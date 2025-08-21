Išvaizda susirūpinusi mama pamiršo pamaitinti savo vaikus: pasiteisinimas pribloškė

Moteris pribloškė žmones, kai savo „TikTok“ paskyroje paskelbė šokiruojantį prisipažinimą.
Ant nuotraukos, kurioje ji yra su dviem dukromis, ji parašė: „Tu esi gera mama“.
Kitoje nuotraukoje vėl matyti šis trejetas, o mama prie nuotraukos pridėjo: „Ačiū. Kartais pamirštu jas pamaitinti, nes vartoju Mounjaro“.
„Nėra lengva prisiminti, kad šios mažylės yra alkanos“, – pridūrė ji po nuotrauka.
„Mounjaro“ yra vaistas, švirkščiamas kartą per savaitę, kuris slopina apetitą ir padeda žmonėms numesti svorio.
„TikTok“ kilo karštos diskusijos komentarų skiltyje, kai kurie žmonės kritikavo moterį už jos elgesį.
„Aš galiu daug ką pamiršti, bet tikrai ne tai, kad reikia juos pamaitinti“, – rašė vienas.
„Mano sūnaus močiutė yra tokia pati, dabar aš jam įdedu pietus, kai jis eina pas ją“, – prisipažino kitas.
„Įdomu, ar tai galėtų padėti pakeisti vaikų požiūrį į maistą, nes, mano nuomone, jūs galbūt jas per daug maitinote, – komentavo trečiasis. – Galbūt tai turės nenumatytų, bet teigiamų pasekmių jaunajai kartai?“
Tačiau nemažai žmonių gyrė moterį už jos komentarus.
„Aš tai suprantu, – rašė vienas. – Aš visiškai nejaučiu alkio! Todėl valgymo laikas yra visiškai netvarkingas, aš pamirštu, kad kiti jaučia alkį!“
„Tiksliai! – sutiko kita moteris. – Mano sūnus pasakė: „Mama, aš dabar alkanas“ – buvo 18 valanda, o jis dar nebuvo valgęs vakarienės.“
„Aš tą patį padariau savo katei kitą dieną ir radau ją bandančią įlįsti į šiukšlių dėžę“, – prisipažino trečiasis. – Dabar aš nustatau žadintuvą.“
„Tai labai realu, – rašė kita. – Pirmąsias kelias savaites mano vaikai klausinėjo: „Kur maistas, mes alkani“, o aš galvojau: „Kaip tai įmanoma?“
Kitas asmuo pritarė: „Chachacha, taip pat! Turėjau nustatyti žadintuvo priminimus, kad nepamirščiau jų pamaitinti!“
Parengta pagal thesun.co.uk
Lieknėjimasvaikų saugumasvaikų mityba
Rodyti daugiau žymių