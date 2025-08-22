Apsipirkimas prieš rugsėjo 1-ąją: patarimai tėvams, kaip palengvinti finansinę naštą

Vis dėlto finansų planavimo specialistai teigia, kas finansinio streso šiuo metu įmanoma išvengti pasitelkiant kelias paprastas gudrybes ir išlaidas kruopščiai planuojant, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Rugsėjis daugeliui žmonių apskritai yra vienas sudėtingiausių finansiškai. Vasarą didelę dalį pajamų ir šaltuoju metų laiku sukauptų santaupų skiriame poilsiui, kelionėms, įvairioms pramogoms tikėdamiesi, kad ant kojų finansiškai tvirčiau atsistosime rudenį.
Deja, vos atvėsus orams tenka įsigyti naujų drabužių, padidėja sąskaitos, o vaikus auginančioms šeimos ir vėl tenka ruoštis mokyklai, mokėti už būrelius ir t.t. Neturint aiškaus biudžeto ir savo finansų neplanuojant šis metas iš tiesų gali tapti dideliu iššūkiu“, – sako atsakingo skolinimo platformos „Credit24“ marketingo vadovė Neringa Žemaitė.
Vis dėlto ji pabrėžia, kad dauguma šių išlaidų yra prognozuojamos, tad tinkamai planuojant turėtų būti nesunkiai įveikiamos.
Be aiškaus plano neišsiversite
Didžiausia klaida ruošiantis rugsėjui – eiti į parduotuves tikintis visus mokslo metų pradžiai būtinus reikmenis nusipirkti „iš akies“. N. Žemaitė sako, kad tokiu atveju kyla grėsmė ką nors pamiršti, įsigyti nereikalingų daiktų, permokėti, be to gaištamas laikas ir neišvengiama streso pamačius nemalonia staigmena tapti galinčią galutinę pirkinių krepšelio sąskaitą.
„Tad sąrašo sudarymas prieš apsiperkant – pirmasis ir svarbiausias patarimas. Susirašius, ko tikrai reikia, sumažėja rizika prisipirkti nereikalingų daiktų. Į sąrašą verta įtraukti ir būtiniausius dalykus, ir tuos, kurie gali palaukti. Taip pat labai svarbu atskirti „reikia“ ir „noriu“ pirkinių grupes. Su vaikais galima susitarti, kad vienas daiktas iš „norimųjų“ sąrašo bus perkamas kaip motyvacija, bet likę – pagal realius poreikius“, – pataria bendrovės atstovė.
Kartu su vaikais sudarant pirkinių sąrašą ir nusistačius konkrečią išlaidų sumą, jie mokosi finansinio raštingumo: supranta, kas yra būtinybė, o kas – tik noras. Be to, toks sprendimas sumažina spontaniškų pirkinių riziką ir skatina vaikus patiems taupyti pageidaujamiems, bet nebūtiniems daiktams.
Nereikėtų apsipirkimo palikti paskutinėms dienoms, kad būtų galima palyginti asortimentus ir kainas skirtingose parduotuvėse, jokiu būdu nepraleidžiant ir internetinių, kuriose neretai tos pačios prekės gali būti siūlomos dar mažesnėmis kainomis. Be to, daugelis prekybos tinklų prieš mokslo metų pradžią kanceliarinėms prekėms taiko nemenkas akcijas.
„Verta stebėti akcijas, bet nepatariama pulti pirkti vien todėl, kad kaina mažesnė. Nuolaida turi prasmę tik tada, kai prekės iš tiesų reikia, kitaip sutaupytas euras virsta perteklinėmis išlaidomis“, – dėsto pašnekovė.
Ne viską būtina pirkti kasmet
N. Žemaitė svarsto, kad ne vienas daiktas, pavyzdžiui, pernai naudota kuprinė ar penalas greičiausiai vis dar puikiai tinka ir naujiems mokslo metams.
„Dažnai pakanka juos tiesiog išplauti, atnaujinti, kad atrodytų lyg ką tik įsigyti. Prie taupymo prisideda ir keitimasis tarp šeimų ar draugų – vaikai greitai išauga uniformas ar sportinę aprangą, todėl šių drabužių perdavimas tampa abipusiai naudingas. Dar viena išeitis – antrinė rinka: dėvėtų prekių parduotuvės, turgeliai ar interneto grupės, kur galima rasti beveik naujų kuprinių, vadovėlių ar sporto batelių už žymiai mažesnę kainą“, – pataria N. Žemaitė.
Ji taip pat pabrėžia, kad tokie sprendimai turi ir kitą naudą – pernaudodami daiktus ar pirkdami juos antrinėje rinkoje, tėvai prisideda prie tvarumo ir mažina atliekų kiekį. Be to, pravartu į procesą įtraukti pačius vaikus: leisti jiems kartu peržiūrėti pernykštę kuprinę, uniformą, kanceliarines prekes ir nuspręsti, ką galima atnaujinti, o ką reikėtų pakeisti. Tokiu būdu vaikai ne tik mokosi atsakingai elgtis su daiktais, bet ir labiau vertina tai, ką turi.
Be to, taupyti nebūtinai reiškia pirkti pigiausią daiktą.
„Svarbu nepamiršti ir kokybės – pigesni rašymo reikmenys ar sąsiuviniai ne visada yra taupymas, nes greitai genda ar trukdo mokymosi procesui. Tuo tarpu į kokybišką kuprinę ar patogią avalynę verta investuoti ne tik dėl ilgaamžiškumo, bet ir dėl vaiko sveikatos“, – priduria „Credit24“ atstovė.
Skolintis – tik gerai apgalvojus
Dar vienas praktiškas patarimas – pradėti galvoti apie kitą rugsėjį iš anksto ir atsidėti jam bent nedidelę sumą kiekvieną mėnesį. Jei kas mėnesį kitam rugsėjui atsidėsite 20–30 eurų, nesunkiai susitaupysite pakankamą sumą kitų mokslo metų pradžiai.
Jei vis dėlto pinigų visoms būtinoms rudens pradžios išlaidoms stinga ir nusprendžiama skolintis, būtina atsakingai įvertinti savo galimybes: ar paskolą bus įmanoma grąžinti laiku, ar ji nevirs dar didesne našta ateityje.
„Prieš priimant sprendimą verta palyginti skirtingų kreditorių pasiūlymus, atkreipti dėmesį ne tik į palūkanų dydį, bet ir į visas kitas papildomas paskolos sutarties sąlygas. Skolinimasis neturėtų būti spontaniškas sprendimas – tik apgalvotas, pasvertas variantas“, – teigia N. Žemaitė.
