Negyvos 9-metės pagrobimo versija slėpė šiurpią tiesą: kaltinimai krito ant tėvo

Šiuo metu byla įgauna pagreitį. Kanados piliečiui Luciano Frattolinui, kaltinamam dukters nužudymu, teismas rugpjūčio 19 d. paskyrė naują posėdį, o prisiekusiųjų teismo procesas turėtų prasidėti 2026 metų sausį.
Mirtis, kurią tėvas bandė nuslėpti
Mergaitės kūnas buvo rastas liepos 20 dieną sekliame tvenkinyje praėjus dienai po to, kai 49 metų jos tėvas, Kanados pilietis L.Frattolinas pranešė policijai apie neva įvykdytą dukros pagrobimą.
Tačiau netrukus ši versija pradėjo kelti įtarimą – tyrėjai pastebėjo esminių prieštaravimų jo pateiktoje įvykių sekoje ir pradėjo įtarti patį tėvą.
Preliminari teismo medicinos ekspertizė parodė, kad Melina Galanis Frattolin mirė dėl smurto – ji paskendo, o mirties priežastis nustatyta kaip „uždusimas dėl nuskendimo“.
Tyrėjai mano, kad mergaitė buvo nužudyta liepos 19-osios vakarą, praėjus vos kelioms valandoms po skambučio motinai, kuriame Melina pasakojo, kad kartu su tėvu važiuoja atgal į Monrealį (Kanada – red.) po 10 dienų trukusių atostogų Niujorke ir Konektikute.
Kaltinamajame akte teigiama, jog L.Frattolinas paskandino savo dukrą ir mėgino nuslėpti nusikaltimą – jos kūną paslėpė vandenyje, miškingoje vietovėje, prie nuvirtusio medžio, o ant kūno uždėjo akmenį.
Melagingas pranešimas
Liepos 20-osios rytą L.Frattolinas paskambino pagalbos numeriu ir pranešė, esą jo dukrą pagrobė du nepažįstami vyrai, kai jis sustojo prie miško „nusišlapinti“. Jis teigė, kad grįždamas prie automobilio pamatė, kaip du vyrai įsodino jo dukrą į baltą furgoną ir nuvažiavo.
Remdamasi šiuo pranešimu, Niujorko valstijos policija paskelbė „Amber Alert“. Tai skubus visuomenės perspėjimo sistema, naudojama dingusių ar pagrobtų vaikų paieškai. Ji aktyvuojama tada, kai manoma, kad vaiko gyvybei gresia pavojus
Buvo pradėta masinė paieška, į kurią įsitraukė kinologai, sraigtasparniai, miškų reindžeriai, kelios policijos tarnybos. Tačiau netrukus pareigūnai pastebėjo nesutapimus L.Frattolino pasakojime ir įvykių laiko juostoje. Įtariamojo versija neturėjo pagrindo, todėl tyrėjai dėmesį sutelkė į patį tėvą.
Sulaikymas ir kaltinimai L.Frattolinas buvo suimtas ir apkaltintas antrojo laipsnio žmogžudyste bei žmogaus kūno slėpimu. Jis savo kaltę neigė per pirmuosius teismo posėdžius ir pareiškė esąs nekaltas. Tačiau teisėjas nurodė laikyti jį suimtą be teisės būti paleistam už užstatą.
Niujorko valstijos policijos kapitonas Robertas McConnellas nurodė, kad Frattolinas anksčiau neturėjo kriminalinės praeities, nebuvo fiksuotas kaip smurtautojas artimoje aplinkoje.
Melina gyveno su mama Monrealyje, o kelionė į JAV su tėvu, pasak motinos, nekėlė jokio įtarimo – ji neturėjo abejonių dėl dukros saugumo. Melinos tėvai gyveno atskirai nuo 2019 metų.
Ši byla sukrėtė abiejų šalių visuomenę – tiek dėl žiaurumo, tiek dėl tariamo tėvo veidmainiškumo ir pastangų nukreipti dėmesį nuo savęs.
„Tai labai skaudi ir širdį verianti byla. Vienintelis mūsų tikslas dabar – užtikrinti, kad šeima sulauktų bent dalelės teisingumo“, – sakė kapitonas R.McConnellas.
