Kūdikio netekusi motina ėmė klykti pamačiusi, ką laidotuvių organizatorė daro su jos vaiko kūneliu

Lidso (miestas Aglijoje) universitetinių ligoninių trestas (sutarties pagrindu atsiradusi įmonių grupė – red.) šiemet pavasarį uždraudė A. Upton lankytis gimdymo skyriuose ir morguose, o jos veikla iškėlė platesnę problemą – Anglijoje ir Velse laidotuvių paslaugų sektorius beveik nereglamentuojamas.
Mama rado negyvą sūnų gultuke priešais televizorių
32-ejų Zoe Ward neteko trijų savaičių sūnaus Bleu, kuris mirė nuo smegenų pažeidimo Lidso bendrojoje ligoninėje 2021 m. Paklausiusi draugų rekomendacijų, ji pasirinko A.Upton įkurtą organizaciją „Florrie’s Army“.
Ji pasakojo BBC, jog iš pradžių tikėjo, kad paslaugos bus „puikios“. Tačiau susidūrusi „akis į akį“ patyrė siaubą. Nuvykusi į laidojimo paslaugas teikiančios moters namus, Zoe pamatė šiurpų vaizdą.
„Amie pasakė: „Užeikite, mes žiūrime Pižamų herojus“ (angl. „PJ Masks“). Mano negyvas sūnus sėdėjo gultuke priešais televizorių, o ant sofos gulėjo dar vienas kūdikis. Tai buvo siaubinga“, – pasakojo ji.
Klykdama moteris paskambino mamai ir paprašė kito laidotuvių biuro skubiai perimti sūnaus kūną.
„Tai buvo keista, baisu ir labai supykdė“, – sakė Z. Ward.
Šokiruojančią patirtį patyrė ir kita pora – Šeron ir Polas (tikrieji vardai neskelbiami). Jų negyva gimusi dukra turėjo būti laikoma Hedingley mieste esančiame laidojimo biure, tačiau po savaitės jie sužinojo, kad kūnas guli A.Upton namuose.
„Aš tiesiog nesupratau, kodėl ji buvo ten“, – sakė Šeron.
Pora įtarė, kad kūnas nebuvo laikomas tinkamoje temperatūroje, nes „labai dvokė“.
„Tai buvo tiesiog beprotybė. Jei kam nors papasakočiau šią istoriją, jie pagalvotų, kad tai siaubo filmas“, – pridūrė Šeron mama.
Sritis – beveik nekontroliuojama
BBC tyrimas atskleidė, kad Anglijoje ir Velse laidotuvių paslaugoms nereikia jokių licencijų ar kvalifikacijų. Bet kas gali pasiskelbti laidotuvių paslaugų teikėju, o palaikus laikyti net garaže ar namuose.
Nors organizacijos NAFD ir SAIF yra sukūrusios savanorišką elgesio kodeksą, A.Upton nėra jų narė. BBC surinkti įrodymai rodo, kad Upton namuose palaikai ne visada buvo šaldomame lopšyje.
„Sistema yra iš esmės ydinga. Šiandien bet kas gali pasiskelbti laidotuvių paslaugų teikėju“, – kalbėjo tyrimo vadovas Jonathanas Michaelas.
Vakarų Jorkšyro (Anglija – red.) policija patvirtino nuo 2021 m. gavusi du pranešimus apie A.Upton veiklą, tačiau po tyrimų nusikaltimų nenustatyta.
Lidso universitetinių ligoninių trestas teigė per pastaruosius metus sulaukęs „kelių rimtų skundų“ ir ėmęsis papildomų apsaugos priemonių – nuo 2021 m. buvo stebimas A.Upton lankymasis morguose, o šiemet jai visiškai uždrausta ten patekti.
Atstovas pridūrė: „Suprantame, kad šių dviejų šeimų išsakyti nuogąstavimai dar labiau padidino jų patiriamą skausmą jau ir taip be galo sunkiu laikotarpiu. Mūsų mintys lieka su jais.“
Laidotuvių biuro „Gallagher Funeral Services“ vadovas Philipas Gallagheris, oficialiai turėjęs leidimą iš ligoninės pasiimti kūnus, BBC patvirtino, kad su A.Upton dirbo penkerius metus, bet dėl skundų teigė, jog jie „buvo nuodugniai ištirti“.
Į kaltinimus A.Upton neatsakė, tik pakartojo, kad per aštuonerius metus gavo vos du skundus.
Daug atsiliepimų apie jos paslaugas „Facebook“ yra teigiami – kai kurios šeimos jas apibūdino kaip „nuostabias“ ir „įkvepiančias“.
Škotijoje šiemet jau įvestas privalomas laidotuvių paslaugų kodeksas. Anglijoje valdžia kol kas svarsto, ar sekti šiuo pavyzdžiu.
