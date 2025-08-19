Šeimos košmaras vandens parke: pedofilas mergaitę tiesiog išsivedė ir išnaudojo

Nusikaltimas įvyko prieš savaitę šeštadienį Vokietijos Rusto mieste esančiame lankytojų mėgstamame vandens parke „Rulantica“.
Vyras išviliojo šešiametę mergaitę iš baseino į mišką ir ten ją seksualiai išnaudojo.
Mergaitė buvo rasta tik po dviejų valandų, už penkių kilometrų nuo vandens parko.
Nusikaltėlis buvo nustatytas patikrinus vandens parko stebėjimo kamerų įrašus.
Paaiškėjo, kad tai 31 m. rumunas, kuris tą dieną pats lankėsi baseine.
Įtariamasis buvo surastas ir suimtas Rumunijoje. Jam išduotas arešto orderis dėl įtariamo seksualinio mažametės išnaudojimo.
Pastebėjo, kad vaikas pasimetė
Nusikaltimo dieną šešiametė mergaitė baseine pametė iš akių savo tėvus.
Vyras, matyt, tai pastebėjo ir, policijos teigimu, priėjo prie vaiko ir pasiūlė jam pagalbą.
Tada jis nuvedė mergaitę į netoliese esantį mišką ir liepė atlikti jam seksualinius veiksmus.
Jokių įrodymų dėl išžaginimo nebuvo rasta. Vaikas taip pat liko beveik nesužeistas.
Po nusikaltimo 31 m. pedofilas paliko savo auką vieną, teigė policija. Tuo tarpu tėvai panikuodami ieškojo savo vaiko po visą vandens parką.
Prieš surasdami nusikaltėlį, tyrėjai pirmiausia įtarinėjo kitus asmenis. Tačiau įtarimai buvo atmesti.
Nesusijęs liudytojas, kuris taip pat buvo matomas vaizdo įraše, galiausiai suteikė tyrėjams užuominą apie vyro tapatybę. „Nuo tada mes žinojome, kas jis yra“, – sakė policijos atstovas.
Laukia ekstradicijos
Įtariamasis išnaudojimo byloje vandens parke „Rulantica“ buvo sulaikytas Rumunijoje. Ten teismas sprendžia, kada jis bus atvežtas į Vokietiją.
31 metų rumunas buvo sulaikytas penktadienį Tileagdo kaime šiaurės vakarų Rumunijoje ir dabar teismo sprendimu yra sulaikytas iki 30 dienų, pranešė Bukarešto policijos vadovybė.
Policijos duomenimis, įtariamasis buvo atpažintas pagal vandens parko vaizdo įrašus ir nesusijusio liudytojo parodymus. Policijos atstovas teigė, kad jo paieška buvo paskelbta be nuotraukos, nes viešai skelbiant nuotrauką būtų reikėję turėti „patikimesnių įrodymų“.
Policija rado pėdsakų ant mergaitės ir ant vyro bute Vokietijoje rastų drabužių, kuriuos jis, kaip manoma, dėvėjo nusikaltimo dieną.
Įtariamasis buvo identifikuotas tik po kelių dienų. Policijos atstovas spaudai teigė, kad tai įvyko dėl didelio vaizdų kiekio, kurį buvo galima išanalizuoti tik palaipsniui. Vaizdo įrašuose taip pat buvo matyti, kaip vyras vandens parke kreipėsi į vaiką.
Badeno-Viurtembergo vidaus reikalų ministras Thomas Strobl sakė: „Sėkmingas paieškos rezultatas rodo, kad mūsų saugumo institucijos turi labai gerus tarptautinius ryšius, o bendradarbiavimas su Rumunija yra glaudus ir grindžiamas pasitikėjimu.
Visuomenėje – pasipiktinimas
Vis dėlto nemažai vokiečių liko pasipiktinę policijos darbu. „Bild“ paskelbtame komentare „Parodykite mums nusikaltėlį“ kritikuojama, kad visą savaitę, kol vyko pedofilo paieškos, policija neįspėjo visuomenės, neatskleidė įtariamojo vardo ir pavardės, nepaskelbė jo nuotraukos.
„Tai reiškia, kad niekas negali atpažinti vaikų tvirkintojo autobusų stotelėje ar priešais vaikų darželį, nė vienas iš tėvų negali įspėti savo vaikų apie tokios išvaizdos vyrą. Jei yra taisyklės, kurios trukdo policijai skelbti viešą paiešką, šis absurdas turi būti panaikintas. Kuo greičiau.
Mūsų vaikai Vokietijoje jau gyvena pakankamai nesaugiai. Policija ir teismai neturi jų gyvenimo daryti dar pavojingesnio“, – rašė „Bild“ komentare, kuris sulaukė milžiniško palaikymo ir daugiatūkstantinių reakcijų socialiniame tinkle.
