveikslėliais – juk čia kalbame apie autoriaus teises, tad ir kaina kiek didesnė.
Kokybiškos kuprinės, kurias mes užsakome iš Vokietijos ar Lenkijos, mokiniui tikrai tarnaus ne vienus metus. Pigiausią kuprinę „Norfoje“ galima įsigyti už 12 eurų, o kokybiška brangiausia atsieis 70 eurų“, – teigė vadybininkė.
Studentams ar paaugliams siūloma įsigyti kokybiškų vienspalvių, specialios dizaino linijos kuprinių, storų ir spirale įrištų ar A4 formato sąsiuvinių. Yra ir biurams skirtų prekių – spalvotų lipnių lapelių, žymeklių, susegiklių, sąvaržėlių, skylamušių, įmaučių ir pan. Šiai prekių grupei, kaip ir mokyklinėms prekėms, taip pat taikomos nemažos nuolaidos.
Penalai – su priemonėmis ir be jų
Gausu prekių ir darželinukams ar priešmokyklinukams – „Norfose“ visada yra ne tik flomasterių ar pieštukų, bet ir piešimo popieriaus, liniuočių, trintukų, žirklių, klijų, piešimo dažų ir daugelio kitų prekių, kurių kasdien reikia nuo darželinuko iki studento.
Dar viena itin svarbi prekė ruošiantis mokslo metams – penalas arba pieštukinė. Nors, pasak specialistės, pirkti pieštukinę su priemonėmis labiau apsimoka, ne visada tai tikslinga. Mat ne kiekvienais metais visas priemones reikia atnaujinti.
Juk kai kurių priemonių lieka iš praėjusių mokslo metų, ką nors vaikas gali paveldėti iš vyresnio brolio ar sesers, o kai kurios priemonės puikiai gali būti naudojamos net kelerius metus iš eilės.
„Penalų asortimentą turime tikrai didelį ir, tikiu, ir šiais metais galėsime įtikti visiems skoniams ir norams. Turime jų ir su priemonėmis, ir be jų, ir atverčiamų, ir vieno skyrelio. Aukštos kokybės penalus vežame iš Vokietijos (prekės ženklo „Brunnen“), turime ir pigių pieštukinių, pagamintų Azijos šalyse. Pigiausios pieštukinės „Norfos“ parduotuvėse kainuoja vos kelis eurus, o brangiausios su priedais – keliolika eurų“, – „Lietuvos rytui“ sakė R.Povilauskienė.
Siūlo sąsiuvinių įvairovę
Sąsiuvinių įvairove „Norfa“ taip pat pasirūpino: čia rasime visų sąsiuvinių linijomis ir langeliais, A5, A4 formato.
Be to, čia lengviau atsikvėps ir tėvai, šiemet pirmą kartą savo atžalas išleidžiantys į mokyklą, – yra ir sąsiuvinių specialiomis linijomis ir didesniais langeliais pirmos ir antros klasių mokinukams.
Tiesa, sąsiuviniai, pagaminti Europoje, kiek brangesni, bet jie pasižymi ir šiek tiek geresne kokybe. Pigesni – iš Kinijos.
„Norfos“ lentynose rasime ir įvairių užrašų knygelių, įvairaus storio ir formato sąsiuvinių, muzikos sąsiuvinių ir sąsiuvinių, skirtų žodynėliams.
Sąsiuviniai, įvairios rašymo ir piešimo priemonės (nuo pieštukų iki guašo), klijai, braižymo priemonės, popierius (spalvotas popierius, spalvotas ir baltas kartonas), piešimo sąsiuviniai ir įvairaus formato popierius, pieštukinės, kuprinės, plastilinas, žirklės, biurui skirtos kanceliarinės priemonės – „Norfos“ prekybos tinkluose, ypač didžiuosiuose, tėvai ar patys mokiniai tikrai ras viską, ko jiems gali prireikti mokykloje, namuose ir būreliuose.
Pasak R.Povilauskienės, dažniausiai šių prekių pardavimas į aukštumas šoka paskutinėmis rugpjūčio savaitėmis, kai tėvai po atostogų pradeda rūpintis vaiko kuprinės turiniu, ir pradeda kristi praėjus pirmai rugsėjo savaitei.
„Rugsėjo pradžia dar irgi itin aktyvi, mat mokiniai pirmą mokslo metų savaitę gauna sąrašus iš mokytojų, ko gali prireikti, be to, kokių reikės priemonių, jau pasako ir būrelių, muzikos, dailės ir kitų mokyklų pedagogai“, – sakė R.Povilauskienė.
