Džiuginanti statistika – pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota daugiau naujagimių nei pernai

„Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruoti 12 tūkst. 603 Lietuvoje gimę vaikai – 6 363 mergaitės ir 6 240 berniukų“, – rašoma ministerijos pranešime.
2024 m. pirmąjį pusmetį buvo užregistruotas 12 021 Lietuvoje gimęs vaikas. Iš jų – 5 856 mergaitės ir 6 165 berniukai.
Šiais metais daugiausia gimusių vaikų (maždaug 3,8 tūkst.) užregistruoti Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje. Kauno skyriuje šiemet užregistruota per 1 tūkst. naujagimių. Tuo metu Klaipėdoje užregistruotų naujagimių skaičius pirmąjį šių metų pusmetį siekė 675.
Lietuvoje vaiko gimimą registruoja civilinės metrikacijos įstaigos. Vaiko gimimas registruojamas remiantis vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu, o jeigu vaiko tėvai to padaryti negali, pareikšti apie vaiko gimimą gali ir giminaičiai.
Apie vaiko gimimą turi būti pranešta per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos, tačiau, jeigu pareiškimas gautas praleidus šį terminą, vaiko gimimas registruojamas įprasta tvarka.