Keleivė atsisakė liautis žiūrėti lėktuve nešvankų filmą, nors šalia sėdėjo vaikai: „Nesutikau būti aukle“

Keleiviams lėktuve siūlomas platus filmų ir televizijos laidų pasirinkimas, todėl dažnai kyla nesutarimų tarp tų, kurie mano, kad gali žiūrėti tai, ką nori, ir tų, kurie mano, kad jų kaimynai turėtų vengti vaikų akivaizdoje žiūrėti traumuojančius ar nepadorius filmus.
„Aš nesutikau būti aukle skrydžio metu“, – sakė pramogų srityje dirbanti Holly Graham iš Tampos neseniai pasirodžiusiame straipsnyje apie elgesio taisykles lėktuve, publikuotame „The Washington Post“.
„Aš žiūrėsiu tai, ką noriu žiūrėti“, – pridūrė ji, atskleisdama, kad neseniai žiūrėjo linksmą filmą lėktuvo salone.
H.Graham sakė, kad tėvai prašė jos rinktis tik N-13 kategorijos filmus, bet ji atsisakė.
Tuo tarpu Drew Margulis, kuris reguliariai skraido iš savo namų Floridoje, ne kartą yra paspaudęs „praleisti“ mygtuką, jei filme pasirodydavo vulgari scena.
„Galima pasakyti: „Nežiūrėk į kito ekraną“, bet tai neveikia su 4 ar 5 metų vaikais“, – sakė jis.
Kaip elgtis teisinga?
Etiketo ekspertė, dešimt metų dirbusi „Continental Airlines“ stiuardese, Elaine Swann sakė, kad ji linkusi atsižvelgti į aplinkinius ir mano, kad kiti taip pat turėtų elgtis. Tačiau jei labai norite pažiūrėti konkretų filmą, apie tai praneškite vaiko, sėdinčio jūsų eilėje, tėvams.
„Jūs būsite kaimynai per ateinančias keturias valandas, – sakė E.Swann. – Tokiu būdu tėvai galės atlikti savo darbą, apsaugoti vaiką ir užimti jo dėmesį. Žmonės mielai tai daro. Tai padeda mums gyventi kartu erdvėje, kuri yra pagrįsta pagarba.“
Kate McCulley, kuri veda kelionių tinklaraštį „Adventurous Kate“, siūlo keleiviams atsinešti savo įrenginius, kad galėtų žiūrėti filmus, kurie gali sukelti nepatogumų kaimynams.
K.McCulley atsisiunčia filmus į savo „iPad“ ir žiūri juos lėktuve, kad galėtų lengviau paslėpti bet kokias S kategorijos scenas.
„Štai kodėl man patinka vietos prie lango, – sakė ji. – Niekas nieko nematys, nebent jus stebės tikrai intensyviai.“
