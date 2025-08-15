Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Gyvenimo būdasŠeima

Džiuginanti statistika – pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota daugiau naujagimių nei pernai

2025 m. rugpjūčio 15 d. 09:10
Austėja Paulauskaitė
Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje buvo užregistruota 12,6 tūkst. naujagimių. Teisingumo ministerijos duomenimis, tai kone 600 vaikų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Daugiau nuotraukų (1)
„Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruoti 12 tūkst. 603 Lietuvoje gimę vaikai – 6 363 mergaitės ir 6 240 berniukų“, – rašoma ministerijos pranešime.
2024 m. pirmąjį pusmetį buvo užregistruotas 12 021 Lietuvoje gimęs vaikas. Iš jų – 5 856 mergaitės ir 6 165 berniukai.
Šiais metais daugiausia gimusių vaikų (maždaug 3,8 tūkst.) užregistruoti Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje. Kauno skyriuje šiemet užregistruota per 1 tūkst. naujagimių. Tuo metu Klaipėdoje užregistruotų naujagimių skaičius pirmąjį šių metų pusmetį siekė 675.
Lietuvoje vaiko gimimą registruoja civilinės metrikacijos įstaigos. Vaiko gimimas registruojamas remiantis vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu, o jeigu vaiko tėvai to padaryti negali, pareikšti apie vaiko gimimą gali ir giminaičiai.
Apie vaiko gimimą turi būti pranešta per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos, tačiau, jeigu pareiškimas gautas praleidus šį terminą, vaiko gimimas registruojamas įprasta tvarka.
Kūdikisgimimasgimstamumas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.